来週6/4～【セミナータイムスケジュール公開】人材不足の課題解決のヒントが見つかる！「第1回 人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX]」

株式会社イノベント

人材不足・人手不足 対策EXPO 実行委員会（実行委員長堀正人、運営(株)イノベント）は、2025年６月４日(水)から６月６日(金)まで東京ビッグサイト 東１～３ホールにて人材不足にお悩みを持つ経営者・人事担当者向け「第１回 人材不足・人手不足 対策EXPO［PEREX］」を開催いたします。会場内では人材不足を解決に導く、採用・教育・外国人材活用・離職防止・VR・AI活用・スポットワークなど今知りたい経営者・経営・人事担当向けの講演を多数開催。

セミナータイムスケジュールを公式ホームページに公開しました。

公式ホームページ： https://perex.jp/

公式ホームページ :https://perex.jp/

特別講演・専門セミナーのタイムスケジュール公開！

市場動向、人材戦略、離職者の本音、新しい働き方、生成AI人材、外国人雇用、えるぼし認定、リスキリング、障がい者雇用、採用トレンドなど、最新テーマを網羅した「特別講演」、出展社による製品・サービスのPR「専門セミナー」を会場内で開催いたします。人事・経営層に役立つ視点が多数です。

【聴講無料・事前申込制】

■タイムスケジュールはこちら

＞＞ https://housing-biz.jp/data/2506_seminar_timetable

■講演・セミナーの詳細・お申込はこちら

＞＞ https://perex.jp/seminar/

■ご来場には事前登録が必要です。

来場事前登録はこちら＞＞https://perex.jp/regist/

＜＜注目の特別講演を一部紹介！＞＞

会場：PEREX会場内 講演会場4

会場案内図はこちら：https://housing-biz.jp/data/2506map

(公財)国際労務管理財団（IPM） 理事長 池田 英人 氏エン・ジャパン(株) 取締役執行役員 HRメディア＆テクノロジー採用支援事業部長 岩崎 拓央 氏(株)マイナビ 社長室 キャリアリサーチ統括部 統括部長 栗田 卓也 氏(株)アルバトロス 代表取締役 谷本 慎二 氏(一社)スポットワーク協会 事務局長 後藤 一重 氏(株)ジョリーグッド 代表取締役 上路 健介 氏

【開催概要】

○イベント名 ：第1回 人材不足・人手不足対策EXPO［PEREX］

○会期：2025年6月4日（水）～6日（金）10：00～17：00

○会場：東京ビッグサイト 東１～３ホール

○同時開催展：第５回 デジタル化・DX推進展 (ODEX)

住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2025

○公式HP： https://perex.jp/

○主催：人材不足・人手不足 対策EXPO 実行委員会

○事務局：(株)イノベント 東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2階

ご取材を希望される報道関係者の方は、プレス登録フォームよりお申込みください。

プレス登録フォーム＞＞ https://perex.jp/press.php

・会期中取材をご希望される方には、当日の受付方法等を会期前にご連絡差し上げます。

・出展社、及び出展製品を取材する場合、出展社の許可を得た上で取材・記事掲載を行ってください。