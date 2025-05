自体R&D及び独自成分c-PDRN(R)※を製造する韓国唯一のブランド「REJURAN COSMETICS」日本本格上陸！

PharmaResearch Co., Ltd.

韓国の製薬企業「株式会社ファーマリサーチ(本社:韓国キョンギ道、代表:ソン・ジフン)」が展開する製薬会社発のメディカルコスメブランド「REJURAN COSMETICS(リジュラン コスメティクス)」は、新グローバルスローガン『EVERYTHING STARTS FROM THE DOT(TM) -すべてのPDRNが、REJURANじゃない。クリニックの実感を、日常に寄り添う体験へ。-』を掲げます。

そして、これを機に日本市場での本格展開を宣言します。

美容皮膚科で使用される製剤「REJURAN」の技術をホームケア用に応用して誕生した「REJURAN COSMETICS」は、2017年5月に韓国を中心に展開し、2021年6月にオンラインで日本上陸を果たし、そして2023年12月より日本国内の一部オフライン店舗でも取扱いをスタートしました。

2025年からは、さらにREJURAN独自のテクノロジーや製品を直接体験できる機会に加え、これまでブランドや製品を知らなかった方にも興味を持ってもらえるきっかけを作り、より多くの方にその価値や可能性を伝えていきます。

これまで取り組んだことのない新たな施策にも挑戦し、日本市場におけるブランドの認知拡大とシェア拡大を進めてまいります。

新グローバルスローガン

EVERYTHING STARTS FROM THE DOT(TM)

-すべてのPDRNが、REJURANじゃない。クリニックの実感を、日常に寄り添う体験へ。-

新グローバルスローガンについて

REJURAN COSMETICSは、美容皮膚科レベルのスキンケアを自宅で実現し、おうち美容の新たな可能性を広げる製品を展開してきました。

新たに掲げたグローバルスローガン『EVERYTHING STARTS FROM THE DOT(TM) -すべてのPDRNが、REJURANじゃない。クリニックの実感を、日常に寄り添う体験へ。-』は、 “肌に必要な本質だけを届けたい”という想いから生まれた、REJURAN DOT誕生の原点です。

このスローガンには、PDRNの価値を語る上で欠かせないREJURANの存在意義が込められています。単に成分を使うのではなく、その「生まれ方」や「届け方」にまで真摯に向き合ってきた私たちだからこそ、込めることができたメッセージです。

美容医療への関心が高まっている今、REJURAN COSMETICSは専門的な治験やケアの実感を、日々のスキンケアにも活かせるようにと考えています。

REJURAN COSMETICSは、そうした方々にも自宅で無理なく取り入れられる美容の選択肢を広げられる存在でありたいと考え、 “REJURAN COSMETICS=美容皮膚科レベルのおうち美容”として、医療発想に基づく知見をもとに、日常の中で心地よく続けられるスキンケア体験を提案してまいります。

『EVERYTHING STARTS FROM THE DOT(TM)』という新たなグローバルスローガンのもと、より多くの方に先進的な美容体験を届け、美容の未来を切り拓いていきます。

2025年の日本市場での展開と目標

新グローバルスローガンを掲げ、2025年は日本市場での本格展開のために以下の取り組みを推進します。

■広報活動と発信の強化

プレスリリースやSNSを通じてREJURAN COSMETICSの製品情報や新情報だけでなく、スキンケアの知識を公式に発信します。エビデンスに基づく正しいスキンケア情報を提供し、消費者の理解を深めるとともに信頼性を高めることを目指します。

■オフライン店舗での取扱いを拡大

百貨店・ドラッグストア・バラエティストアなど、全国の主要オフラインストアでの取扱いを拡大します。ECでの成功を活かし、より多くの消費者に直接製品を手に取っていただける機会を提供します。

また、年内にオフラインでの取扱い店舗2,500店突破を目指します。

■日本初となるポップアップストア開催

ブランド初の日本でのオフラインイベントとして、9月に東京でポップアップストアを開催し、実際に製品を体験できる場を提供します。消費者との直接的なコミュニケーションを通じて、ブランドの魅力を伝えるとともに、日本市場のニーズを把握します。

■SNSを活用したキャンペーンの実施

おうち美容の楽しさを伝えるSNSキャンペーンを実施します。ユーザーが参加型の企画を通じて製品体験の機会を創出し、シェアを促進することでブランド認知を拡大します。

代表コメント(グローバルマーケティングチーム 日本パート ジョン・ヘジン氏)

平素より弊社ブランド「REJURAN COSMETICS」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

2025年は、REJURAN COSMETICSが日本において“新たなステージ”へと進む節目の年。

これまで私たちは、美容医療発想のスキンケアを日常の中で実感できるかたちで提案してきました。日本市場への展開を開始して以来、多くの皆さまにブランドの価値をご実感いただけていることを、大変嬉しく感じております。

そしてこのたび、REJURAN COSMETICSは新たなグローバルスローガン『EVERYTHING STARTS FROM THE DOT(TM)』を掲げ、ブランドの核である“PDRN”に改めてフォーカスします。

「PDRN配合」の言葉が広がる今だからこそ、REJURANは“その始まり”であることに誇りを持ち、成分ひとつひとつに責任を込めてお届けしていきます。

今後も、日本のお客様の価値観やライフスタイルに寄り添いながら、日々のスキンケアに新たな可能性を広げてまいります。

REJURAN独自成分「c-PDRN(R)※」とは?

REJURAN COSMETICSの全製品には、韓国唯一の独自技術「DOTTM(DNA Optimizing Technology)※1」を用いて抽出・精製した、ブランド独自の特許成分「c-PDRN(R)(シー・ピーディーアールエヌ:Cosmetic Polydeoxyribonucleotide)※」を配合しています。

■PDRNについて

PDRN(ポリデオキシヌクレオチド)は、サーモン由来のDNA断片で、肌のハリや弾力を保ち、健やかな肌を目指す成分として注目されています。

REJURAN独自のc-PDRN(R)※

「c-PDRN(R)※」は独自のDOTTM※1技術により、PDRNを毛穴の

1/670サイズに精製し、角層の隅々まで素早く成分を届けます。さらに免疫反応因子タンパク質・ペプチドなどの不純物を除去し95%以上の高純度にすることで、肌に適した形へと整えています。

REJURAN独自の成分設計により、肌のターンオーバーをサポートし、キメの整ったハリのあるふっくらとした肌へと導きます。

代表商品ラインナップ

REJURAN COSMETICSの皮膚科学の哲学を込めた、代表的な5つの製品をご紹介します。

1.c-PDRN デュアル エフェクト アンプル

リジュラン最高技術、万能※2ツヤ肌美容液(通称:ゴールドアンプル)。

c-PDRN※ 、セラミドNP※3、ナイアシンアミド※4配合で、ハリのあるツヤ肌へ整えます。製薬会社ならではの独自技術で、肌への浸透※5を高め、持続的に肌を保湿する濃厚※6美容液です。

2.c-PDRN ターンオーバー アンプル

ハリ肌へ整える高保湿※7美容液(通称:シルバーアンプル)。

c-PDRN※ 、ナイアシンアミド※4、ヒアルロン酸Na※8 、カンゾウ根エキス※9を配合。角質層まで潤いを与え、肌リズム※10を整える高保湿※7美容液です。

3.トリプルラディアンスアンプル

肌トーン・キメ・ツヤを整えるトリプルケア美容液(通称:オーロラアンプル)。

c-PDRN※、酵母エキス※11、ナイアシンアミド※4、カンゾウ根エキス※8配合。乾燥した肌にうるおいを与え、つややかなキメの細かい、明るい肌へ整えます。

4.リジュラン c-PDRN マスク

1枚に美容液40mlが贅沢に配合されたフェイスマスク(通称:リジュランマスク)。

ナイアシンアミド※4、アデノシン※12、5種のセラミド※3配合。REJURAN独自成分c-PDRN※を配合し、肌リズム※9ケアとエイジングケア※13で、ハリ感のあるもち肌へ整えます。

※ 加水分解DNA 配合目的:整肌成分 ※1 DNA Optimizing Technology 毛穴の1/670サイズに精製する技術 ※2 当社比 ※3,4 配合目的: 保湿成分 ※5 角質層まで ※6 当社比 ※7 当社比 ※8 配合目的: 保湿成分 ※9 配合目的: 整肌成分

※10 うるおって、すこやかな状態のこと ※11 配合目的: 保湿成分 ※12 配合目的: 保湿成分 ※13 年齢に応じたお手入れ

「REJURAN COSMETICS」について

韓国発のメディカルコスメブランド「REJURAN COSMETICS」は、美容皮膚科で使用される「REJURAN」の成分研究や製剤技術をベースに、専門的な皮膚科学を日常のホームケアに落とし込んだブランド。

独自技術「DOT(TM)※」を用いて抽出・精製した特許成分「c-PDRN(R)※1」を採用し、肌を健やかに整えるスキンケアを展開しています。すべての製品に「c-PDRN(R)※1」を配合し、日々のスキンケアを通じて美容の可能性を広げていきます。

日本市場では、2021年6月よりオンライン販売を開始し、2023年12月からは一部オフライン店舗でも取扱いをスタートしました。2025年には全国の取扱店舗2,500店を目標に、オフライン展開をさらに拡充し、販売を強化してまいります。

『EVERYTHING STARTS FROM THE DOT(TM) -すべてのPDRNが、REJURANじゃない。クリニックでの贅沢が、欠かせない日常に変わる。-』をグローバルスローガンに掲げ、先進的なスキンケア体験を提供しながら、美容の未来を牽引する存在となることを目指します。

※ DNA Optimizing Technology 毛穴の1/670サイズに精製する技術 ※1 加水分解DNA 配合目的:整肌成分

公式サイト: https://rejuran.co.kr/

日本公式Instagram:https://www.instagram.com/rejuran_jp_official/

日本公式X:https://x.com/rejurancosjapan

ECモール

楽天市場:https://www.rakuten.co.jp/luluhana/

Amazon:https://www.amazon.co.jp/stores/REJURAN/page/14BF751E-4EEF-4098-BBB9-EBD8B866877D

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/luluhana

■株式会社ファーマリサーチとは

ファーマリサーチは組織再生物質であるDOT(TM) c-PDRNおよびDOT(TM) c-PDRNPNを中心に、医薬品、医療機器、化粧品、健康機能食品などを製造販売する再生医学基盤のバイオ創薬企業です。

代表品目には、リジュラン(R)、コンジュラン(R)、リジュランコスメティック、リアン(R)点眼液等があり、現在2025年3月時点での輸入国は20国となります。

会社名:株式会社ファーマリサーチ

代表者名: カン・ギソク、キム・シンギュ

事業内容:製造業・卸売業・小売業

【お客様のお問合せ先】

ハンファジャパン

TEL:03-5441-5908

E-mail:hanwhajapan@gmail.com