2025年6月、全国の個性あふれる作り手が南青山に大集合！食の商談会 ″Neighbors Food Market″を開催。

2025年6月19日(木)と20日(金)、日本全国選りすぐりの食にまつわる生産者/製造者が集まる商談会「Neighbors Food Market」を、港区南青山のSpiral Hallにて開催いたします。

このイベントは昨年6月に続く2回目の開催。Neighbors Food Marketオンラインサービス(https://neighbors-foodmarket.com/)と連動する生産者/ブランドなどの作り手と売り手を繋ぐリアルの商談会です。

素材そのもののおいしさを生かした商品や、人にも自然にも配慮した製法で豊かな「食」をつくりだす日本全国の小~中規模の生産者や食のブランドと、小売店のバイヤー/飲食店が一同に会する、またとない機会。

実際に食材を口にしながら、オンラインでは伝えきれない商品のストーリーや思い、「作り手」と「売り手」が目指す未来について、じっくりコミュニケーションできる2日間です。

イベント公式サイト:

https://neighbors-foodmarket.com/event/food-meeting/202506

ご来場案内

昨年の様子

※法人バイヤー向け(小売店・飲食店およびその他ビジネス関係者)のイベントとなります。

一般の方はご入場いただけませんので、ご了承くださいませ。

日時:

2025年6月19日(木)- 6月20日(金)

19日(木)Open 11:00 - Close 19:00

20日(金)Open 10:00 - Close 17:00

※最終入場時間は、各Close時間の30分前までとなります。

会場:

Spiral Hall / スパイラルホール

〒107-0062 東京都港区南青山5丁目6-23 3F(東京メトロ「表参道」駅から徒歩約1分)

地図:スパイラルホール(https://maps.app.goo.gl/qEABmZ2Gu4tCzVNf9)

▼おもな出展者(順不同)

KIKI WINE CLUB / mitosaya / CAN-PANY / QINO / UMITO PARTNERS / コスモス食品 / 有馬芳香堂 / 信濃屋 / marilou / 須藤牧場 / 藤井農園 / marilou / MINOR FIGURES JAPAN / アグリシステム / 10a inc. / CARMA / CHEESE STAND / 霧の朝 / LP / KIMINO DRINKS / レストランサルディナス / Bocchi / 日本草木研究所 / ともコーラ / comorebi farm / White Monday / PARAISO COFFEE / リンゴリらっぱ醸造所 / LOVEG / Mother / hinel / OK, ADAM / Into / BASE CRAFTER / AKASHIRO / バスクの塩アンセストラル by UEDASHOWTeN / メンマチョ / 結わえる / 大泉工場 / Stick Remedy / matcha KIMIKURA / aeru-satounori / chocobanashi / すすむ屋茶店 / HOLO / やいづ善八 / Gelato En / SOIL / 駿河レモン堂 / Wholesum Japan / 生姜百景 / 08COOFFEE / Minimal - Bean to Bar Chocolate - / 丸菱石鹸 / 加藤兵太郎商店 / Shonan Soy Studio / THE NODOKA / Overview Coffee / 草根木皮飲料くさわけ / 山燕庵 / きょうのおだし ...and more

▼アルコール類

KIKI WINE CLUB / mitosaya / White Monday / リンゴリらっぱ醸造所 / 日本草木研究所 / OK, ADAM ...and more

▼お申し込み方法

お申し込みフォームリンク:

https://neighbors-foodmarket.com/event/food-meeting/202506#visit

商談会へのご来場に際しましては、事前登録(無料)をお願いしております。事前登録いただくことで、当日のご入場に関するご案内を6月上旬頃にご登録いただいたメールアドレス宛にお送りいたします。

また、バイヤー(小売店や飲食店など)の皆さまには、Neighbors Food Market オンラインの会員登録(無料)をお願いしております。ご登録いただきますと、出展ブランドに「メッセージ」を送れたり、卸価格の「見積もり依頼」を行うことができるようになります(※商談会後の利用は必須ではございません)。皆さまのご来場を、心よりお待ちしています!



共催:

FOOD&COMPANY(https://foodandcompany.co.jp/)、株式会社博報堂

配信元:Neighbors Food Market 運営事務局(担当 盛岡)

event@neighbors-foodmarket.com

公式WEBサイト:https://neighbors-foodmarket.com/event/food-meeting/202506

Instagram: https://www.instagram.com/neighbors_food_market/