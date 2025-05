新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』と韓国の人気音楽クリエイター&ストリーマーのCharming Joとのコラボレーションが実現！本日、ミュージックビデオを公開！

株式会社SNK

株式会社SNKは、現在好評発売中の格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』と韓国の音楽クリエイター&ストリーマーのCharming Joとのコラボレーションミュージックビデオを公開したことをお知らせいたします。

『餓狼伝説 City of the Wolves』と韓国の人気音楽クリエイター&ストリーマーのCharming Joがコラボレーション!「REV IT UP」をコンセプトにした新曲「Role Model (Junjaman Fury Remix)」のミュージックビデオが完成!

『餓狼伝説 City of the Wolves』のキャッチフレーズである「REV IT UP」をコンセプトにした 新曲Role Model (Junjaman Fury Remix)のコラボレーションミュージックビデオが完成!Charming Joのセンスが存分に発揮されたミュージックビデオを、ぜひご覧ください。

>餓狼伝説CotW × Charming Jo|コラボレーションミュージックビデオ

https://youtu.be/sAlqYqBl_OE

Charming Jo プロフィール

Charming Jo(チョ・ミョリョク)は、独自の音楽スタイルとジャンルを横断する多才さで知られる韓国のミュージシャン、ボーカリスト、クリエイティブディレクターである。YouTubeやその他のデジタルプラットフォームにおいても強い存在感を放ち、ライブパフォーマンス、カバー曲、オリジナル楽曲を通じて国内外に熱心なファン層を築いてきた。2024年には、韓国の主要メディアから「最も影響力のあるYouTube音楽クリエイター」に選出されている。

2019年にシングル「Like That」で正式デビューして以降、ポップ、ジャズ、ロック、R&Bなど多様なジャンルの音楽を展開。特に、18人編成のジャズ・ビッグバンド「Annoying Box(アノイング・ボックス)」の創設者兼リーダーとして、複雑なアレンジや大規模なライブパフォーマンスという、韓国インディー音楽シーンでは稀な挑戦を続けている。パフォーマンスにとどまらず、音楽レーベル兼ディストリビューション会社「J Major」を設立し、自身のプロジェクトはもちろん、他アーティストの作品においても企画、制作、クリエイティブディレクション、流通全般を統括している。

Charming Joの作品は、音楽的実験性と大衆的な魅力とのバランスに優れており、デジタルとライブの両領域において、その影響力を着実に拡大し続けている。

YouTube

https://www.youtube.com/@charmingjo

Twitch

https://www.twitch.tv/charming_jo

Instagram

https://www.instagram.com/charmingjo_official/

Spotify

https://open.spotify.com/intl-ja/artist/2WD3kpF4RQRNucwkuHhKZo

『餓狼伝説 City of the Wolves』について

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場!感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。

Official Site

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

X

https://x.com/GAROU_PR

Instagram

https://www.instagram.com/fatalfury_pr/

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.