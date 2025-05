６月の映画無料放送ラインアップ発表！日本映画史に一時代を築いた角川映画の代表作から、ハリウッド名作映画まで全て無料！国内初・無料放送『エクソシスト［ディレクターズ・カット版］』も！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する全国無料のBS放送局「BS10(読み:ビーエステン)』では、舘ひろし、加藤浩次ら映画を愛する芸能人らによる解説トークも大好評の3つの映画番組を絶賛放送中です。6月は、日本映画史に一時代を築いた角川映画の代表作から、アカデミー賞作品賞受賞作を含むハリウッドの名作映画まで、バラエティに富む幅広い映画ラインアップをご用意、全て無料放送にてお届けいたします!国内初・無料放送となるホラー映画の金字塔『エクソシスト[ディレクターズ・カット版]』もどうぞお見逃しなく!公式アプリで同時視聴できる回もご用意しました。

映画の予備知識は不要です…週末は「BS10」で無料の映画をお楽しみください!

■映画番組『舘ひろし シネマラウンジ』毎週(金)よる6:30

映画を愛する俳優、舘ひろしと一緒に古今東西の名作映画を鑑賞!

ベテラン俳優ならではの視点や、自身の撮影現場でのエピソードも披露しながら名作の魅力を紐解いていきます。

映画パーソナリティ伊藤さとりによる作品解説や、もう一度鑑賞したくなる映画のマル秘情報も必見。

舘ひろし シネマラウンジで名作映画を楽しみましょう。

■映画番組『加藤浩次とよしひろのサンデーシネマ』毎週(日) あさ10:30

1日1本は観るという映画大好きの加藤浩次と映画ライターのよしひろまさみちが、毎週1本「この作品を観て!」という映画を紹介!

本編後は映画に関する企画トークが満載!

また、公開当時の時代背景や登場した俳優、ロケ地、小道具などが、その後どのように変化したのか?その点にも迫ります。作品を観たことがある人もない人も楽しめる番組です!

■映画番組『野村雅夫のムービージョッキー』毎週(土)あさ8:00 ※6/6(金)のみ曜日を変更して放送します

青春時代、一度は観たことがある名作映画を再び!

数々の映画を翻訳してきた映画翻訳家の野村雅夫が独自の視点で映画を深掘り!

あなたの映画の思い出を共感し、新たな発見とともに楽しめる“思い出共感型”映画番組です!

BS10映画:https://www.bs10.jp/program_cat/movie/

■6月、「BS10」無料の映画番組の作品ラインアップが決定!※日付順

作品紹介:

『アルゴ[吹替]』(加藤浩次とよしひろのサンデーシネマ)

放送日時:6月1日(日)あさ10:30

『アルゴ』(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

アメリカ大使館人質事件を題材に、実際にCIAが行った奇想天外な救出劇を映画化してアカデミー作品賞、脚色賞、編集賞を受賞した実録ドラマ。

<同時配信>公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信なし

『フランティック[字]』(舘ひろし シネマラウンジ)

放送日時:6月6日(金)よる6:30

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

パリを舞台に、誘拐された妻の行方を追うハリソン・フォード主演のサスペンス。『戦場のピアニスト』のロマン・ポランスキーが監督したサスペンス。

<同時配信>公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信なし



『蘇える金狼』(野村雅夫のムービージョッキー)

放送日時:6月6日(金)あさ8:00 ※この回のみ金曜日に放送

(C) KADOKAWA 1979

松田優作主演で大藪春彦の同名小説を映画したハードボイルド。平凡な会社員を装いながら、巨大資本乗っ取りを企む男の姿を描く。

<同時配信>公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信あり

『ベンジャミン・バトン 数奇な人生[吹替]』(加藤浩次とよしひろのサンデーシネマ)

放送日時:6月8日(日) あさ10:30

(C) Paramount Pictures Corporation and Warner Bros. Entertainment Inc.

ブラッド・ピット主演の感動ヒューマン・ファンタジー。80歳の老体で生まれ、歳を取るごとに若返っていく男の人生を圧巻の映像で描く。山寺宏一がブラッド・ピットの吹替えを担当する日本語吹替版を放送。

<同時配信>公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信なし

『それでも夜は明ける[字]』(舘ひろし シネマラウンジ)

放送日時:6月13日(金) よる6:30

(C) 2013 Bass Films, LLC and Monarchy Enterprises S.a.r.l. All Rights Reserved.

アカデミー作品賞、助演女優賞(ルピタ・ニョンゴ)、脚色賞に輝く伝記ドラマ。19世紀に実在した黒人男性の自伝を基に、奴隷となった男の壮絶な日々を綴る。

<同時配信>公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信あり

『リスボン特急[字]』(野村雅夫のムービージョッキー)

放送日時:6月14日(土)あさ8:00

(C) 1972 STUDIOCANAL - Oceania Produzioni Internazionali Cinematografiche S.R.L. - Euro International Films S.p.A

アラン・ドロンとカトリーヌ・ドヌーヴ共演の犯罪ノワール。友情で結ばれた強盗団のボスと刑事が、やがて対決してゆく姿を描く。

<同時配信>公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信あり

『エクソシスト[ディレクターズ・カット版][字]』(舘ひろし シネマラウンジ)国内初!無料放送

放送日時:6月20日(金)よる6:30

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

オカルトブームの火付け役となったホラー映画の金字塔。ショッキングすぎるとして封印された未公開シーンを追加したディレクターズ・カット版。放送用に一部カットしてお届けします。

<同時配信>公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信なし

『エグゼクティブ・デシジョン[吹替]』(野村雅夫のムービージョッキー)

放送日時:6月21日(土)あさ8:00

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

カート・ラッセル&スティーヴン・セガール共演のスカイパニックアクション。テロリストに占拠されたジャンボ機救出作戦を描く。

<同時配信>公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信なし

『300 〈スリーハンドレッド〉[吹替]』(加藤浩次とよしひろのサンデーシネマ)

放送日時:6月22日(日)あさ10:30

(C) 2007 Warner Bros. Entertainment Inc.

ジェラルド・バトラー主演の歴史アクション。スパルタの兵士300人がペルシア巨大軍と戦う姿を、斬新な映像で描く。

<同時配信>公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信なし

『パーフェクト・ワールド[吹替]』(野村雅夫のムービージョッキー)

放送日時:6月28日(土)あさ8:00

(C) 1993 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved

クリント・イーストウッド監督・出演、ケヴィン・コスナー主演の名作ヒューマンドラマ。脱獄犯と人質になった少年との絆を描く。

<同時配信>公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信なし

『Vフォー・ヴェンデッタ[吹替]』(加藤浩次とよしひろのサンデーシネマ)

放送日時:6月29日(日) あさ10:30

TM & (C) DC Comics (C) 2005 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved

ナタリー・ポートマン主演の近未来アクション。独裁国家転覆を目指す謎の男“V”と、その攻防に巻き込まれていくヒロインの戦いを描く。

<同時配信>公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信なし

■全国無料放送の『BS10(ビーエステン)』

BS10ではクイズにゴルフにバスケット、旅や映画に麻雀といった様々な番組を全国無料でお届けしております。

日本初の映画専門チャンネル「スターチャンネル」との、2チャンネルハイブリッド運営を通じて、これまで以上に視聴者の皆様がワクワクするような放送局を目指してまいります。

BS10ホームページ:https://www.bs10.jp/