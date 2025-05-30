5月31日にリーグ開幕！会場は？チケットは？注目ポイントは？第1節 試合情報まとめ【メットライフ生命Ｆリーグ2025-2026 ディビジョン1】
■第1節 今週の対戦カード（全6試合）
＜5月31日（土）＞
【今シーズンのオープニングマッチ！先着1000名にオリジナルポストカードをプレゼント！】
試合：バルドラール浦安 vs 湘南ベルマーレ
キックオフ時間：16:00～
会場：バルドラール浦安アリーナ
チケット情報：https://www.bardral-urayasu.com/news/news-20854/
ニコニコ生配信（無料配信）：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347809058
ＦリーグTV（無料配信）：https://fleague.stores.play.jp/lives/366b6419-8a29-4f5e-a6dc-588c94ce8deb
実況：福田悠
＜6月1日（日）＞
【TOSテレビ大分にて生中継＆HTにNIKAIDOプレミアム抽選会を実施！｜NIKAIDOスペシャルDAY】
試合：バサジィ大分 vs しながわシティ
キックオフ時間：12:05～
会場：サイクルショップコダマ大洲アリーナ
チケット情報：https://vasagey.com/futsal/ticket/
ＦリーグTV：https://fleague.stores.play.jp/lives/fe403539-02c5-49a7-9041-fb7f0214885e
実況：福田悠
【試合前、選手直筆サインボールをスタンドに投げ込み！】
試合：シュライカー大阪 vs Y．S．C．C．横浜
キックオフ時間：13:00キックオフ
会場：Asueアリーナ大阪
チケット情報：https://shriker-osaka.jp/news/ticket_info/post_4016/
ＦリーグTV：https://fleague.stores.play.jp/lives/b8405a34-e9df-4ccb-985a-4a62916429ca
実況：長谷川ゆう
【先着1000名にオーシャンズ×hummelユニフォーム型ステッカーを配布！｜hummel DAY】
試合：名古屋オーシャンズ vs ボアルース長野
キックオフ時間：14:00キックオフ
会場：パロマ瑞穂アリーナ
チケット情報：https://www.nagoyaoceans.com/ticket/
ＦリーグTV：https://fleague.stores.play.jp/lives/e1995cf5-2b91-49cb-9ca6-62cd108b08a1
実況：辻歩（ABEMAアナウンサー）
【アクアリゾート×ドーラくん「コラボミニWメガホン」を先着2,000名様にプレゼント！｜アクアリゾート MATCH DAY】
試合：ペスカドーラ町田 vs ボルクバレット北九州
キックオフ時間：15:00キックオフ
会場：町田市立総合体育館
チケット情報：https://www.pescadola-machida.com/69814/
ＦリーグTV：https://fleague.stores.play.jp/lives/60b42050-f98c-41a4-88cb-e435152d995c
実況：縄田将平
【先着1000名にシンコースポーツコラボ“ハイチュウ”がもらえる！｜シンコースポーツDay】
試合：立川アスレティックFC vs フウガドールすみだ
キックオフ時間：15:30キックオフ
会場：立川市泉市民体育館
チケット情報：https://tachikawa-athletic.jp/ticketinfo/
ＦリーグTV：https://fleague.stores.play.jp/lives/c18322c0-03a2-4561-8ba0-d8b1f8a97bbf
実況：福田悠
■直近誕生日の選手※2025/5/26(月)～6/6(金)
丹羽 脩人（フウガドールすみだ）1995年5月27日生まれ
加藤 翼（シュライカー大阪）1994年5月29日生まれ
星 龍太（フウガドールすみだ）1987年6月1日生まれ
安嶋 健至（ボルクバレット北九州）1992年6月3日生まれ
【キックオフカンファレンス映像を無料公開中！】
- https://youtu.be/YcZRcYs1Sac?si=oArkYRlEt1CwBvW7（公式YouTubeチャンネル）
- https://fleague.stores.play.jp/videos/6a20674e-88d6-47ba-9223-4b3656667eed（公式配信サービス『ＦリーグTV』）
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YcZRcYs1Sac ]