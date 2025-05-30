株式会社DroR、マネーフォワードとパートナー提携を締結

株式会社DroR

補助金支援エキスパート協会を運営する株式会社DroR（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：山中真琴）は、株式会社マネーフォワードとのパートナー提携を締結し、「マネーフォワード クラウド」の導入支援を本格的に展開いたします。

併せて、経済産業省が推進する「IT導入補助金2025」において、同ツールのITツール登録が正式に完了したことをご報告いたします。

■パートナー提携の背景と目的

株式会社DroRは、補助金申請支援・経理アウトソーシング・中小企業の業務改善支援を中心に、事業者の根本的な成長を支える支援を行ってまいりました。

このたび、株式会社マネーフォワード パートナービジネス部との正式な提携により、「マネーフォワード クラウド」の導入支援体制を整備し、提案資料や学習ポータル、案件支援体制などを活用した伴走型のサポートを開始しております。

両社の連携により、クラウド会計・人事労務ソリューションの導入促進と、補助金制度の活用によるコスト削減支援を同時に実現します。





■「マネーフォワード クラウド」の概要

「マネーフォワード クラウド」は、会計・給与・請求・勤怠・経費などのバックオフィス業務を一元管理・自動化するSaaS型の業務支援クラウドサービスです。経理や人事労務の専門知識がなくても直感的に操作でき、日々の業務負担を大幅に削減します。

また、法改正や税制変更にも自動対応し、安心して継続利用できる点が高く評価されています。

サービス詳細：https://biz.moneyforward.com/





■導入・相談窓口

「マネーフォワード クラウド」の導入や、IT導入補助金を活用したDX支援をご希望の方は、以下のフォームよりお問い合わせください。

DroRでは、制度活用から導入後の運用定着まで、一貫したサポート体制をご提供しています。

導入相談フォーム：https://dror.co.jp/contact/





■株式会社DroRについて

「人々の可能性を引き出し、共に成長する道を築く」をビジョンに掲げ、補助金支援・経理BPO・DX推進を専門に行う企業です。

補助金支援エキスパート協会の運営をはじめ、SNS活用講座や戦略コンサルティングなども展開し、中小企業の成長基盤を根本から支えています。





▼会社概要

「人の可能性を引き出し、共に成長する」を理念に、SNSメディア運用、マーケティングPM、財務経理/補助金の3つの分野で高度専門BPOサービスを提供。 データ分析と専門知識を活用し、業務効率化と戦略的成長を支援しています。



所在地：東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号 ウィンド恵比寿ビル8F

設立：2023年8月

代表取締役：山中真琴

公式サイト：https://dror.co.jp/

会社概要：https://dror.co.jp/company

お問い合わせ：https://dror.co.jp/contact



▼本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社DroR 広報担当

Email：info@dror.co.jp