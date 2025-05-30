ÆüËÜ¶þ»Ø¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ãDONUTS VARREL¡ä¤È¿çÌ²¥µ¥Ýー¥È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¡ª

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¢¨2¡¡Lee S, et al. (2021). Int J Environ Res Public Health, 18, 664.
¢¨3¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000243.000046684.html
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