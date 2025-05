BBIA（ピアー）「グロウティント」が全17色でリニューアル！5月30日（金）発売。Ｑoo10メガ割ではお得な日替わりセール開催！

株式会社BBIA JAPAN

韓国コスメブランドBBIA(ピアー)の「グロウティント」全17色がリニューアルして5月30日(金)よりBBIA JAPAN公式サイト、Qoo10、楽天市場、Amazonにて発売を開始いたします。また5月31日(土)17時よりスタートのQoo10メガ割ではお得な日替わりセールを開催いたします。

今回のリニューアルを通じて既存のグロウティントが新しいパッケージに変更され、ベストカラーである11ヌーディーを含め、計17色のカラーラインナップでピアーだけの個性を盛り込んだカスタムモールドパッケージとして発売されます。

ピアーのグロウティントは「ツヤ膜リップ」と呼ばれ、馴染みカラーで乾燥することなく

塗りたてそのままの発色とツヤ感を長時間キープするリップティントです。

低明度から高明度まで幅広いカラースペクトラムを構成しており、MLBBエディションを含め、多様なトーン別の組み合わせが可能です。また、揺れる水光のように生き生きとした光沢感を与えるのが特徴であり、しっとりとしているがべたつかずに軽く密着するテクスチャーで高い満足度を誇る商品です。

- [Qoo10メガ割] 日替わりセール

Qoo10メガ割期間中、初となる日替わりセールを開催いたします。

新商品グロウティントからベストアイテムのローティントやアイライナーまで、さらにお得にお買い求めいただけます。

- 商品詳細

グロウティント(リニューアル) 3.2g 1,500円(税込)

<自然でナチュラルなムードの高明度スペクトラム>

<デイリーで生き生きとしたムードの中明度スペクトル>

<堂々とした洗練されたムードの低明度スペクトラム>

- BE BRAVE AS I AM = BBIA(ピアー)

「性別や年齢を問わず “自分らしさ”、“美しさ” を追求する、自分の本来の美しさを最大限に引き出すメイクアップを」というテーマで2004年に韓国で誕生。若い世代はもちろん、機能性の良さから幅広い世代に愛されています。

・BBIA JP オフィシャルサイト:https://bbia.jp/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/bbia.japan/

・公式X(Twitter):https://twitter.com/bbia_japan

・公式LINE:https://lin.ee/gMq3mVB

【会社概要】

社名:株式会社BBIA JAPAN

所在地:〒130-0004 東京都墨田区本所4丁目19-3本所吾妻橋DJビル401号

代表取締役:李 昌洙

【お問い合わせ】

BBIAカスタマーサポート:03-6658-4500