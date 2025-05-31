【新商品】【最大2本のボトルケージをマウント可能!!】自転車パーツブランド「GORIX」から、ボトルケージホルダー(PLUS1)が新発売!!

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GORIX株式会社
















GORIX PLUS1 サドルボトルケージホルダー



「ボトルが足りないなら、増やせばいい！」



サドル/サドルレールに直接取り付けられる軽量アルミ製のボトルケージホルダーです。


最大2本のボトルケージが装着可能で、トライアスロンやロングライドなどの


水分補給対策に最適です。



角度調整ができる固定具と、便利なベルクロストラップ、工具一式が付属し、


実用性と拡張性を兼ね備えた設計です。



特徴



●サドルに取り付けるボトルケージホルダー
●最大2本のボトルケージをマウント可能
●軽量＆高強度の6061アルミニウム素材
●ベルクロストラップ付きでチューブも固定できる
●取付け角度は水平または斜めに調整可能



商品の特徴



【ダブルマウント設計】
2本のボトルケージが取り付け可能で、夏場のロングライドやトライアスロンにおける


水分補給をしっかりサポートします。





【サドルレール直付け】
サドルレールにしっかり固定できるホルダータイプで、安定感抜群です。


ダウンチューブやフレームがボトルで埋まっている方や、


フレームバッグやボトルケージが取付けできない方におすすめです。





【軽量＆耐久性】
本体は6061アルミニウム合金製です。


軽量かつ高強度で、長時間の走行や過酷な環境にも耐えられる仕様です。





【取付け角度が調整可能】
水平・斜めの2タイプに調整が可能です。


ライディングスタイルや車体に合わせた取り付けが可能です。





【豊富な付属品】
ボルト・ワッシャー・取付け工具一式がセットになっており、購入後すぐに取り付け作業が可能です。



【ベルクロストラップ付き】
スペアチューブやミニポンプなどの小物もスマートに固定できる便利なストラップ付きで、収納力もアップします。





【多用途対応】
ロードバイク・MTB・グラベルバイクなど様々なスポーツバイクに対応し、ボトルケージの増設ニーズに最適です。





商品の詳細




商品名：GORIX ボトルケージホルダー(PLUS1)



販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/plus1/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/plus1


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQNMDMDM



販売価格：2,999円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。



[表: https://prtimes.jp/data/corp/56501/table/783_1_c40cea2675809dddaff853ec7188e548.jpg ]