電撃G′s magazine発の人気作品『天華百剣』十周年を祝したPOP UP SHOP&オンラインくじの開催が決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、電撃G's magazine発のプロジェクトで、現在Webサービス「G'sチャンネル」にて連載中のコンテンツ『天華百剣』の十周年を記念したPOP UP SHOPおよびオンラインくじを開催します。十周年記念の描き下ろしイラストを使用した様々なグッズをご用意していますので、今後の詳細情報もあわせて、チェックをよろしくお願いいたします。

『天華百剣』十周年記念POP UP SHOP概要

SHOP名称：『天華百剣』十周年記念in新宿マルイアネックス

開催期間：2025年8月9日（土）～2025年8月24日（日）

※定休日2025年8月20日（水）

※開場時間：平日11:00～19:00 土日・祝10:30～19:00

開催場所：新宿マルイアネックス 6F カレンダリウム6（東京都新宿区新宿3-1-26）

入場料：無料

十周年を記念した各種グッズ販売の他、新規描き下ろしの等身大スタンディパネル展示も実施！

※等身大スタンディパネルは写真撮影可能です。

『天華百剣』十周年記念描き下ろしイラスト

城和泉正宗（じょういずみまさむね）

イラスト：兎塚エイジ

牛王吉光（ごおうよしみつ）

イラスト：たかみ裕紀

桑名江（くわなごう）

イラスト：天海雪乃

巫剣の十周年記念描き下ろしイラストはまだまだ追加予定。

「G’sチャンネル(https://gs-ch.com/)」や『天華百剣 -斬-』公式X(https://x.com/tenka_zan)ほか、関連サイトの情報をお見逃しなく！

【物販内容】

描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売！

現在予定している主なアイテムの一部をご紹介！

・ビッグタペストリー … 全8種予定

・アクリルスタンド … 全8種予定

・トレーディング缶バッジ … 全8種予定

※トレーディング缶バッジは全8種の内1種が当たるランダムでの展開となります。

※商品や情報などは変更になる場合もございます。予めご了承ください。

更なる商品や特典情報は、後日G'sチャンネルにて公開予定！

『天華百剣』オンラインくじ概要

オンラインくじはくじ引き堂にて9月に実施予定。

十周年を記念した描き下ろしイラストを使用した賞品をラインナップでお届けします。

詳細は後日くじ引き堂にて公開いたします。

商品名：『天華百剣』十周年記念オンラインくじ

開催場所：くじ引き堂

販売期間：2025年9月18日（木）17:00～2025年10月23日（木）16:59

販売価格：1回 770円（税込）

※別途発送手数料が掛かります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

「くじ引き堂」では、ここでしか手に入らないオリジナルグッズやオリジナル企画が盛りだくさん！

関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト：https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント：https://x.com/kujibikido

商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂お問い合わせフォーム：https://kujibikido.com/contact/

「G'sチャンネル」にて、『天華百剣』連載展開中！

キミとつくるヒロイン総合メディア「G'sチャンネル」にて、現在『天華百剣』関連2コンテンツが連載展開中です。

『天華百剣 -紡-』

アプリゲーム『天華百剣 -斬-』の「巫剣ストーリー」を新たな形で再編したストーリー連載。

現在第4弾となる「城和泉正宗編」が展開中です。

第1弾「小烏丸編」：https://gs-ch.com/articles/contents/arZL4JNV7ZTRZe6ujVxzsuBB

第2弾「桑名江編」：https://gs-ch.com/articles/contents/ar5qdvffcBwshLsdk7spP7Nq

第3弾「牛王吉光編」： https://gs-ch.com/articles/contents/arBvnMaBm5FsLhUDqrMd2jqs

第4弾「城和泉正宗編」：https://gs-ch.com/articles/contents/arMJq8Rh4bPHXoCMi83Zn4w7

『天華百剣 -映-』

本作メディアイラストレーターとして新たにTEDDY氏を迎え、巫剣たちの新たなる活躍をイラストとショートストーリーとともに描き出す！

新篇イラストストーリーは、不定期連載中です。

第1弾「鉄砲切り兼光」：https://gs-ch.com/articles/contents/arQUfv72mUatxLCrwQha4VvG

第2弾「大般若長光」：https://gs-ch.com/articles/contents/arYeXpBjUrny4g43SjUtMHhg

「G'sチャンネル」とは

アニメやゲームを中心としたキャラクター＆ビジュアル誌「電撃G's magazine」の人気コンテンツを引き継ぎ、WEBサービス「G'sチャンネル」として2024年10月26日（土）に始動いたしました。

G's発のオリジナルコンテンツを楽しめるほか、『天華百剣』や『つないで!! Keyほるだー』といった「電撃G's magazine」に連載されていた人気作品や連載も展開していく基本無料のサービスです。

また、スペシャルなお楽しみ要素の閲覧などが可能な有料会員プランもご用意しております。

■サービス名：G'sチャンネル

■サイトURL：https://gs-ch.com/

■基本無料

有料会員／月額：550円（税込）、年額：5,940円（税込）

有料会員向けプレゼントキャンペーン実施中！

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※有料会員登録方法および、キャンペーンの詳細は「G'sチャンネル」内「会員登録について(https://gs-ch.com/articles/information/arXxiy8vzYkSTEZYPzsPbsTg)」「会員特典について(https://gs-ch.com/articles/information/aroYkiFA22n8b4LEvw2xR7DR)」の各記事をご確認ください。

関連サイト

電撃G's magazine公式X：https://x.com/gs_magazine

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