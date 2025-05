MLB 6月2日（月）～6日（金）は注目カード目白押し！大谷翔平、山本由伸所属のドジャースは東の強豪ヤンキース、メッツと対戦　　　3日（水）メッツ戦は無料！試合前には千賀滉大独占インタビューを放送！

株式会社AbemaTVMajor League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」では、世界最高峰のプロ野球リーグ「メジャーリーグベースボール(MLB)」の2025シーズン公式戦を、SPOTV NOWとのパートナーシップのもと、平日を中心に生中継でお届けしています。

6月2日(月)から6日(金)は大谷翔平選手、山本由伸投手が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合をはじめ、19試合を生中継いたします。

ドジャースは5月31日(土)から怒涛の13連戦。相手は昨年のワールドシリーズで頂上決戦を行ったニューヨーク・ヤンキースに始まり、ニューヨーク・メッツ、セントルイス・カージナルス、サンディエゴ・パドレスとそれぞれの地区で上位に位置する強豪との戦いが続きます。

「ABEMA」では6月2日(月)から6日(金)のドジャース全試合を生中継。5月26日(月)の放送に引き続き、3日(火)のドジャースvsメッツでは、メッツに所属する千賀滉大投手の独占インタビューを放送いたします。

平日のMLBの熱戦の模様はぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■6月の放送予定(※日本時間表記)

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更となる可能性がございます。最新情報はABEMA MLB公式Xをご確認ください。

公式X:https://twitter.com/MLB_ABEMA

※一部試合は「ABEMAプレミアム」会員限定となります。

6月2日(月)

シカゴ・カブス vs シンシナティ・レッズ/午前3時20分試合開始

視聴URL:https://abema.tv/live-event/5e913f9c-e7cd-42a5-a08a-9f031984ebd1

サンディエゴ・パドレス vs ピッツバーグ・パイレーツ/午前6時10分試合開始 【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/2d7894f1-7668-4efe-8b89-9833c3cdc277

ロサンゼルス・ドジャース vs ニューヨーク・ヤンキース/午前8時10分試合開始

視聴URL:https://abema.tv/live-event/7c11d507-d182-4ad8-9b39-edc9f069bffa

6月3日(火)

ボストン・レッドソックス vs ロサンゼルス・エンゼルス/午前8時10分試合開始 【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/505f254a-b9eb-4762-8d0a-dc7357765583

サンフランシスコ・ジャイアンツ vs サンディエゴ・パドレス/午前10時45分試合開始

視聴URL:https://abema.tv/live-event/ad5fc7f9-fa7a-42ea-8ccc-b16894a7c99e

ロサンゼルス・ドジャース vs ニューヨーク・メッツ/午前11時10分試合開始 【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/ef612a16-b888-4f4a-99fa-b2365c740775

6月4日(水)

ワシントン・ナショナルズ vs シカゴ・カブス/午前7時45分試合開始 【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/979a3394-27e8-4c47-9841-feb1c5273007

ボストン・レッドソックス vs ロサンゼルス・エンゼルス/午前8時10分試合開始 【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/84709e05-6c4b-487e-9cb8-d586833d12d1

シアトル・マリナーズ vs ボルチモア・オリオールズ/午前10時40分試合開始

視聴URL:https://abema.tv/live-event/d96b86ec-0792-4536-b761-b4d54f728d11

サンフランシスコ・ジャイアンツ vs サンディエゴ・パドレス/午前10時45分試合開始 【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/2bdbfb49-5d9e-4927-a07e-7555b261495b

ロサンゼルス・ドジャース vs ニューヨーク・メッツ/午前11時10分試合開始

視聴URL:https://abema.tv/live-event/920db05d-d4b8-408c-8a2a-93b17b67745e

6月5日(木)

ボストン・レッドソックス vs ロサンゼルス・エンゼルス/午前2時35分試合開始

視聴URL:https://abema.tv/live-event/2b36d69d-f789-4e22-bb6d-32de229949e1

ワシントン・ナショナルズ vs シカゴ・カブス/午前7時45分試合開始

視聴URL:https://abema.tv/live-event/4dcbe323-8a2c-4e1c-9494-d0b8b349451c

シアトル・マリナーズ vs ボルチモア・オリオールズ/午前10時40分試合開始 【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/fd03ea5f-eab8-442a-866c-9515f26d3e1d

サンフランシスコ・ジャイアンツ vs サンディエゴ・パドレス/午前10時45分試合開始

視聴URL:https://abema.tv/live-event/3bf5bb4b-c9a6-4133-94d6-0600573ca917

ロサンゼルス・ドジャース vs ニューヨーク・メッツ/午前11時10分試合開始

視聴URL:https://abema.tv/live-event/07285d4a-8db9-4123-8276-35cd35a6d363 【無料】

6月6日(金)

サンフランシスコ・ジャイアンツ vs サンディエゴ・パドレス/午前4時45分試合開始

視聴URL:https://abema.tv/live-event/079c8eed-9d27-4067-9512-87ba56e6f120

ロサンゼルス・ドジャース vs ニューヨーク・メッツ/午前5時10分試合開始

視聴URL:https://abema.tv/live-event/6e316fa1-97f2-462b-94ac-7bad9a43c25c

ワシントン・ナショナルズ vs シカゴ・カブス/午前7時45分試合開始 【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/b26ac903-3f21-4e5a-8d5b-bd6a10a02f68

「ABEMA」では試合の名場面を試合終了後から楽しむことができる「ハイライト映像」も無料で視聴可能。MLBの試合をスマートフォン、PC、タブレットなど様々な場所でご視聴いただけるだけでなく、テレビの大画面で臨場感のある試合を楽しめるなど、時間や場所にとらわれず、様々なデバイスで高品質な映像を、いつでもどこでもお楽しみいただけます。さらに「ABEMA」プレミアム会員ならリアルタイムでは見られなかった試合のフルマッチ映像を試合終了後1週間好きな時に何度でも視聴可能です。他にも、声援を投げかけ合いながら観戦できる「コメント機能」や、試合の途中でも最初から視聴することができる「追っかけ再生」、放送後でも試合中に投稿されたコメントを楽しめる「見逃しコメント機能」など、「ABEMA」ならではの機能でMLBを余すことなくお楽しみいただけます(※)。

(※)「追っかけ再生」と、「見逃しコメント機能」は、「ABEMAプレミアム」会員向けの機能となります。「ABEMAプレミアム」は、月額1,080円で、「ABEMA」をより一層お楽しみいただける「ABEMA」のプレミアムなプランです。

