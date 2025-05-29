【破格の希少酒飲み比べプラン ＼3,000】十四代・而今・新政など『希少酒5種飲み比べ』＋『飲み放題』｜6月1日(日)～6月30日(月)、日本酒原価酒蔵 4店舗限定で開催！

株式会社ビリオンフーズ

【破格の希少酒飲み比べコース \3,000】4店舗限定開催！





日本酒原価酒蔵 「新宿総本店」「新宿東口店」「池袋本店」「池袋西口店」にて、【破格の希少酒飲み比べプラン \3,000】を6月1日(日)～6月30日(月)の期間、開催いたします。



当プランは、十四代、而今、新政などの希少酒5種類が飲み比べできる『希少酒5種飲み比べ』と『飲み放題』が付いて、お一人様\3,000(税込)と大変お得なプランとなっております。





※お1人様お通し代別途\540(税込)と、\430(税込)以上のお料理2品以上のご注文お願いいたします。



各店舗72名様限定となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。



この機会にぜひ、様々な希少酒を思う存分ご堪能ください。



皆様のご来店を心よりお待ちしております。

プラン内容



※下記日本酒は各50ml程で提供いたします

※下記日本酒は飲み放題ではございません

※スペックは当日の入荷状況によって変わります

※飲み放題込みでお席が120分制となります(終了30分前ラストオーダー)







・十四代

・而今

・新政

・花陽浴

・飛露喜

飲み放題メニュー



※飲み放題メニューは100mlでの提供となります

※お1人様+\500で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題へアップグレード可





◯通常飲み放題メニュー



◯プレミアム飲み放題メニュー

新宿総本店に予約する :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/plan_list/?seats=1&time=15:00新宿東口店に予約する :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/plan_list/?seats=1&time=15:00 池袋 本店に予約する :https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro/plan_list/?seats=1&time=15:00 池袋 西口店に予約する :https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro_west/plan_list/?seats=1&time=15:00

プラン概要





◆開催期間

2025年6月1日(日)～6月30日(月)

※新宿総本店のみ金・土の予約は不可となります。



◆料金

\3,000(税込)

※お1人様お通し代別途\540(税込)頂戴いたします。

※お1人様\430(税込)以上のお料理2品以上のご注文お願いいたします。

※通常飲み放題付き

※お1人様+\500で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題へアップグレード可

※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可



◆定員

各店舗72名様限定

※先着順でのご案内となります

◆実施店舗

◯日本酒原価酒蔵 新宿総本店

〒160-0023

東京都新宿区西新宿7-2-5 TH西新宿ビルB1F(https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E6%96%B0%E5%AE%BF%E7%B7%8F%E6%9C%AC%E5%BA%97/@35.6949166,139.6958531,16.25z/data=!4m6!3m5!1s0x60188cd62cfacdf9:0x6898b2d751051493!8m2!3d35.6952911!4d139.6987358!16s%2Fg%2F11f3zhbm2f?hl=ja&coh=219815&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDYyNi4wKgBIAVAD)





◯日本酒原価酒蔵 新宿東口店

〒160-0022

東京都新宿区新宿3-5-3 高山ランド会館B2F (https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E6%96%B0%E5%AE%BF%E6%9D%B1%E5%8F%A3%E5%BA%97/@35.6908907,139.7042166,18z/data=!4m6!3m5!1s0x60188ded1791ca03:0x77af2bf3f1f1f027!8m2!3d35.6911577!4d139.7053976!16s%2Fg%2F11h0krj0rp?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)





◯日本酒原価酒蔵 池袋本店

〒171-0022

東京都豊島区南池袋１丁目１９－４ 幸伸ビル B1(https://maps.app.goo.gl/xE4xXHBU1zK2iFgF8)





◯日本酒原価酒蔵 池袋西口店

〒171-0021

東京都豊島区西池袋５丁目８－９ 藤和池袋コープ 103(https://maps.app.goo.gl/PJPVguqdqMHqPsnE7)





【営業時間】

平日 15:00～23:30

土日祝 12:00～23:30







◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【希少酒付き飲み放題プラン】というコースがございますのでご選択ください。

新宿総本店に予約する :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/plan_list/?seats=1&time=15:00新宿東口店に予約する :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/plan_list/?seats=1&time=15:00 池袋 本店に予約する :https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro/plan_list/?seats=1&time=15:00 池袋 西口店に予約する :https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro_west/plan_list/?seats=1&time=15:00

備考





・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・お1人様お通し代別途\540(税込)頂戴いたします。

・お1人様\430(税込)以上のお料理2品以上のご注文をお願いいたします。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）

・通常飲み放題込みでお席が120分制となります(終了30分前ラストオーダー)

・お1人様+\500で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題へアップグレード可能です。

・飲み比べの日本酒については各種50ml程の提供となります。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。

・新宿総本店のみ金・土の予約は不可となります。

・1名様～でも注文可能です。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・入館料は頂きません。

・居眠りや周りのお客様にご迷惑な行為があった場合、ご退店頂く事がございます。

・過度な飲み残し等は追加で料金を頂きます。

・全店全席完全禁煙です。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

会社概要





◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/