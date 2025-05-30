『ライドカメンズ』新規描きおこしイラストを使用したオンラインくじ発売開始！
株式会社サトクリフ
株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」より『ライドカメンズ』オンラインくじを、2025年5月30日(金)10時より販売します。
V賞のフラワードームアクリルスタンドは花とアクリルスタンド仕様した特別なグッズ。
他にもミニキャラの可愛いアクリルキーホルダーやアクリルバッジを取り揃えております。
＜『ライドカメンズ』オンラインくじ 概要＞
販売期間：2025年5月30日(金)10:00～2025年6月30日(月)23:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujicliffe.com/lotteries/ride_kamenskuji
(C)石森プロ・東映
商品ラインナップ
V賞：フラワードームアクリルスタンド（全6種）
W賞：フラワースタンド（全6種）
X賞：ミニ色紙（全6種）
Y賞：アクリルキーホルダー（全19種）
Z賞：アクリルバッジ（全19種）
10回同時購入特典 ポストカード（全6種）
「くじクリフ」とは
みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしの
オンラインくじサービスです。
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