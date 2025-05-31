【新商品】【最大2本のボトルケージをマウント可能!!】自転車パーツブランド「GORIX」から、ボトルケージホルダー(PLUS1)が新発売!!
GORIX PLUS1 サドルボトルケージホルダー
「ボトルが足りないなら、増やせばいい！」
サドル/サドルレールに直接取り付けられる軽量アルミ製のボトルケージホルダーです。
最大2本のボトルケージが装着可能で、トライアスロンやロングライドなどの
水分補給対策に最適です。
角度調整ができる固定具と、便利なベルクロストラップ、工具一式が付属し、
実用性と拡張性を兼ね備えた設計です。
特徴
●サドルに取り付けるボトルケージホルダー
●最大2本のボトルケージをマウント可能
●軽量＆高強度の6061アルミニウム素材
●ベルクロストラップ付きでチューブも固定できる
●取付け角度は水平または斜めに調整可能
商品の特徴
【ダブルマウント設計】
2本のボトルケージが取り付け可能で、夏場のロングライドやトライアスロンにおける
水分補給をしっかりサポートします。
【サドルレール直付け】
サドルレールにしっかり固定できるホルダータイプで、安定感抜群です。
ダウンチューブやフレームがボトルで埋まっている方や、
フレームバッグやボトルケージが取付けできない方におすすめです。
【軽量＆耐久性】
本体は6061アルミニウム合金製です。
軽量かつ高強度で、長時間の走行や過酷な環境にも耐えられる仕様です。
【取付け角度が調整可能】
水平・斜めの2タイプに調整が可能です。
ライディングスタイルや車体に合わせた取り付けが可能です。
【豊富な付属品】
ボルト・ワッシャー・取付け工具一式がセットになっており、購入後すぐに取り付け作業が可能です。
【ベルクロストラップ付き】
スペアチューブやミニポンプなどの小物もスマートに固定できる便利なストラップ付きで、収納力もアップします。
【多用途対応】
ロードバイク・MTB・グラベルバイクなど様々なスポーツバイクに対応し、ボトルケージの増設ニーズに最適です。
商品の詳細
商品名：GORIX ボトルケージホルダー(PLUS1)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/plus1/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/plus1
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQNMDMDM
販売価格：2,999円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
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