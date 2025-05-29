【破格の希少酒飲み比べプラン ＼3,000】十四代・而今・新政など『希少酒5種飲み比べ』＋『飲み放題』｜6月1日(日)～6月30日(月)、日本酒原価酒蔵 4店舗限定で開催！
【破格の希少酒飲み比べコース \3,000】4店舗限定開催！
日本酒原価酒蔵 「新宿総本店」「新宿東口店」「池袋本店」「池袋西口店」にて、【破格の希少酒飲み比べプラン \3,000】を6月1日(日)～6月30日(月)の期間、開催いたします。
当プランは、十四代、而今、新政などの希少酒5種類が飲み比べできる『希少酒5種飲み比べ』と『飲み放題』が付いて、お一人様\3,000(税込)と大変お得なプランとなっております。
※お1人様お通し代別途\540(税込)と、\430(税込)以上のお料理2品以上のご注文お願いいたします。
各店舗72名様限定となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。
この機会にぜひ、様々な希少酒を思う存分ご堪能ください。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
プラン内容
※下記日本酒は各50ml程で提供いたします
※下記日本酒は飲み放題ではございません
※スペックは当日の入荷状況によって変わります
※飲み放題込みでお席が120分制となります(終了30分前ラストオーダー)
・十四代
・而今
・新政
・花陽浴
・飛露喜
飲み放題メニュー
※飲み放題メニューは100mlでの提供となります
※お1人様+\500で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題へアップグレード可
◯通常飲み放題メニュー
◯プレミアム飲み放題メニュー
新宿総本店に予約する :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/plan_list/?seats=1&time=15:00
新宿東口店に予約する :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/plan_list/?seats=1&time=15:00
池袋本店に予約する :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro/plan_list/?seats=1&time=15:00
池袋西口店に予約する :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro_west/plan_list/?seats=1&time=15:00
プラン概要
◆開催期間
2025年6月1日(日)～6月30日(月)
※新宿総本店のみ金・土の予約は不可となります。
◆料金
\3,000(税込)
※お1人様お通し代別途\540(税込)頂戴いたします。
※お1人様\430(税込)以上のお料理2品以上のご注文お願いいたします。
※通常飲み放題付き
※お1人様+\500で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題へアップグレード可
※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可
◆定員
各店舗72名様限定
※先着順でのご案内となります
◆実施店舗
◯日本酒原価酒蔵 新宿総本店
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-2-5 TH西新宿ビルB1F(https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E6%96%B0%E5%AE%BF%E7%B7%8F%E6%9C%AC%E5%BA%97/@35.6949166,139.6958531,16.25z/data=!4m6!3m5!1s0x60188cd62cfacdf9:0x6898b2d751051493!8m2!3d35.6952911!4d139.6987358!16s%2Fg%2F11f3zhbm2f?hl=ja&coh=219815&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDYyNi4wKgBIAVAD)
◯日本酒原価酒蔵 新宿東口店
〒160-0022
東京都新宿区新宿3-5-3 高山ランド会館B2F (https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E6%96%B0%E5%AE%BF%E6%9D%B1%E5%8F%A3%E5%BA%97/@35.6908907,139.7042166,18z/data=!4m6!3m5!1s0x60188ded1791ca03:0x77af2bf3f1f1f027!8m2!3d35.6911577!4d139.7053976!16s%2Fg%2F11h0krj0rp?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
◯日本酒原価酒蔵 池袋本店
〒171-0022
東京都豊島区南池袋１丁目１９－４ 幸伸ビル B1(https://maps.app.goo.gl/xE4xXHBU1zK2iFgF8)
◯日本酒原価酒蔵 池袋西口店
〒171-0021
東京都豊島区西池袋５丁目８－９ 藤和池袋コープ 103(https://maps.app.goo.gl/PJPVguqdqMHqPsnE7)
【営業時間】
平日 15:00～23:30
土日祝 12:00～23:30
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【希少酒付き飲み放題プラン】というコースがございますのでご選択ください。
新宿総本店に予約する :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/plan_list/?seats=1&time=15:00
新宿東口店に予約する :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/plan_list/?seats=1&time=15:00
池袋本店に予約する :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro/plan_list/?seats=1&time=15:00
池袋西口店に予約する :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro_west/plan_list/?seats=1&time=15:00
備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・お1人様お通し代別途\540(税込)頂戴いたします。
・お1人様\430(税込)以上のお料理2品以上のご注文をお願いいたします。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。
（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）
・通常飲み放題込みでお席が120分制となります(終了30分前ラストオーダー)
・お1人様+\500で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題へアップグレード可能です。
・飲み比べの日本酒については各種50ml程の提供となります。
・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。
・飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。
・新宿総本店のみ金・土の予約は不可となります。
・1名様～でも注文可能です。
・その他クーポン/サービスとは併用不可です。
・入館料は頂きません。
・居眠りや周りのお客様にご迷惑な行為があった場合、ご退店頂く事がございます。
・過度な飲み残し等は追加で料金を頂きます。
・全店全席完全禁煙です。
・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)
アプリのダウンロードはこちらから
・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)
会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
・X
https://twitter.com/Yuto__Nakamura
https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja
・YouTube
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https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP
・note
https://note.com/yutonakamura2020
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
◯URL：https://billion-foods.studio.site/
◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/