【不動産業界向け事例あり】 企業のSNSマーケティング戦略術-TikTok編

株式会社Utakata

SNSアカウント運用、インフルエンサーマーケティングなどを支援するデジタルマーケティングエージェンシー、株式会社Utakata(読み:ウタカタ)(東京都千代田区、代表取締役 甲藤 碧)は「【不動産業会向け事例あり】企業のSNSマーケティング戦略術-TikTok編」2025年5月版を無料公開いたしました。

ダウンロードはこちらから :https://utakata.co.jp/document-download/?document_id=1596&document_title=%E3%80%90%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%A5%AD%E4%BC%9A%E5%90%91%E3%81%91%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%91%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AESNS%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%99%E6%88%A6%E7%95%A5%E8%A1%93-TikTok%E7%B7%A8弊社ホームページへ遷移します。資料の目次

本資料では、不動産業界向けに、TikTokを活用したアカウント運用・インフルエンサー事例(2025年5月版)を媒体情報と共に紹介しています。

近年、不動産業界での集客手法は多様化し、拡散力や物件の魅力を視覚的に訴求できるSNSを活用したマーケティングが急激に注目を集めています。

若年層を中心に物件探しにおいてもSNSを用いて部屋の雰囲気や外観などの情報収集を行い、問い合わせまでSNS上で完結させるケースも少なくありません。

こちらの資料では不動産業界でどのようにしてTikTokを活用してユーザーへアプローチしているのか、どのようなインフルエンサーによるPR投稿を行っているのかなどを事例を通して紹介しています。

本資料を通じてTikTokを用いたSNSマーケティング戦略についての理解を深め、集客や認知拡大を最大化する戦略を策定する際に是非ご活用ください。

ダウンロードはこちらから :https://utakata.co.jp/document-download/?document_id=1596&document_title=%E3%80%90%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%A5%AD%E4%BC%9A%E5%90%91%E3%81%91%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%91%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AESNS%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%99%E6%88%A6%E7%95%A5%E8%A1%93-TikTok%E7%B7%A8弊社ホームページへ遷移します。