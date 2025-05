「LGBT-Allyプロジェクト2025　IN 渋谷」を6月8日に渋谷キャストで開催します。

株式会社 アウト・ジャパン

◆LGBT-Allyプロジェクト2025は渋谷キャストにてパネル展示

「東京プライドパレード2025」が開催される6月8日にLGBT-Allyプロジェクト2025は渋谷キャスト(https://shibuyacast.jp/)(東京都渋谷区)にて参加企業のパネル展示やパレードに関してのセミナー、パレードの沿道での応援、交流会などを予定しています。

昨年まで東京レインボープライドの会場(代々木公園)に出展していましたが、今回は渋谷キャスト(https://shibuyacast.jp/) に場所を移してプロジェクト参加企業のパネルを展示します。

渋谷キャスト:パネル展示イメージ

*パレード応援(東京レインボープライド2024)(https://www.youtube.com/watch?v=EcIjJcSQseI)の様子↓

*LGBT-Allyプロジェクトとは...

2017年から開始した「We are Here!! We are Ally!!」をテーマにひとりでも多くのアライを増やすことを目指すアウト・ジャパンとアライ企業との共同プロジェクトです。2025年は現在、54社の企業に参加頂いております。

◆私たちだって“いいふうふ”になりたい展 同時開催

6月8日(日)に行われる「LGBT-Allyプロジェクト2025 IN 渋谷」にて同時開催いたします。

展示時間:11時~18時

▽私たちだって“いいふうふ”になりたい展

https://www.colorfulblankets.com/iifufuten

◆LGBT-Allyプロジェクト2025オープニングイベント

5月9日、味の素株式会社さまの会議室をお借りしてオープニングイベントを実施しました。

当日は約20社の担当者の方にお集まり頂き、自社のLGBTに関しての取り組みを発表を頂きました。



各社の発表はこちらからご覧いただけます。

https://youtu.be/F1q0sZc0pek

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=F1q0sZc0pek ]

撮影を待ってる間は活発に交流頂きました。

交流会の様子はこちらからご覧いただけます。

https://youtu.be/qgyze3ltuB8

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=qgyze3ltuB8 ]

◆名古屋レインボープライド・パレード2025

5月17日(日)、名古屋市内で開催された名古屋レインボープライド・パレードに参加しました。

LGBT-Allyプロジェクトのブースでは、パネル展示などを行ないました。

▽イベントレポート

名古屋レインボープライド・パレードフェス2025レポート(https://www.outjapan.co.jp/pride_japan/features/2025/9.html)

▽イベント動画

2025名古屋レインボープライド動画(https://www.youtube.com/watch?v=Fgr8NUefiqs)

◆LGBT-Allyプロジェクト2025はまだまだ参加可能です。

今後は以下のようなイベントを予定しております。

7月10日:「「ブリッジ・ラウンドテーブル - 学生と企業の意見交換会」

8月1日:LGBT‐Allyプロジェクト映画祭@ポレポレ東中野

8月2日:LGBT‐Allyプロジェクト映画祭@オンライン

10月11日、12日:レインボーフェスタ(大阪)出展&パレード参加

11月1日、2日:九州レインボープライド 出展&パレード参加

12月:年末イベント(情報交換会)

参加を希望される企業はassist@outjapan.co.jpまでお問い合わせください。

プロジェクト説明会の動画はこちらから御覧頂けます。

https://youtu.be/PHTACkQrTGc

プロジェクト資料のダウンロードはこちらから

https://app.box.com/s/atwyksinci6n4l9b848ans4k5tsmwyc8





◆予定している その他のセミナー・イベント

「LGBTに関する制度づくりと社内体制」#53

日程:2025年7月1日 15:00~17:00

場所:WEBセミナー(オンライン)

対象:LGBTに関する社内施策等にご興味のある企業の経営トップの方、人事、採用ご担当者

▽お申込み・詳細はこちら

https://www.outjapan.co.jp/event/2025/2159.html

◆スターバックスと「レインボー学校プロジェクト」無料出張授業

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社と「レインボー学校プロジェクト」を関東地域で開始しています。スターバックスのパートナー(従業員)が専門の講師とともに無料で小学校にて多様性に関するレインボー出張授業を行っています。7月~9月で実施したい小学校を募集しています。(現在、秋田・茨城・大阪地域の小学校を特に募集しています。)



▽詳細はこちら

https://www.outjapan.co.jp/event/2025/2157.html