初夏のアフタヌーンティーイベント開催決定！【ワイナリーレストラン・サンクゼールのパティシエ特製スイーツと厳選ドリンクをご提供】
「久世福商店」、「St.Cousair（サンクゼール）」などの専門店を全国に約180店舗展開している、食品製造小売企業（食品SPA）の株式会社サンクゼールは、2025年6月22日(日)/29日（日）の2日間、ワイナリーレストラン・サンクゼール（長野県飯綱町）において、初夏のアフタヌーンティーイベントを開催いたします。昨年のご好評を受け、今年は開催日を拡大し、2週にわたり日曜日に2回開催する運びとなりました。
初夏のアフタヌーンティーイベント
ワイナリーレストラン・サンクゼールが主催するアフタヌーンティーイベントは、今年で6回目となります。初回は【白銀のアフターヌーンティー】と題し、白を基調としたデザートと雪景色を楽しむというコンセプトで実施いたしました。
現在は、お客様により気軽にご参加いただけるよう、開催時期をグリーンシーズンに変更し、初夏の爽やかな景色とともにお楽しみいただけるイベントとなっております。
サンクゼールのパティシエ特製スイーツと厳選紅茶、当日限定のスペシャルドリンクを取り揃えた、特別なアフタヌーンティー。お食事はすべて心を込めて手作りしており、サンクゼールレストランならではの味わいをご提供いたします。ボリュームもありますので、女性はもちろん、男性にもご満足いただける内容です。ご夫婦やご家族、ご友人やおひとりでのご参加もお待ちしております。
お食事イメージ
ドリンクイメージ
自然豊かなサンクゼールの丘だからこそ提供できる、初夏のアフタヌーンティーイベント。ぶどう畑を眺めながら心もからだもリフレッシュできる優雅なひとときをお過ごしください。
イベント詳細
【開催日】2025年6月22日（日）/29日（日）
【ご案内時間】１.15:00 受付開始 15:30 スタート
２.15:30 受付開始 16:00 スタート
【場所】長野県上水内郡飯綱町芋川1260 ワイナリーレストラン・サンクゼール
【料金】\3,600（税込）
【内容】・パティシエ特製デザート・サンドイッチ、キッシュ・ドリンク2杯
【ご予約方法】１.WEB予約 https://www.stcousair.co.jp/news/32325
２.電話予約 TEL:026-254-8070（受付時間10:00~17:00）
【ご予約締切】開催３日前までの要予約 ※定員に達し次第、ご予約受付を終了いたします
サンクゼール
「Country Comfort 田舎の豊かさ・心地よさ」をコンセプトにワインやジャム、パスタソースなどを製造販売するメーカーズブランドです。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃に、家族とお客様の朝食として作っていた手作りりんごジャムが原点。長野県飯綱町に位置する、ワイナリー・ショップ・レストラン・工場・本社社屋を併設した「サンクゼールの丘」では、信州の美しい自然とコンセプトである「Country Comfort」をご体感いただけます。
WEBページ・SNS
■ホームページ URL
https://www.stcousair.co.jp/company
■公式オンラインショップ
https://kuzefuku.com
■楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/
■オンラインモール「たびふく」
https://kuzefuku-arcade.jp/
■公式SNS
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note（サンクゼールの森）：https://note.com/stcousair_forest