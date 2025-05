【期間限定】バニラ香る、心とろける夏のひとくち。リブランドする東京ミルクチーズ工場から、華やかな甘い香りに包まれる「バニラ&マスカルポーネクッキー」を発売！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場】から、「バニラ&マスカルポーネクッキー」を6月1日(日)より発売いたします。

東京ミルクチーズ工場は、ブランド誕生から15年を迎える節目でブランドをリニューアルいたします。皆さまの至福のひとときを彩る存在であり続けられますよう、ミルクとチーズの可能性を信じ、枠にとらわれない発想で心躍るスイーツ体験をお届けして参ります。

[東京ミルクチーズ工場リブランドについて:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001300.000016051.html(5月27日配信)]

6月1日からは第一弾として、ブランド立ち上げから多くのお客様に愛され続けてきた定番クッキーのパッケージリニューアルとともに、期間限定の「バニラ&マスカルポーネクッキー」を発売。

タヒチバニラのエキゾチックで華やかな甘い香りが広がるサクサク食感のクッキーで、マスカルポーネチーズのほのかにミルク感のあるやさしい甘さのチョコ(※)をサンドしました。夏は冷凍庫で冷やしてからお召し上がりいただくと、パリっとした食感とひんやりした格別のおいしさをお楽しみいただけます。(チーズ中マスカルポーネ98%以上使用)※チョコレートコーチングを使用

ふわっと香る甘いバニラが、クッキーを口にする瞬間から夏の気配を運んでくれる一品。

冷やしたクッキーをひとくち味わえば、ひんやりとした食感が、暑さの中でほっとする癒しの時間をもたらします。ミルクとチーズが生み出すこだわりの味わいに、バニラの甘さと華やかさを加えた今だけのスイーツを、是非ご堪能くださいませ。

◆商品概要

バニラ&マスカルポーネクッキー

華やかな甘い香りのバニラが、口にする瞬間から夏の気配を感じさせてくれる一品。夏を涼やかに彩る、ブルーに銀箔をあしらったパッケージでご用意いたしました。大切な方への贈り物にはもちろん、ご自宅用のご褒美スイーツとしてもおすすめです。

9枚入 1,296円 (税込)

クッキー詰合せ

「ソルト&カマンベールクッキー」「蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー」期間限定味の「バニラ&マスカルポーネクッキー」が入った詰合せです。

27枚入 3,888円 (税込)

(ソルト&カマンベールクッキー×9枚、蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー×9枚、バニラ&マスカルポーネクッキー×9枚)

※期間クッキーの切替時期は店舗によって異なります。

【発売日】2025年6月1日(日)~

【販売店】グランスタ東京店(京葉ストリート)、アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店、ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特撰洋菓子館店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店、羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店、ラゾーナ川崎店、そごう横浜店 他

■リブランドする東京ミルクチーズ工場

「ミルクとチーズを、もっと自由に。」

素材の組み合わせ、食感、味わい、デザイン。

ミルクとチーズの可能性をもっと信じて、枠にとらわれない発想で、心躍るスイーツ体験をお届けして参ります。

これまでも、これからも。皆さまの至福のひとときを彩る存在であり続けられますように。

■定番商品のご紹介

ソルト&カマンベールクッキー

北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコ(※)をサンドしたクッキーです。

(チーズ中カマンベール73%以上使用)

※チョコレートコーチングを使用

9 枚入 1,296 円 (税込)

18 枚入 2,592 円 (税込)

蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー

スペイン産ローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地に、濃厚なゴルゴンゾーラのチョコレートプレートをサンドしました。

(チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用)

9 枚入 1,296 円 (税込)

クッキー詰合せ

定番人気の「ソルト&カマンベールクッキー」と「蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー」、2種類のクッキーが両方味わえる詰合せです。

18枚入 2,592 円 (税込)

ミルクチーズケーキ ≪冷凍商品≫

フランス産クリームチーズ&北海道産クリームチーズと北海道産生クリームと厳選したミルクをブレンドし、ミルクとチーズの美味しさにとことんこだわったケーキは、東京ミルクチーズ工場の原点の味。

紙缶箱:2,052円(税込)

発泡箱:2,376円(税込)

※箱によりお持ち歩き時間が異なります

※店舗により取扱商品が異なります

■キャンペーンのご案内

おかげさまで15年。リブランド記念キャンペーン

リブランドを記念し、Wポイントキャンペーンを実施いたします。期間中は、通常500円につき1ポイントのところを2ポイント付与いたします。

40ポイントでお好きなクッキー9枚入との引き換えが可能です。

この機会にどうぞご利用くださいませ。

■実施期間:6月1日(日)~6月30日(月)

■ブランド概要

厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。

この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。

国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。

これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。

◆店舗情報

https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese

◆公式サイト

ホームページ :

https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese

(※6月1日より一部ページをリニューアル予定)

Instagram :https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/

X(旧Twitter):https://x.com/tokyomilkcheese

Facebook :https://www.facebook.com/tokyomilkcheese

◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスタ―メープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ