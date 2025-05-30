メガネの愛眼から驚愕の撥水レンズ【鬼撥水レンズ】が新登場！
愛眼株式会社
鬼撥水レンズ 特設サイトはこちら :
https://www.aigan.co.jp/feature/oni_hassui_lens/
メガネ・補聴器を販売する「メガネの愛眼」(https://www.aigan.co.jp/)を運営する愛眼株式会社(本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：佐々 昌俊)は、異次元の撥水力を誇るレンズ【鬼撥水レンズ】を2025年5月30日（金）より全国の愛眼店舗にて販売を開始したことをお知らせします。
■撥水効果のすごさは動画よりご覧ください[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7LpFm4MifKI ]
◎鬼ポイント１：汚れがつきにくい、拭き取りやすい、滑りやすい 『撥水・撥油性』
◎鬼ポイント２：キズがつきにくく、丈夫で長持ち 『耐キズ・耐久性』
◎鬼ポイント３：花粉や黄砂、PM2.5などのホコリがつきにくい『静電気防止性』
◎鬼ポイント４：360°紫外線ブロック 『裏面反射UV低減』
鬼撥水レンズ 特設サイトはこちら :
https://www.aigan.co.jp/feature/oni_hassui_lens/
■商品詳細
商品名：鬼撥水レンズ
価 格：オプション価格＋\8,800(税込)
※一部選択できないフレーム・レンズがあります。
発売日：2025年5月30日(金)
■会社概要
商号 ：愛眼株式会社
本社所在地：〒543-0052 大阪市天王寺区大道4丁目9番12号
代表者 ：代表取締役社長 佐々 昌俊
資本金 ：5,478百万円
設立 ：1961年1月11日
事業内容 ：当社グループは、眼鏡・補聴器・サングラスその他関連商品を取り扱う
眼鏡専門店チェーンを展開しております。
メガネの愛眼ホームページはこちら(https://www.aigan.co.jp/?pr)
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