6月9日に台湾国家宇宙センターの女性リーダーから台湾の宇宙ビジネスの最前線を学ぶ「宇宙の基礎講座」を開催
宇宙の基礎講座
【チケット情報】
下記URLよりお申込みください。
https://peatix.com/event/4381159(https://peatix.com/event/4435904?utm_source=pr)
【イベント情報】
◆開催日時
2025年6月9日（月） 19:30-21:00（JST）
◆開催方法
Google Meet（オンライン）
◆参加費
一般：3,000円
コスモ女子サポート会員：3,000円
コスモ女子会員（通常・学生・親子・男性）：無料
アーカイブ視聴のみ：2,500円
※お申し込み後は公式LINEに以下2点を記載の上、ご連絡ください。
１. 6/9イベント参加
２. Peatixお申し込み時のお名前
公式LINE：https://line.me/R/ti/p/%2540943ymvyq
◆ゲスト
劉 小菁 （Cynthia S. J. Liu）氏
TASA（台湾宇宙センター）
フォルモサット8号 計画責任者 兼 衛星データメンテナンス運用所所長
TASA フォルモサット8号 計画責任者 兼 衛星データメンテナンス運用所所長 劉小菁氏
略歴
国立清華大学 応用数学修士
国立台湾大学 数学学士
1996年より衛星データ処理・フライトダイナミクスを担当
フォルモサット5号リモートセンシング機器システムエンジニアを経て、衛星画像部 部長（2015-2022）
2023年よりフォルモサット8号プログラムディレクター。初号機FS-8Aは2025年10月打上げ予定
専門分野
リモートセンシング機器のシステム工学／衛星画像処理（幾何補正・放射補正・画像復元）／衛星画像の応用促進
主催
コスモ女子
ご興味のある方は、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。
公式LINE(https://line.me/R/ti/p/%2540943ymvyq)
コスモ女子の活動や詳細はHPをご覧ください。
公式HP(https://cosmos-girl.com/)