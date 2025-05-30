冨士原良×東妻リョウ対談も収録！ 『東京カラーソニック!!』初のオフィシャルファンブックが2025年5月30日（金）に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『東京カラーソニック!! オフィシャルファンブック ～Evolving!～』（監修：eternal voyage）を2025年5月30日（金）に発売いたします。

本書は、バディたちの音楽青春ストーリーを描くボイスドラマシリーズ『東京カラーソニック!!』（通称『カラソニ』）の初のオフィシャルファンブックです。

カバーイラストは本シリーズのイラストレーター・冨士原良（ふじわら りょう）さんの描き下ろし。各キャラクターの新情報を追加したプロフィール、楽曲歌詞とともに振り返るストーリー紹介のほか、書き下ろしキャラクター対談などを収録。『カラソニ』の世界を網羅した一冊となります。

＜主な内容紹介＞

■キャラクタープロフィール

メインキャラクター10人＋サブキャラクター5人のプロフィールを掲載。メインキャラクターには新情報も追加しています。

■ストーリー紹介

カラソニ1st～4thまでのストーリーを歌詞とともにバディごとに紹介。ストーリーと楽曲の繋がりを感じながらお楽しみください。

■インタビュー

メインキャラクターを演じる10人のキャストやスタッフのインタビューを収録。

◎収録インタビュー ※敬称略

・小宮山嵐役 千葉翔也

・霧島宙役 上村祐翔

・宝田伊織役 斉藤壮馬

・加地春飛役 中島ヨシキ

・瀬文永久役 梶原岳人

・財前未來役 木村良平

・倉橋海吏役 武内駿輔

・高槻神楽役 江口拓也

・宮苑巴役 広瀬裕也

・榊旺士朗役 梅原裕一郎

・対談 冨士原良（イラストレーター）×東妻リョウ（原作・脚本）

■イラスト紹介

過去に発表された冨士原良さんによるイラストなど多数掲載しています。

そのほか、キャラクター同士による対談や「中島ヨシキ＆梶原岳人のソニラジ!!」の収録レポートなど本書でしか読めない内容が盛りだくさんです。

＜限定版・特典情報＞

アニメイトでは限定版となる「アニメイトセット」を発売。また、アニメイト、ステラワースで特典を実施します。

■アニメイトセット

キャラクターラジオ音声（出演：加地春飛［CV：中島ヨシキ］、瀬文永久［CV：梶原岳人］）＋デジタル冊子DLシリアル付き

商品ページはこちら＞＞(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3050202/)

価格：4,950円（税込）

※販売期限＆ダウンロード期限：2025年10月31日（金）まで

※視聴期限：2025年11月30日（日）まで

■アニメイト特典／A5サイズビジュアルボード

商品ページはこちら＞＞(https://www.animate-onlineshop.jp/products/detail.php?product_id=3050200&transactionid=2a4657efc6c020d391d4c4e6a72d6c6cfdabea4a)

■ステラワース特典／ブロマイド

商品ページはこちら＞＞(https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=7NqPI1qP7GI&category_id=zsKBDBWDBzD)

※特典はなくなり次第終了となります。※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

＜書誌情報＞

『東京カラーソニック!! オフィシャルファンブック ～Evolving!～』

監修：eternal voyage

定価：3,850円（本体3,500円＋税）

発売日：2025年5月30日（金）

仕様：B5判／オールカラー／96ページ

ISBN：978-4-04-115621-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322408000463/)

（C）COLORATION

（C）KADOKAWA CORPORATION 2024

＜『東京カラーソニック!!』とは＞

208X年の日本を舞台に、「音楽」に情熱を捧げる若者たちの青春模様を描く本作。

2021年よりスタートし、ボイスドラマや楽曲のCD・配信のリリースを中心に展開。

現在、新シーズン『東京カラーソニック!! -はじめの音-』がYouTubeにて毎週新エピソード配信中。

公式HP：https://sprout-pj.jp/tcs/

X：https://x.com/tcs_info2021

YouTube：https://www.youtube.com/@tokyocolorsonic

TikTok：https://www.tiktok.com/@tokyocolorsonic