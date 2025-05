タイの実力派ガールズグループ、PRETZELLEの解散前ラストシングル 「Letter for My Dear」 が日本で配信決定!

株式会社CHET Group

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group(本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔)が展開するアジアIP特化レーベルCHET Asiaから、PRETZELLEのラストシングル「Letter for My Dear」の日本配信を開始いたします。

「Letter for My Dear」

▼各配信サイトリンクはこちら

https://nex-tone.link/A00186808

「たとえ世界が残酷でも、あなたのおかげで私はそれを乗り越えられる。どんなに困難でも君がいれば大丈夫」。

これがTwist (PRETZELLEのファンの総称) への最後の手紙であり、デビュー曲「Never Give Up」からずっと一緒にいてくれたみんなへの手紙です。

私たちは丸5年、数え切れないほどの貴重な瞬間を一緒に旅してきました。

PRETZELLEは、この曲を通して私たちに与えてくれたすべての励ましとすべてに心から感謝したいと思っています。そして、私たちが恋しくなったら、ヘッドフォンをつけて私たちの歌を聴いてください。そうすれば、PRETZELLEがどれだけみんなを愛していて、いつもあなたのそばにいるかがわかるでしょう。

私たちに会ってくれてありがとう、一日も痛みを感じることなくあなたを愛してくれてありがとう。いいことも悪いことも、一緒に乗り越えていきましょう。

With Love to all my dear, (親愛なる皆さんに愛を込めて)

PRETZELLE

「Letter for My Dear」YouTube Official MV:

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iQqqHtbCZN0 ]

【PRETZELLE(プレッツェル)】について

Inc(イン)、Aumaim(ウムイム)、Grace(グレース)の3人タイのガールズグループ。

2023年11月、タイ初のガールズグループとして東京・IDOL SQUARE 5に出演。

PRETZELLEの大ヒット曲「U R Mine」は発売日にタイのX(Twitter)でトレンド1位を獲得。この曲はリリース初週にバンコクのSpotifyチャートで5位、Mellow Pop(タイのラジオ局)チャートで3位にランクイン。さらに、2023年5月のSpotify EQUAL Music Program(音楽における女性の公平性を世界的に促進するプログラム)に選ばれ、「Equal Thailand」のプレイリストにも取り上げられるとともにニューヨーク・タイムズスクエアの巨大スクリーンに登場した。

CHET Asiaについて

CHET Groupが、国籍やグループの枠にとらわれず全てのアジアアーティストの可能性を広げるために設立したレーベル。それぞれのアーティストのメイン市場と別のアジア諸国市場をクロスさせ、音楽配信、グッズ販売、イベント、ファンクラブ、メディア出演、SNSサポートなどの相互機会提供、アジア中の新しい才能を発掘するオーディションの企画を行う。

<会社概要>

会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地:東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル

設立:2020年5月

URL:https://chet.com

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援

<本資料に関するお問合せ先>

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL:pr@chet.co.jp