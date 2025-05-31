【いーふらん】買取専門店 おたからや新店舗オープンのご案内（4月）

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下いーふらん）は、いーふらんが展開する「買取専門店 おたからや」事業において、2025年4月に22件の新店舗をオープンしましたことをお知らせいたします。

・オープン店舗一覧

おたからや 佐賀玉屋店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/saga-tamaya/

住所：〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路2-5 佐賀玉屋 南館 3階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～18:30

おたからや トナリエふじみ野店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/t-fujimino/

住所：〒356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10-87 トナリエふじみ野 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや ゆめマート八木店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/ym-yagi/

住所：〒731-0101 広島県広島市安佐南区八木2丁目6-39 ゆめマート八木敷地内 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや イオンタウン田崎店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/at-tasaki/

住所：〒860-0058 熊本県熊本市西区田崎町字下寄380番地 イオンタウン田崎 2階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～20:00

おたからや ゆめタウン井原店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/yt-ibara/

住所：〒715-0022 岡山県井原市下出部町2丁目11-2 ゆめタウン井原 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや コモディイイダ亀戸店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/ci-kameido/

住所：〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目1-1 コモディイイダ食彩館亀戸店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや セイミヤ神栖店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/s-kamisu/

住所：〒314-0146 茨城県神栖市平泉1-118 セイミヤ 神栖店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや かわねや木崎店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/k-kizaki/

住所：〒313-0014 茨城県常陸太田市木崎二町874 かわねや 木崎本店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや ララプレイス愛宕店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/lp-atago/

住所：〒850-0822 長崎県長崎市愛宕4丁目18-20 ララプレイス愛宕 4階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや 東急百貨店たまプラーザ店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/tamaplaza/

住所：〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目7 東急百貨店 たまプラーザ店 2階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや 大阪心斎橋店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/osaka-shinsaibashi/

住所：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目11-3 心斎橋筋北商店街内

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：11:00～21:00（土日のみ11:00～20:00）

おたからや 五福アリス店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/gofuku-aris/

住所：〒930-0887 富山県富山市五福1143-1 五福アリスショッピングセンター 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや ア・ミュー南砺店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/am-nanto/

住所：〒939-1577 富山県南砺市寺家新屋敷366 ショッピング ア・ミュー 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや シーズンズウォーク フォルテ店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/sw-forte/

住所：〒989-1267 宮城県柴田郡大河原町字小島2-1 シーズンズウォーク フォルテくらし館 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや うおかつ榛名店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/uokatsu-haruna/

住所：〒370-3344 群馬県高崎市中里見町373 パワーセンター うおかつ榛名店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや ラッキー星置駅前店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/hoshioki/

住所：〒006-0851 北海道札幌市手稲区星置1条2丁目1-1 ラッキー 星置駅前店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや スーパーマツモトあやべ店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/matsumoto-ayabe/

住所：〒623-0053 京都府綾部市宮代町宮ノ下16-2 マツモト あやべ店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや ザ・ビッグ周東店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/shuto/

住所：〒742-0417 山口県岩国市周東町下久原436 ザ・ビッグ 周東店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや イオンモール津山店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/at-tsuyama/

住所：〒708-0842 岡山県津山市河辺1000-1 イオンモール津山 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～21:00

おたからや 田子重田尻店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/tajiri/

住所：〒425-0052 静岡県焼津市田尻421 田子重 田尻店敷地内 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや ジョイフル本田千葉ニュータウン店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/chiba-nt/

住所：〒270-1331 千葉県印西市牧の原2丁目1 ジョイフル本田 千葉ニュータウン店 生活館 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:30

おたからや 町田マルイ店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/machida-m/

住所：〒194-0013 東京都町田市原町田6-1-6 町田マルイ 5階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:30～20:00

・買取専門店おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の買取専門店で、全国に1,400店舗（2025年4月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

全国1,400店舗での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。



査定は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。

専門知識を持った査定員がお客様のお品物を丁寧に査定させていただきます。



＼ 買取専門店おたからやへの査定依頼はこちらから ／

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（年中無休 8:00～21:00）

・いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの買い取り専門店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。



◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,670人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から25年間連続して成長を成し遂げており、前期は売上840億円を達成いたしました。



◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,400店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2024年8月8日～8月14日の直営店（224店舗）に頂いた評価をもとに出した結果です。



◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。





【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410