来週6/4～【セミナータイムスケジュール公開】人材不足の課題解決のヒントが見つかる！「第1回 人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX]」

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株式会社イノベント

人材不足・人手不足 対策EXPO 実行委員会（実行委員長堀正人、運営(株)イノベント）は、2025年６月４日(水)から６月６日(金)まで東京ビッグサイト 東１～３ホールにて人材不足にお悩みを持つ経営者・人事担当者向け「第１回 人材不足・人手不足 対策EXPO［PEREX］」を開催いたします。会場内では人材不足を解決に導く、採用・教育・外国人材活用・離職防止・VR・AI活用・スポットワークなど今知りたい経営者・経営・人事担当向けの講演を多数開催。


セミナータイムスケジュールを公式ホームページに公開しました。


公式ホームページ： https://perex.jp/




公式ホームページ :
https://perex.jp/




特別講演・専門セミナーのタイムスケジュール公開！

市場動向、人材戦略、離職者の本音、新しい働き方、生成AI人材、外国人雇用、えるぼし認定、リスキリング、障がい者雇用、採用トレンドなど、最新テーマを網羅した「特別講演」、出展社による製品・サービスのPR「専門セミナー」を会場内で開催いたします。人事・経営層に役立つ視点が多数です。


【聴講無料・事前申込制】


■タイムスケジュールはこちら

＞＞　https://housing-biz.jp/data/2506_seminar_timetable


■講演・セミナーの詳細・お申込はこちら

＞＞　https://perex.jp/seminar/


■ご来場には事前登録が必要です。

来場事前登録はこちら＞＞https://perex.jp/regist/




＜＜注目の特別講演を一部紹介！＞＞

会場：PEREX会場内　講演会場4


会場案内図はこちら：https://housing-biz.jp/data/2506map



(公財)国際労務管理財団（IPM）　理事長　池田 英人 氏

エン・ジャパン(株)　取締役執行役員　HRメディア＆テクノロジー採用支援事業部長　岩崎 拓央 氏


(株)マイナビ　社長室 キャリアリサーチ統括部　統括部長　栗田 卓也 氏

(株)アルバトロス　代表取締役　谷本 慎二 氏


(一社)スポットワーク協会　事務局長　後藤 一重 氏

(株)ジョリーグッド　代表取締役　上路 健介 氏

【開催概要】


○イベント名 ：第1回 人材不足・人手不足対策EXPO［PEREX］


○会期：2025年6月4日（水）～6日（金）10：00～17：00


○会場：東京ビッグサイト 東１～３ホール


○同時開催展：第５回 デジタル化・DX推進展 (ODEX)


　　　　　　　住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2025


○公式HP： https://perex.jp/


○主催：人材不足・人手不足 対策EXPO 実行委員会　


○事務局：(株)イノベント　東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2階



ご取材を希望される報道関係者の方は、プレス登録フォームよりお申込みください。


プレス登録フォーム＞＞　https://perex.jp/press.php



・会期中取材をご希望される方には、当日の受付方法等を会期前にご連絡差し上げます。


・出展社、及び出展製品を取材する場合、出展社の許可を得た上で取材・記事掲載を行ってください。