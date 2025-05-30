メガネの愛眼から驚愕の撥水レンズ【鬼撥水レンズ】が新登場！

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愛眼株式会社


メガネ・補聴器を販売する「メガネの愛眼」(https://www.aigan.co.jp/)を運営する愛眼株式会社(本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：佐々 昌俊)は、異次元の撥水力を誇るレンズ【鬼撥水レンズ】を2025年5月30日（金）より全国の愛眼店舗にて販売を開始したことをお知らせします。



■撥水効果のすごさは動画よりご覧ください

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7LpFm4MifKI ]





◎鬼ポイント１：汚れがつきにくい、拭き取りやすい、滑りやすい　『撥水・撥油性』






◎鬼ポイント２：キズがつきにくく、丈夫で長持ち　『耐キズ・耐久性』






◎鬼ポイント３：花粉や黄砂、PM2.5などのホコリがつきにくい『静電気防止性』




◎鬼ポイント４：360°紫外線ブロック　『裏面反射UV低減』







鬼撥水レンズ　特設サイトはこちら :
https://www.aigan.co.jp/feature/oni_hassui_lens/


■商品詳細

商品名：鬼撥水レンズ


価　格：オプション価格＋\8,800(税込)


　　　　※一部選択できないフレーム・レンズがあります。


発売日：2025年5月30日(金)



■会社概要

商号　　　：愛眼株式会社


本社所在地：〒543-0052　大阪市天王寺区大道4丁目9番12号


代表者　　：代表取締役社長　佐々　昌俊


資本金　　：5,478百万円


設立　　　：1961年1月11日


事業内容　：当社グループは、眼鏡・補聴器・サングラスその他関連商品を取り扱う


　　　　　　眼鏡専門店チェーンを展開しております。


メガネの愛眼ホームページはこちら(https://www.aigan.co.jp/?pr)


メガネの愛眼オンラインショップページはこちら(https://online-shop.aigan.co.jp/?pr)