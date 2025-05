東京フィルハーモニー交響楽団　2025シーズン6月定期演奏会（6/22, 23, 24）巨匠ピンカス・ズーカーマンと贈る比類なき調べ

公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団

公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団(以下、東京フィル/所在地:東京都新宿区/理事長:三木谷浩史)の2025シーズン6月定期演奏会(6/22, 23, 24)はヴァイオリニスト・ヴィオリストとしても世界的巨匠として知られるピンカス・ズーカーマンが指揮とヴァイオリンの"二刀流"で登場。「比類なきヴィブラート」「黄金色のフレーズ」と世界で賞賛される音色を東京フィルに伝えます。

東京フィルハーモニー交響楽団 2025シーズン6月定期演奏会

「ズーカーマン氏の演奏において最も際立っていたのは、耳に触れた瞬間に明らかとなる、驚くべき音色の創出であった。彼は本質的に快楽主義者であり、楽器に力を込めることなく、自然のままに温かく潤いに満ちた音を紡ぎ出し、それがホール全体をたやすく満たしていた」ーーニューヨーク・タイムズ

"The most distinctive aspect of Mr. Zukerman’s playing, something that struck the ear right away, was his remarkable tone production. He is a total hedonist at heart, and without pressing or forcing his instrument he generated a warm, liquid sound that effortlessly filled the hall".--The New York Times

「彼のヴァイオリン演奏は明るくしなやかで、ヴィオラの音色は豊かで魂に響き、そして指揮においては情熱があふれている」――サンフランシスコ・クロニクル

"His violin playing is bright and sinuous, his viola playing is rich and soulful, and he conducts with an abundance of spirit".--The San Francisco Chronicle

【6月定期演奏会聴きどころ・公演について】

◆公演日時・会場 date & venue

6月22日(日)15:00 Bunkamuraオーチャードホール

June 22, 2025, Sun 15:00 Bunkamura Orchard Hall

6月23日(月)19:00 サントリーホール

June 23, 2025, Mon 19:00 Suntory Hall (Main Hall)

6月24日(火)19:00 東京オペラシティ コンサートホール

June 24, 2025, Tue 19:00 Tokyo Opera City (Concert Hall)

※各公演とも、開演の30分前から舞台上にて約15分間の室内楽演奏がございます。

※The chamber music performance on stage will begin 30 minutes before each concert, and last about 15 minutes.

◆出演 cast

指揮・ヴァイオリン:ピンカス・ズーカーマン

Conductor & Violin: Pinchas Zukerman

コンサートマスター:三浦章宏

Concertmaster: Akihiro Miura

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

Tokyo Philharmonic Orchestra

◆プログラム program

エルガー/弦楽セレナード

Elgar: Serenade for String Orchestra in E minor, Op. 20

ハイドン/ヴァイオリン協奏曲第1番

Haydn: Violin Concerto No. 1 in C major, Hob.VIIa:1

モーツァルト/交響曲第41番『ジュピター』

Mozart: Symphony No. 41 in C major, K. 551 "Jupiter"

♪スペシャル・プレコンサート

出演:ピンカス・ズーカーマン(ヴァイオリン)&東京フィルメンバーによる弦楽八重奏

曲目:メンデルスゾーン/弦楽八重奏曲より第1楽章

Special pre-concert chamber music performance

Pinchas Zukerman (Violin) & Members of the Tokyo Philharmonic

[Program] Mendelssohn: 1st movement from String Octet

チケットについて

◆1回券料金(税込・全席指定)

定価 SS\15,000・S\10,000・A\8,500・B\7,000・C\5,500

東京フィルフレンズ料金 S\9,000・A\7,650・B\6,300・C\4,950

※東京フィルフレンズ会員様は10%割引でご購入いただけます(SS席を除く/受付はお電話のみ)。

東京フィルフレンズへの入会方法など詳細はこちらをご参照ください。

https://www.tpo.or.jp/tickets/friends.php

◆チケットお問合せ

東京フィルチケットサービス 03-5353-9522(平日10時~18時/土日祝休/発売日の土のみ10時~16時営業)

東京フィルWEBチケットサービス https://www.tpo.or.jp/



◆ご来場の皆様へ

・本公演は全席指定です。入場券指定の座席にご着席ください。演奏開始間際の入場の際にはスタッフの案内で入場券記載とは異なるお席への着席をお願いすることがございます。

・演奏中のご入場は固くお断りいたします。楽章間のご入場は楽曲の進行によりスタッフがご案内いたします。ご入場いただけない場合もございますのでご了承ください。

・曲間・楽章間での退場につきましては、体調に不安がある場合など、無理せずご判断ください。その際、周りのお客様の鑑賞の妨げとならぬよう、ご配慮いただければ幸いです。

・未就学児のご入場はお断りしております。

・やむを得ない事情により、出演者・曲目などが変更になる場合がございます。

・公演中止の場合を除き、お求めいただいたチケットの払戻・変更等はいたしません。



主催: 公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団

助成: 文化庁文化芸術振興費補助金(舞台芸術等総合支援事業(公演創造活動)) | 独立行政法人日本芸術文化振興会

協力: Bunkamura(6/22公演)

出演者について

指揮/ヴァイオリン ピンカス・ズーカーマン

Pinchas Zukerman, conductor & violin

Pinchas Zukerman (C)Cheryl Mazak

ピンカス・ズーカーマンは、50年の長きにわたりヴァイオリン奏者、ヴィオラ奏者、指揮者、そして室内楽奏者として不動の地位を築いている。そのヴィルトゥオージティ、豊かな表現、美しい音色、完璧なまでの音楽性は、グラミー賞受賞作を含む100枚を超える録音にも聴く事が出来る。

近年の活動としてメータ指揮ウィーン・フィルとのヨーロッパツアー、イスラエル・フィル、バルセロナ響、シンフォニア・ヴァルソヴィア、リヨン国立管、サンタ・チェチーリア国立アカデミー管、東京フィル、イギリス室管等への客演やズーカーマン・トリオでのラヴィニア、アスペン、アメリア島各音楽祭への出演等が挙げられる。

これまでにナショナル・アーツセンター・オーケストラ音楽監督、ロイヤル・フィルハーモニー管首席客演指揮者、アデレード響アーティスト・イン・アソシエーションを歴任。音楽教育にも熱心に携わり、マンハッタン音楽学校では長きにわたり後進の育成を行っている。器楽奏者として初めてロレックス・メンター・アンド・プロテジェ・アーツ・イニシアティブのメンターも務めた。現在ダラス響芸術・首席教育パートナーとして南メソジスト大学・メドーズ音楽院でも教育活動を行っている。

With a celebrated career encompassing five decades, Pinchas Zukerman reigns as one of today's most sought after and versatile musicians - violin and viola soloist, conductor, and chamber musician. He is renowned as a virtuoso, admired for the expressive lyricism of his playing, singular beauty of tone, and impeccable musicianship, which can be heard throughout his discography of over 100 albums for which he gained two Grammy(R) awards and 21 nominations.

Recent highlights include European tour with the Vienna Philharmonic under Zubin Mehta, and appears with the Israel Philharmonic, Barcelona Symphony Orchestra, Sinfonia Varsovia, Orchestre National de Lyon, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Tokyo Philharmonic Orchestra and the English Chamber Orchestra. With the Zukerman trio, he visited the Ravinia, Aspen and Amelia Island Chamber Music Festival, among many others.

A devoted teacher and champion of young musicians, he has served as chair of the Pinchas Zukerman Performance Program at the Manhattan School of Music for over 30 years. He has served as the Dallas Symphony Orchestra’s Artistic and Principal Education Partner since 2021, collaborating with DSO in partnership with Southern Methodist University’s Meadows School of the Arts.

東京フィルハーモニー交響楽団 Tokyo Philharmonic Orchestra

東京フィルハーモニー交響楽団 (C)上野隆文

1911年創立。日本で最も古い歴史と伝統を誇るオーケストラ。約160名のメンバーをもち、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督にチョン・ミョンフン、首席指揮者にアンドレア・バッティストーニ、桂冠指揮者に尾高忠明、大野和士、ダン・エッティンガー、特別客演指揮者にミハイル・プレトニョフ、アソシエイト・コンダクターにチョン・ミンを擁する。

Bunkamuraオーチャードホール、東京オペラシティ コンサートホール、サントリーホールでの定期演奏会や「渋谷/平日/休日の午後のコンサート」「ハートフルコンサート」「ニューイヤーコンサート」「第九特別演奏会」など、クラシック音楽を広く普及させる自主公演の他、新国立劇場のレギュラーオーケストラとしてオペラ・バレエ演奏、『NHKニューイヤーオペラコンサート』『ブラボー!オーケストラ』『名曲アルバム』『クラシックTV』『題名のない音楽会』『東急ジルベスターコンサート』『NHK紅白歌合戦』などの放送演奏により、全国の音楽ファンに親しまれる存在として高水準の演奏活動と様々な教育的活動を展開している。2020~21年のコロナ禍における取り組みはMBS『情熱大陸』、NHK BS1『BS1スペシャル 必ずよみがえる~魂のオーケストラ 1年半の闘い』などのドキュメンタリー番組でも取り上げられた。

海外公演も積極的に行い、これまでに3回のヨーロッパ・ツアー、創立100周年記念ワールド・ツアー、アジアでは2005年に日中韓3か国、2015年に東京とソウルの2都市で日韓国交正常化50周年記念コンサートなど多数開催。2015年12月に日韓国交正常化50周年を記念してチョン・ミョンフン指揮のもとソウルと東京の2都市で「日韓友情『歓喜の第九』」演奏会を、2017年12月には上海における日中国交正常化45周年記念演奏会、2024年5月にチョン・ミョンフン指揮のもと韓国3都市4公演でのツアーを、2025年3月には日韓国交正常化60周年を記念して東京とソウルの2都市でKBS交響楽団との合同演奏を行い国内外の注目を集めた。近年ではヨーロッパや中東からの招聘を受けるなど、さらに広い地域で高い評価と注目を集めている。

1989年よりBunkamuraオーチャードホールとフランチャイズ契約を結んでいる。東京都文京区、千葉県千葉市、長野県軽井沢町、新潟県長岡市と事業提携を、愛知県刈谷市と連携協定を結び、各地域との教育的、創造的な文化交流を行っている。昭和62年度芸術祭賞、平成7年度芸術祭大賞、平成16年度芸術祭優秀賞、また三善晃管弦楽作品シリーズ「音楽の未来遺産」3公演のライヴCD「三善晃の音楽」(カメラータ・トウキョウ/平成20年10月)が平成20年度芸術祭優秀賞を受賞した。他に、昭和59年度に第8回音楽之友社賞と第8回ゆとりすと賞(味の素社)、平成13年度ミュージック・ペンクラブ賞(クラシック部門/日本人アーティスト)、2021年「OPUS KLASSIK 2021」交響曲部門(20-21世紀)(指揮:アンドレア・バッティストーニ)、2022年「第20回三菱UFJ信託音楽賞 奨励賞」(指揮:チョン・ミョンフン/2022年10月定期演奏会におけるヴェルディ歌劇『ファルスタッフ』演奏会形式上演)などを受賞。

In 2025, the Tokyo Philharmonic Orchestra celebrates its 114th anniversary as Japan’s first symphony orchestra. With about 160 musicians, Tokyo Phil regulary performs both symphonies and operas. Tokyo Phil is proud to have appointed Maestro Myung-Whun Chung, who has been conducting Tokyo Phil since 2001, as Honorary Music Director, Maestro Andrea Battistoni as Chief Conductor and Maestro Mikhail Pletnev as Special Guest Conductor.

Tokyo Phil has established its world-class reputation through its subscription concert series, regular opera and ballet assignments at the New National Theatre, and a full, ever in-demand musical agenda around Japan and the world, including broadcasting with NHK Broadcasting Corporation, various educational programs, and tours abroad.

Tokyo Phil has partnerships with Bunkamura Orchard Hall, the Bunkyo Ward in Tokyo, Chiba City, Karuizawa Cho in Nagano, and Nagaoka City in Niigata, and also cooperation agreement with Kariya City in Aichi.

