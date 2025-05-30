スタディスト、ベトナム人材のつまずきゼロを実現する次世代型採用と組織開発のセミナーを開催

株式会社スタディスト

ベトナム進出企業が直面する「人材確保が難しい」「定着率が低い」「期待通りのパフォーマンスが出ない」といった人材課題の解決策を、採用から育成、定着までの一連のプロセスを効果的に構築・運用するための実践的ノウハウとしてお届けします。

開催の背景

ベトナム進出企業において、人材活用に関する課題は尽きません。これらの解消のためには適性検査を活用した採用ミスマッチの防止、ベトナム人材の特性を踏まえた組織開発、そして効率的な教育システムによる早期戦力化といった要素を有機的に連携させることが、持続的な企業成長を実現するために重要です。本セミナーでは、単なる理論ではなく、ベトナム市場での豊富な経験と実例から導き出された具体的施策とその実装方法に重点を置き、ベトナムで本当に機能する人材戦略を現場の経験と最新のデータに基づいてお伝えします。

開催概要

日時：2025年6月11日（水）

ベトナム時間：13:30～15:00

日本時間：15:30～17:00

形式：Zoomによるオンラインセミナー

参加費：無料

申し込み：以下よりお申し込みください

＞＞＞＞お申し込みはこちらをクリック :https://biz.teachme.jp/event/250611_seminar_vietnam_live/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal&utm_campaign=250611seminar

登壇者（敬称略）

Viecoi Co.,Ltd

Director 安済 彰（Akira Anzai）

PandaTest開発者。学生起業、DMM.comを経て来越し起業、人材紹介事業からスタートし累計1,000社様ご支援。2023年からオンライン適性検査を開始し東南アジアにて100社以上が導入し、総受験者数1万人突破。

PERSOLKELLY VIETNAM CO., LTD.

Senior HR Consultant 野尻 康平（KOHEI NOJIRI）

HRコンサルタント。大学卒業後、日本にて金融関係の専門紙の記者を経て、2019年よりベトナム在住。ベトナムで人材教育コンサルタントとしてベトナム人向け研修教育に携わる。2023年にPERSOLKELLY VIETNAM入社、人事労務コンサルタントとして、日系企業の人事労務のヘルプデスク、人事制度設計・見直し、就業規則の作成・改定、各種セミナー講師を務める。

Studist (Thailand) Co.,Ltd.

Managing Director 豆田裕亮（YUSUKE MAMEDA）

早稲田大学大学院理工学研究科修了。株式会社インクスにて大手自動車メーカーの設計製造コンサルティングに従事し、その後、2007年に同社経営企画室。2009年には日本初のBtoCオンライン3Dプリントサービス事業を立ち上げ。2011年に株式会社スタディストに参画。同社執行役員CMOを経て、2018年1月より同社執行役員／グローバル事業部部長。2018年9月より現職。

株式会社スタディスト 会社概要

所在地：東京都千代田区神田錦町１-６ 住友商事錦町ビル９階

設立：2010年3月19日

資本金：10,320万円（資本準備金含む）

代表者：代表取締役CEO 鈴木 悟史

事業内容：法人向けのクラウドサービス、コンサルティングサービスの提供

ウェブサイト：https://studist.jp/

お問い合わせ先

株式会社スタディスト

担当：マーケティング本部 朝岡

電話：050-1744-3760

問い合わせ先：https://teachme-biz.com/ja/contact-jp/