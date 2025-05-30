¡ØTHE ROAD RACE TOKYO TAMA 2025¡ÙÃË»Ò½Ð¾ì¥Áー¥à¤¬·èÄê¡ª
£±¡ØTHE ROAD RACE TOKYO TAMA 2025¡ÙÃË»Ò½Ð¾ì¥Áー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯7·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¹ñºÝ¼«Å¾¼Ö¥íー¥É¥ìー¥¹¡ØTHE ROAD RACE TOKYO TAMA 2025¡Ù¤Î
¥¨¥êー¥ÈÃË»Ò¤Î½Ð¾ì¥Áー¥à¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ìー¥¹¤Ï¡¢¹ñºÝ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢¹ç
¡ÊUCI¡Ë¸øÇ§¤Î¹ñºÝ¼«Å¾¼Ö¥íー¥É¥ìー¥¹¡Ê¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥µー¥¥Ã¥Èclass2¡Ë¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¸¥í¡¦¥Ç¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ù¤Î½Ð¾ì¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä³¤³°ÍÎÏ¥Áー¥à¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë
¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÇ÷ÎÏ¡¦¼ÀÁö´¶¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¤¼¤Ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³¤³°7¥Áー¥à¡Û
¡Ú¹ñÆâ£¹¥Áー¥à¡Û
¢¨¥Áー¥à¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¡¢º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¥Áー¥à¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡ØTHE ROAD RACE TOKYO TAMA 2025¡ÙÁ°Æü¡¦ÅöÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ìー¥¹¤ÎÁ°ÆüµÚ¤ÓÅöÆü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¹¥¤¤ÎÊý¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÊý¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ìー¥¹´ÑÀï¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á°Æü¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ê£±¡ËÆü»þ
¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡¡£¸»þ£°£°Ê¬～£±£³»þ£°£°Ê¬
¡Ê£²¡Ë¾ì½ê
¡¡¡¡¡¡»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÆîÂçÂô1-600¡Ë
¡Ê£³¡ËÆþ¾ìÎÁ
¡¡¡¡¡¡ÌµÎÁ
¡Ê£´¡Ë¼ç¤Ê½Ð±é¼Ô
¡¡¡¡¡¡°ðÂ¼¡¡°¡Èþ¤µ¤ó¡ÊGRAND CYCLE TOKYO¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¸¶¡¡¿¸¤µ¤ó¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô ´ÆÆÄ¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ðÂ¼¡¡°¡Èþ¤µ¤ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸¶¡¡¿¸¤µ¤ó
¡¡¡¡¡¡¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨ÄÉ²Ã¤Î½Ð±é¼Ô¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ï»þ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡Ë¼Â»Ü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡»¥Áー¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¡¡¡
¡¡¡¡¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ¥ìー¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Áー¥à¡¦Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð¾ì¥Áー¥à¡¦Áª¼ê¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢¥ìー¥¹¤Î±þ±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¡ª
¥Áー¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó (Á°²ó¤ÎÍÍ»Ò)¡¡
¡¡¡»¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥óÁö¹Ô
¡¡¡¡Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤ä¥Ñ¥é¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÆâ¤òÁö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡»¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡GRAND CYCLE TOKYO¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ä¥²¥¹¥ÈÅù¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡»¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥¯ー¥ë
¡¡¡¡
¡¡¡¡¤ª»ÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Î¾è¤êÊý¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¥¹¥¯ー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¥ëー¥ë¤äÄ©Àï¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤ò³Ø¤Ö
¡¡¡¡¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½êÍ×»þ´Ö30Ê¬ÄøÅÙ¡Ë
¡¡¡¡¡¦Êç½¸¿Í¿ô¡¡¡¡Ìó80Ì¾
¡¡¡¡¡¦»²²ÃÎÁ¡¡¡¡¡¡ÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡¡3ºÐ¤«¤é6ºÐ¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¦±þÊçÊýË¡¡¡¡¡¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÀèÃå½ç¡¿±þÊç¼Ô¿ô¤¬Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»
¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥¯ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÁ°²ó¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÊç½¸´ü´Ö¡Û£¶·î13Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë10»þ¤«¤é 7·î11Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
ÅöÆü¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ê£±¡ËÆü»þ
¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯7·î13Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¡¡9»þ00Ê¬～14»þ00Ê¬
¡Ê£²¡Ë¾ì½ê
¡¡¡¡¡¡JRÀÄÇß±ØÁ°¼þÊÕ¡Ê¡ØTHE ROAD RACE TOKYO TAMA 2025¡Ù¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å²ñ¾ì¼þÊÕ¡Ë
¡Ê£³¡ËÆþ¾ìÎÁ
¡¡¡¡¡¡ÌµÎÁ
¡Ê£´¡Ë¼ç¤Ê½Ð±é¼Ô
¡¡¡¡¡¡°ðÂ¼¡¡°¡Èþ¤µ¤ó¡¢Éð°æ¡¡ÁÔ¤µ¤ó¡ÊGRAND CYCLE TOKYO¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ë
¡¡¡¡¡¡º£Ãæ¡¡Âç²ð¤µ¤ó¡Ê¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¿ù±º¡¡²Â»ÒÁª¼ê¡Ê¥Ñ¥é¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¡¡¡¡ÌîÅç¡¡Íµ»Ë¤µ¤ó¡ÊÀ¼Í¥¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£Åù¤âÃ´Åö¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ðÂ¼¡¡°¡Èþ¤µ¤ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Éð°æ¡¡ÁÔ¤µ¤ó
¡¡¡¡¡¡¡¡º£Ãæ¡¡Âç²ð¤µ¤ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¿ù±º¡¡²Â»ÒÁª¼ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌîÅç¡¡Íµ»Ë¤µ¤ó
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÉ²Ã¤Î½Ð±é¼Ô¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ï»þ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡Ë¼Â»ÜÆâÍÆ
¡¡¡»¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡
¡¡¡¡¡¦¡ØTHE ROAD RACE TOKYO TAMA 2025¡Ù¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ
¡¡¡¡¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¡Ë
¡¡¡¡¡¦¡ØTHE ROAD RACE TOKYO TAMA 2025¡ÙÉ½¾´¼°
¡¡¡¡¡¦GRAND CYCLE TOKYO¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢
¡¡¡¡¡¡¥²¥¹¥ÈÅù¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー
É½¾´¼°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÁ°²ó¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¡»ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢½ÐÅ¸¥Öー¥¹¡¡
¡¡¡¡¡¦¥Ñ¥é¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³
¡¡¡¡¡¦¥³ー¥¹±èÆ»¼«¼£ÂÎ¡¦Âç²ñ¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¦´Ø·¸ÃÄÂÎÅù¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨
¡¡¡¡¡¦¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー
¡¡¡¡¡¦¥ì¥¤¥ó¥Üー¥é¥¤¥ÉPR¡¡¤Ê¤É
¥Ñ¥é¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÁ°²ó¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ï»þ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¼þÊÕÆ»Ï©¤Î¸òÄÌµ¬À©¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´ØÅù¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾å¡¢¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖTHE ROAD RACE TOKYO¡×¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê³°Éô¥µ¥¤¥È¥ê¥ó¥¯¡Ë
¡¡https://www.the-roadrace-tokyo.jp/
¡Ú»²¹Í¡Û THE ROAD RACE TOKYO TAMA 2025Âç²ñ³µÍ× ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ê£±¡ËÂç²ñÌ¾¾Î
¡¡¡¡¡¡THE ROAD RACE TOKYO TAMA 2025
¡Ê£²¡ËÆüÄø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë7·î13Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë
¡Ê£³¡Ë¼Â»ÜÆâÍÆ
¡¡¡¡¡¡¡¦¥íー¥É¥ìー¥¹¡¡¥¨¥êー¥ÈÃË»Ò
¡¡¡¡¡¡¡¦¥íー¥É¥ìー¥¹¡¡¥¨¥êー¥È½÷»Ò
¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ñ¥é¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¦¥³ー¥¹ÂÎ¸³¥é¥¤¥É¡¡Åù
¡Ê£´¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿ÊËÜÉô¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶ÈÉô¹ñºÝÂç²ñ²Ý
ÅÅÏÃ¡¡03-5000-7420