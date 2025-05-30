NEC、「AWS Japan Certification Award 2024」において、「Professional of the Year」を受賞
日本電気株式会社
- AWS ジャパン APN ブログ「AWS Japan Certification Award 2024 結果発表」
https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/aws-japan-certification-award-2024/
- NEC、AWS との戦略的協業を強化、日本初となる AWS プロフェッショナルサービスの専任サポート体制を構築し、ガバメントクラウド支援を加速
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000907.000078149.html
日本電気株式会社（以下、NEC）は、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下、AWS ジャパン）の T&C グローバル パートナー イネーブルメント本部による AWS Japan Certification Award プログラムにおいて、2024年度の対象期間（2024年4月～2025年3月）の AWS 認定資格取得実績より、以下のアワードを受賞いたしました。
AWS Japan Certification Award 2024 - Professional of the Year（2年連続3回目）
説明：対象期間内のプロフェッショナルレベルの認定の合計取得数
NEC では AWS 認定の取得を前提とした育成プログラムや実践トレーニングの拡充など様々な施策を展開して技術者の育成を続けてまいりました。その結果、2025年2月に AWS 認定資格保有数が6,000を突破しました。
これからも AWS に精通した技術者の育成をすすめ、クラウドプロジェクトに関する国内最大規模のデリバリー体制を一層強化し、お客様の DX 推進と事業成長を支援してまいります。
関連リンク- NEC「AWS 活用支援」https://jpn.nec.com/cloud/service/aws/index.html
- AWS ジャパン APN ブログ「AWS Japan Certification Award 2024 結果発表」
https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/aws-japan-certification-award-2024/
- NEC、AWS との戦略的協業を強化、日本初となる AWS プロフェッショナルサービスの専任サポート体制を構築し、ガバメントクラウド支援を加速
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000907.000078149.html
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