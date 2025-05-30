タワーレコード株式会社 役員人事
タワーレコード株式会社
タワーレコード株式会社 /Tower Records Japan Inc.
住所 ：本店所在地 東京都渋谷区神南1-22-14＜事業内容＞
◇流通小売関連事業
・タワーレコード、タワーミニ、タワーレコード オンラインでの音楽ソフト、映像ソフト、書籍、雑誌、雑貨、チケットなどの販売
・音楽ソフト、映像ソフトの輸入・卸
・中古レコードの買取、販売
・雑貨、衣料品など企画、製造、販売
◇音楽制作/楽曲管理、運営関連事業
・音楽レーベルの運営
・アーティストマネジメント
・楽曲および著作物の著作権管理、楽曲の原盤制作
◇飲食事業
・エンターテインメントカフェ「TOWER RECORDS CAFE」の企画、運営
◇その他の各事業
・定額制音楽聴き放題サービス「TOWER RECORDS MUSIC」の運営
＜取締役＞
代表取締役社長（CEO） 嶺脇 育夫
代表取締役（非常勤） 宮原 さおり
取締役（CFO/CIO） 瀬戸 洋
取締役 関藤 満之
取締役（非常勤） 末次 秀生
取締役（非常勤） 後藤 信彦
監査役 渡辺 浩幸
＜店舗数＞
71店舗（タワーレコード 59店舗、タワーレコードミニ 5店舗、TOWER VINYL 1店舗、TOWER RECORDS CAFE 6店舗）
オンライン店舗 3店舗（タワーレコード オンライン、タワーレコードdショッピング店、タワーレコード Yahoo!店）
2025年4月1日現在
＜従業員総数＞
1,351名(うち社員555名）2025年2月現在
＜取引先金融機関＞
三菱UFJ銀行、みずほ銀行
タワーレコード株式会社(本店所在地：東京都渋谷区／代表取締役社長：嶺脇育夫)では、5月30日(金)開催の定時株主総会終結の時をもって、下記の役員が退任いたしましたのでお知らせいたします。
取締役人事（5月30日付）
＜退任＞
高橋 聡志(たかはし さとし) 取締役
以上
タワーレコード株式会社 /Tower Records Japan Inc.
住所 ：本店所在地 東京都渋谷区神南1-22-14
平和島オフィス 東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレビル 7F
商品センター 東京都大田区平和島1-2-30 平和島PDセンター 6F
創立 ：1979年8月
設立 ：1981年12月
資本金：1億円
◇流通小売関連事業
・タワーレコード、タワーミニ、タワーレコード オンラインでの音楽ソフト、映像ソフト、書籍、雑誌、雑貨、チケットなどの販売
・音楽ソフト、映像ソフトの輸入・卸
・中古レコードの買取、販売
・雑貨、衣料品など企画、製造、販売
◇音楽制作/楽曲管理、運営関連事業
・音楽レーベルの運営
・アーティストマネジメント
・楽曲および著作物の著作権管理、楽曲の原盤制作
◇飲食事業
・エンターテインメントカフェ「TOWER RECORDS CAFE」の企画、運営
◇その他の各事業
・定額制音楽聴き放題サービス「TOWER RECORDS MUSIC」の運営
＜取締役＞
代表取締役社長（CEO） 嶺脇 育夫
代表取締役（非常勤） 宮原 さおり
取締役（CFO/CIO） 瀬戸 洋
取締役 関藤 満之
取締役（非常勤） 末次 秀生
取締役（非常勤） 後藤 信彦
監査役 渡辺 浩幸
＜店舗数＞
71店舗（タワーレコード 59店舗、タワーレコードミニ 5店舗、TOWER VINYL 1店舗、TOWER RECORDS CAFE 6店舗）
オンライン店舗 3店舗（タワーレコード オンライン、タワーレコードdショッピング店、タワーレコード Yahoo!店）
2025年4月1日現在
＜従業員総数＞
1,351名(うち社員555名）2025年2月現在
＜取引先金融機関＞
三菱UFJ銀行、みずほ銀行