玄人志向から、AMD Radeon RX 7600 搭載グラフィックボード『RD-RX7600-E8GB/V2』を発売

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シー・エフ・デー販売株式会社

玄人志向『RD-RX7600-E8GB/V2』

玄人志向から、AMD Radeon RX 7600搭載グラフィックボードを発売いたします。



『RD-RX7600-E8GB/V2』は、Radeon RX 7600に高冷却デュアルファンを搭載したグラフィックボードです。


- 高品質デュアルボールベアリング技術採用の長寿命ファンを搭載。
- 大口径 90mm デュアルファンで、高い冷却性能を発揮。
- 搭載されているヒートパイプをGPUに直接接触させることで熱伝導効率を高めています。

2025年5月31日発売です。


AMD Radeon RX 7600

RD-RX7600-E8GB/V2 | 玄人志向 Radeon RX 7600 デュアルファン搭載 グラフィックボード



[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/930_1_f32ce988c6d3e94518eb775d29e4a601.jpg ]

想定売価：\41,800前後(税込)


発売予定：2025年5月31日


詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/rd-rx7600-e8gb-v2.html



高品質日本製デュアルボールベアリング採用ファン

セミファンレス対応


大口径 90mm デュアルファン搭載で、高い冷却性能を発揮

GPUから直接熱を吸収