6月9日に台湾国家宇宙センターの女性リーダーから台湾の宇宙ビジネスの最前線を学ぶ「宇宙の基礎講座」を開催

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株式会社Kanatta

宇宙の基礎講座

【チケット情報】


下記URLよりお申込みください。


https://peatix.com/event/4381159(https://peatix.com/event/4435904?utm_source=pr)



【イベント情報】


◆開催日時


2025年6月9日（月） 19:30-21:00（JST）



◆開催方法


Google Meet（オンライン）



◆参加費


一般：3,000円


コスモ女子サポート会員：3,000円


コスモ女子会員（通常・学生・親子・男性）：無料


アーカイブ視聴のみ：2,500円



※お申し込み後は公式LINEに以下2点を記載の上、ご連絡ください。


１. 6/9イベント参加


２. Peatixお申し込み時のお名前


公式LINE：https://line.me/R/ti/p/%2540943ymvyq



◆ゲスト


劉 小菁 （Cynthia S. J. Liu）氏
TASA（台湾宇宙センター）
フォルモサット8号 計画責任者 兼 衛星データメンテナンス運用所所長



TASA フォルモサット8号 計画責任者 兼 衛星データメンテナンス運用所所長　 劉小菁氏

略歴
国立清華大学 応用数学修士
国立台湾大学 数学学士
1996年より衛星データ処理・フライトダイナミクスを担当
フォルモサット5号リモートセンシング機器システムエンジニアを経て、衛星画像部 部長（2015-2022）
2023年よりフォルモサット8号プログラムディレクター。初号機FS-8Aは2025年10月打上げ予定



専門分野
リモートセンシング機器のシステム工学／衛星画像処理（幾何補正・放射補正・画像復元）／衛星画像の応用促進



主催


コスモ女子


ご興味のある方は、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。


公式LINE(https://line.me/R/ti/p/%2540943ymvyq)



コスモ女子の活動や詳細はHPをご覧ください。


公式HP(https://cosmos-girl.com/)