『クイーンズブレイドリミットブレイク』にて「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」とのコラボ第2弾開催が決定！

CTW株式会社

CTW株式会社は、G123で好評配信中のブラウザゲーム『クイーンズブレイドリミットブレイク』にて『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』とのコラボ第2弾開催を発表します。



■最胸のコラボ第2弾が開催決定!

「クイーンズブレイドリミットブレイク」に、「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」から日影、詠、紫が新たにプレイアブルキャラクターとして登場します。また、第一弾で登場した飛鳥、雪泉、斑鳩も復刻実装!詳細はコラボ開始をお待ちください!





イベント開催期間:2025年6月13日(金)~2025年6月26日(木)ゲームプレイはこちら:https://s.g123.jp/xzp6aspr■キャラクターイラストを公開!・日影



・詠



・紫





■「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」とは?

あなたは「先生」となってシノビ少女達を指導することに…。



戦う少女達に指示を出し、

忍務や個別指導を通して少女達と絆を深めてゆく。



30人を越える胸も個性も豊かなシノビ少女達と一緒に

“最胸”の「シノビマスター」を目指そう!



公式サイト:https://www.hpgames.jp/shinomas/index.php#TOP



■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:クイーンズブレイド(https://g123.jp/game/queensblade?lang=ja)リミットブレイク

ジャンル:RPG

価格:無料(ゲーム内アイテム課金制)



■クイーンズブレイドとは?

クイーンズブレイド、それは神の名の下にもっとも強く、もっとも美しい女王を選ぶ闘技大会。誰がその栄光ある玉座につくのか、それは戦ってみなければわからない。



2005年に「対戦型ビジュアルブック」として誕生し、40人以上ものセクシーな美闘士を次々と世に送り出してきた『クイーンズブレイド』。そのキャラクター設定や世界観はほぼそのままに、新たなストーリーで展開する最新作『クイーンズブレイドUNLIMITED』を展開中。



■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲームサービスです。

公式サイト:https://g123.jp/



■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。



社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/



(C)HobbyJAPAN

(C)Marvelous Inc.

(C)HONEY PARADE GAMES Inc.

(C)CTW, INC. All rights reserved.



※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。