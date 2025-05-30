AND CHIPS 新コレクションが5月30日(金)より発売開始！ 次弾では大人気イラストレーター「サンレモ」氏との夢のコラボも実現！
様々なデザイナーとのコラボレーションによって、カプコンのIPを新たな解釈で再構築したファッションアイテムを展開する「AND CHIPS(アンドチップス)」から、カプコン直営店舗である「カプコンストア」などを中心に、5月30日(金)より新コレクションを展開いたします。
■AND CHIPS MONSTER HUNTER WILDS by NIKO24/by ROKU
今回の新コレクションでは『モンスターハンターワイルズ』を題材に、「アウトドア」をテーマとして様々な商品を展開致します。本コレクションのモデルとしてアーティストやファッションモデルとして活躍するf5veのKAEDE氏を起用しています。
□「AND CHIPS」ブランド公式ページ
https://www.capcom-games.com/andchips/ja-jp/
■商品情報
1.AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU Tシャツ(全2種) 5,500円(税込)
2.AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU トートバッグ(全2種) 3,000円(税込)
3.AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU サコッシュ(全2種) 2,500円(税込)
4.AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU ボトルホルダー(全2種) 1,600円(税込)
5.AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU スマホストラップ(全2種) 1,400円(税込)
6.AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24&ROKU ダイカットステッカー(全1種) 800円(税込)
■取扱店舗・発売日
【オンライン】2025年5月30日(金) 12時～ 販売開始予定
・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE（カプコンストア）
https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/
【店頭販売】2025年5月30日(金)
・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）
・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア＆カフェウメダ）
・CAPCOM STORE ANNEX（カプコンストア アネックス）
・CAPCOM STORE SENDAI（カプコンストアセンダイ)
□【DESIGNER】
NIKO24
NEO TOKYO PUNKS｜TOP(https://neotokyopunks.com/)
□【DESIGNER】
ROKU
JUNKeeeeS（ジャンキーズ）公式サイト｜JUNK FOOD PARTY(https://junkeeees.art/)
■AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO
次弾では、「ストリートファイター」シリーズの人気キャラクター「春麗」と「ジュリ」をフィーチャーし「休日」をテーマに、サンレモ氏による描きおろしイラストを使用した多彩なアイテムを展開予定です。
モデルには、前弾に引き続きKAEDE氏を起用しており、必見のコレクションとなっております。
商品ラインナップなどの詳細情報は後日告知いたします。カプコンストアX公式アカウント・ホームページでの続報をお待ちください。
□【DESIGNER】
サンレモ/SANLEMO
大阪出身のイラストレーター。懐かしさと新しさの融合をテーマに、ビタミン多めのポップな絵を描く。
雑誌や広告、ブランドやアーティストとのコラボレーションなど幅広く活動中。
X（旧Twitter）：https://x.com/3kaku_illust/
Instagram ：https://www.instagram.com/3kakulemon/
□【MODEL】
KAEDE
Instagram(https://www.instagram.com/kaede_)
生年月日：1996.1.11
出身地 ：神奈川県
身長 ：168cm
【f5ve】
f5ve(ファイビー) は、E-girls/Happinessのメンバーとして活動していたKAEDE、SAYAKA、MIYUU、RURIの4人と、iScreamのRUIの5人で新しく結成された東京発の異次元ドリームグループ。
グループのエグゼクティブ・プロデューサーを務めるのはレディ・ガガ、ジャスティン・ビーバー、テイラー・スウィフトらのプロデューサーとしてグラミー賞を受賞しているBloodPop(R)。
LDH JAPANと、カルヴィン・ハリス、ウィローなどを手掛けるThree Six Zeroがタッグを組み、今後アメリカを拠点に世界進出を計画している。
2025年3月5日「Magic Clock」をリリース。2025年5月5日にデビューアルバム『SEQUENCE 01』をリリース。
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※発売日は変更になる場合がございます。
※本商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。
■CAPCOM STORE 店舗概要■
・CAPCOM STORE TOKYO (カプコンストアトーキョー)
・CAPCOM STORE OSAKA (カプコンストアオーサカ)
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA (カプコンストア&カフェウメダ)
・CAPCOM STORE ANNEX (カプコンストア アネックス)
・CAPCOM STORE SENDAI (カプコンストアセンダイ)
https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html
【オンライン販売】
・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)
https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/
(C)CAPCOM