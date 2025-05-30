6月9日に台湾国家宇宙センターの女性リーダーから台湾の宇宙ビジネスの最前線を学ぶ「宇宙の基礎講座」を開催

株式会社Kanatta宇宙の基礎講座

【チケット情報】

下記URLよりお申込みください。

https://peatix.com/event/4381159(https://peatix.com/event/4435904?utm_source=pr)

【イベント情報】

◆開催日時

2025年6月9日（月） 19:30-21:00（JST）

◆開催方法

Google Meet（オンライン）

◆参加費

一般：3,000円

コスモ女子サポート会員：3,000円

コスモ女子会員（通常・学生・親子・男性）：無料

アーカイブ視聴のみ：2,500円

※お申し込み後は公式LINEに以下2点を記載の上、ご連絡ください。

１. 6/9イベント参加

２. Peatixお申し込み時のお名前

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/%2540943ymvyq

◆ゲスト

劉 小菁 （Cynthia S. J. Liu）氏

TASA（台湾宇宙センター）

フォルモサット8号 計画責任者 兼 衛星データメンテナンス運用所所長

TASA フォルモサット8号 計画責任者 兼 衛星データメンテナンス運用所所長 劉小菁氏

略歴

国立清華大学 応用数学修士

国立台湾大学 数学学士

1996年より衛星データ処理・フライトダイナミクスを担当

フォルモサット5号リモートセンシング機器システムエンジニアを経て、衛星画像部 部長（2015-2022）

2023年よりフォルモサット8号プログラムディレクター。初号機FS-8Aは2025年10月打上げ予定

専門分野

リモートセンシング機器のシステム工学／衛星画像処理（幾何補正・放射補正・画像復元）／衛星画像の応用促進

主催

コスモ女子

ご興味のある方は、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。

公式LINE(https://line.me/R/ti/p/%2540943ymvyq)

コスモ女子の活動や詳細はHPをご覧ください。

公式HP(https://cosmos-girl.com/)