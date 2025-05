株式会社リソー教育

株式会社リソー教育(本社:東京都豊島区、代表取締役:天坊真彦)の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社:東京都豊島区、代表取締役:若目田壮志)は、2025年8月16日に10日間のプログラム「カリフォルニア名門大学&現地校交流プログラム 10日間(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%E3%80%90%E5%BC%95%E7%8E%87%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%80%912025%E5%A4%8F-%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2/)」を開催します。世界トップクラスのUCLA、カリフォルニア工科大学などアメリカの有名大学を訪問し、現役の大学生によるキャンパスツアーや日本人研究員の特別講義に参加します。さらにその他、日本語クラスを受講するアメリカの高校生との交流、メジャーリーグ観戦、L.A.ディズニー訪問など、楽しいアクティビティが盛りだくさんのツアーです。アメリカの教育や文化を学ぶプログラム、ぜひご参加ください。

■おすすめポイント

1.カリフォルニア名門大学研究者による特別講義&現役大学生によるキャンパスツアー!

カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)、カリフォルニア工科大学(Caltech)、カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)、全米屈指の名門大学を訪問します。現役大学生と交流するとともに、世界的に有名な生物分野の研究施設であるSalk Instituteの施設見学と日本人研究員による特別講義に参加します。

2.アメリカの高校生とともにキャンパス見学&授業体験!

サンディエゴの現地校(Grade9~12)を訪問し、キャンパスの見学や現地の授業を受講します。さらに日本語クラスを受講している高校生と文化交流やディスカッションなどを行います。

3.アメリカ・カリフォルニアならではの魅力的な観光!

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークへ行ったり、ペトコ・パークにてサンディエゴ・パドレスのMLB観戦をしたり、アメリカのエンターテイメントやスポーツ文化を満喫します。

■出発から帰国まで引率者が同行!

出発から帰国まで引率者が同行し、現地でのお子様の生活をサポートします。また毎日、保護者様へ活動のご報告メールをお送りいたします。ご家庭からの緊急の連絡等にも迅速に対応いたします。

■【引率同行グループツアー】カリフォルニア名門大学&現地校交流プログラム 10日間 概要

・日程:2025年8月16日(土)~8月25日(月)

・申込締切:2025年6月25日(水)18:00

・対象:中学2年生~高校3年生 ※入国時の年齢です。

・旅行代金:1,184,000円

※燃油サーチャージ・各国空港諸税等は旅行代金に含まれておりません。

・最少催行人員:12名

・利用予定航空会社:全日空

・ツアー詳細:https://x.gd/UaE4G

・宿泊先:

8/16 ~ 8/17(1泊)Embassy Suites Los Angeles GlendaleまたはHilton Los Angeles North GlendaleまたはSheraton PasadenaまたはHilton PasadenaまたはCourtyard by Mariott Los Angeles Pasadena/Old TownまたはKimpton Hotel Palomar Los Angeles Beverly Hills

8/17 ~ 8/23(6泊)→UCSD学校寮

8/23 ~ 8/24(1泊)→Hilton Garden Inn Anaheim /Garden GroveまたはHilton AnaheimまたはDoubletree by Hilton Anaheim Resort Convention CentreまたはSheraton Garden Grove Anaheim SouthまたはEmbassy Suites By Hilton Anaheim SouthまたはSheraton Park Hotel at the Anaheim Resort

※アクティビティによっては、公共交通機関を使用する場合があります。

※航空便の欠航・運休などの諸事情により、行程表や交通機関の変更等が発生する場合があります。

※国内空港施設使用料、海外空港税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税、ESTA申請料、ESTA代理申請料、海外旅行傷害保険料は旅行代金に含まれません。

※ESTA申請が必要です。プラスワン教育で申請代行も可能です。(別途、申請代行料が必要です)

■スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/432_1_4980a87dd1ec4cda0eeb0564fc15ebb7.jpg ]

※早朝4:00-7:00/午前7:00-12:00/午後12:00-18:00/夜18:00-23:00/深夜23:00-4:00

※天候や現地スタッフの判断などの諸事情により、日程やアクティビティの内容を変更する場合がございます。

■プラスワン教育 国際プログラムとは

海外トップ大学や一流企業での職業体験など”世界の超一流”の体験型教育を通じて、子どもたちの英語学習の動機付け・国際教育をサポートするプログラムです。自分の個性を活かし、世界で活躍する人材育成のため、教科書では学べない国際性や広い視野を身に付け、将来の選択肢を広げる体験がここにあります。

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地:東京都豊島区高田3丁目32番1号 大東ビル5F

代表者:代表取締役 若目田壮志

企業URL:https://riso-plus1.co.jp/

事業内容:子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育

所在地:東京都豊島区目白3丁目1番40号

代表者:代表取締役社長 天坊真彦

企業URL:https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容:「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか、6つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育 経営企画部広報担当 村尾・長野

TEL:03-5996-3701

Email : info@mail.tomas.co.jp