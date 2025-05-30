TVアニメ『ダンダダン』×Bull Pulu コラボキャンペーンが6月20日（金）より開催決定！
株式会社Bull Pulu（本社：東京都豊島区、代表取締役会長：加藤 二朗 代表取締役社長 忠岡 鴻謹）は、2025年6月20日（金）よりタピオカドリンクのお店Bull Pulu各店舗でTVアニメ『ダンダダン』とのコラボキャンペーンを開催いたします。
ダンダダン×Bull Pulu コラボ特設ページ
https://bullpulu.com/dandadan-x-bull-pulu/
■コラボキャンペーン概要
TVアニメ『ダンダダン』×Bull Pulu
○開催期間 2025年6月20日（金）～7月21日（月祝）
○開催店舗 Bull Pulu各店舗、キッチンカー（サンシャインシティ１F 南入口前広場）
※キッチンカー稼働日は上記期間中、土日祝(6月29日（日）を除く)のみとなります。
○開催内容
1. コースターがもらえるコラボメニューの販売
2. オリジナルコラボグッズの販売
3.描きおこしイラストを使用したパネルなどのコラボ装飾
1. コラボメニュー販売
キャラクターをイメージした限定メニューを店舗で販売。
ご注文いただいた方に、オリジナルコースターをランダムでプレゼント！
＜タピオカドリンク＞ 各820円（税込）
・オカルンのオカルティックストロベリータピオカ
・モモの覚醒気分メロンタピオカ
・アイラのかわいすぎるピーチタピオカ
・ジジのハッピーマンゴータピオカ
・ターボババアの幸運を呼ぶ？金色パインタピオカ
＜台湾かすてら＞ 各850円（税込）
・オカルンとジジの友情カステラ
・モモとアイラの女子力オーラカステラ
・ターボババアの独り占め金色カステラ
2.コラボグッズの販売
描きおこしイラストを使用したオリジナルデザインのコラボグッズを販売。店舗限定でグッズ購入特典として、限定イラストカードもプレゼント！
また、オンラインショップ（GKストア）でも2025年6月20日（金）12:00より販売開始いたします。
〈店舗限定グッズ購入特典〉
店舗でグッズを1,100円（税込）ご購入ごとに限定イラストカード（全6種/ランダム）を1枚プレゼント！
※グッズは在庫がなくなり次第終了となる場合がございます。
※購入特典は別々のお会計を合算してのお渡しはできません。
※通販は対象外となります。
▽オンラインショップ（GKストア）
https://www.store-gk.com/
販売期間： 2025年6月20日（金） 12：00～ 7月27日（日）23：59
3.コラボ装飾
描きおこしイラストを使用したパネルが店舗に登場！ご来店の際にはぜひ記念撮影を！
■コラボキャンペーン注意事項
※画像・写真は全てイメージです。
※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。
※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
※各コラボの詳細、注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。
▼ダンダダン×Bull Puluコラボ特設ページ
https://bullpulu.com/dandadan-x-bull-pulu/
▽Bull Pulu公式X（＠bull_pulu）
https://x.com/bull_pulu
■会社概要
【株式会社Bull Pulu】
代表者：代表取締役会長 加藤 二朗
代表取締役社長 忠岡 鴻謹
設立：2008年5月
本社：〒170-0003
東京都豊島区駒込1-29-8 仲尾ビル3階
資本金：3,000万円
事業内容：「Bull Pulu」の直営事業・フランチャイズビジネス
URL：https://bullpulu.com/
■TVアニメ『ダンダダン』とは
漫画誌アプリ『少年ジャンプ＋』（集英社）で連載中、2025年4月の時点で累計発行部数1,000万部を超える龍幸伸氏によるオカルティック怪奇バトル＆青春物語を原作としたアニメ。
アニメ第2期は、7月3日からMBS/TBS系28局 “スーパーアニメイズムTURBO”枠にて毎週木曜深夜0時26分～全国同時放送開始。
公式サイト：https://anime-dandadan.com/
(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
▼TVアニメ『ダンダダン』公式サイト
https://anime-dandadan.com/
(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会