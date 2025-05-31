過去最高のパフォーマンスが期待されるxikersのワールドツアー日本公演から6月1日（日）の公演の模様をWOWOWで8月に放送・配信決定！10人の完全体となっての登場はWOWOW初！

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2023年3月、ATEEZの弟分としてデビューを果たした10人組ボーイズ・グループ：xikers（サイカース）。デビュー作となった1stミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』は韓国国内で初動10万枚を超えるセールスを記録。歴代ボーイズグループのデビューアルバム初動5位という成績を収め、快調なスタートを切った。また、デビューからわずか半年で初のワールドツアー『TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER』を開催して話題を呼び、同名のワールドツアーでは、アメリカ、ヨーロッパに続き、オーストラリアまで訪問、日々拡大するグローバルな影響力をアピールしている。

3月末にKアリーナ横浜で開催された『The Performance』では、日本のファン待望のメンバー10名揃ってのパフォーマンスを披露し、圧倒的な存在感を示した。今後より人気なグループになることは間違いなく、K-POP界でも目が離せない存在となるだろう。

そんな彼らが5月31日、6月1日に行なう「xikers 2025 WORLD TOUR [Road to XY : Enter the Gate] IN TOKYO」より、6月1日のステージの模様をWOWOWにて放送・配信。今回の公演は、xikersが2023年10月に初のワールドツアーの皮切りとして東京と大阪で行なったコンサートから約1年7カ月ぶりとなる日本での単独公演。しかも、メンバーJUNGHOON（ジョンフン）が合流した10人の“完全体”による初の日本単独コンサートという点でもさらに意味深い。期待値MAXのステージをお楽しみいただきたい。

【番組情報】

xikers 2025 WORLD TOUR [Road to XY : Enter the Gate] IN TOKYO

8月放送・配信予定

※放送・配信終了後～アーカイブ配信あり

収録日：2025年6月1日

収録場所：東京 ステラボール

【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/xikers/(https://www.wowow.co.jp/music/xikers/)

◆ワールドツアー・日本公演まで待てない方に朗報！

WOWOW公式YouTubeにて、

オリジナルコンテンツ 『xikers DAY OFF IN TOKYO』 を独占配信中！

さらに、WOWOWオンデマンドでは、「xikers DAY OFF IN TOKYO 完全版」を配信中！

https://news.wowow.co.jp/2086.html

◆【xikers】PROFILE

xikers(サイカース)は、MINJAE(ミンジェ)、JUNMIN(ジュンミン)、SUMIN(スミン)、JINSIK(ジンシク)、HYUNWOO(ヒョヌ)、JUNGHOON(ジョンフン)、SEEUN(セウン)、YUJUN(ユジュン)、HUNTER(ハンター)、YECHAN(イェチャン)からなる韓国ボーイズグループだ。グループ名は、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、“座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。

2024年3月に3枚目のミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : Trial And Error』を発売すると、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で自己最高位となる73位にチャートインし、デビューからわずか1年で2作のアルバムが同チャートの100位圏内にチャートイン。2024年8月にはシングル「Tsuki （Lunatiic）」で日本デビューを果たし、2025年には韓国・ソウルを皮切りに、ニューヨーク、ローズモント、アトランタ、ダラス/フォートワース、ロサンゼルスを巡るアメリカツアーを成功裡に収め、世界からいま大注目の第5世代ボーイズグループだ。

＜xikers＞

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