doda転職前後の年収変動レポート 2025年4月版
パーソルキャリア株式会社
パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda（デューダ）」(https://doda.jp/)（編集長：桜井 貴史）は、dodaエージェントサービスを利用して2025年4月に転職決定した個人の、転職前後の平均年収変動額と年収変動割合を発表いたします。
【転職前後の平均年収変動額】
１．全体
転職前後の平均年収変動額：+7.3万円
２．転職後に「年収増加」した個人
転職前後の平均年収変動額：+70.6万円
【転職前後の年収変動割合】
転職後に「年収増加」した個人の割合：59.5%
【業種別：転職前後の年収変動割合】
【職種別：転職前後の年収変動割合】
※ 各業種、職種において、転職決定者数が当社基準を満たしているもののみ公表しています。
■転職サービス「doda」(https://doda.jp/)について＜ https://doda.jp(https://doda.jp) ＞
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