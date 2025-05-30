玄人志向から、AMD Radeon RX 7600 搭載グラフィックボード『RD-RX7600-E8GB/V2』を発売
シー・エフ・デー販売株式会社
玄人志向『RD-RX7600-E8GB/V2』
- 高品質デュアルボールベアリング技術採用の長寿命ファンを搭載。
- 大口径 90mm デュアルファンで、高い冷却性能を発揮。
- 搭載されているヒートパイプをGPUに直接接触させることで熱伝導効率を高めています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/930_1_f32ce988c6d3e94518eb775d29e4a601.jpg ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/rd-rx7600-e8gb-v2.html
高品質日本製デュアルボールベアリング採用ファン
セミファンレス対応
大口径 90mm デュアルファン搭載で、高い冷却性能を発揮
GPUから直接熱を吸収
玄人志向『RD-RX7600-E8GB/V2』
玄人志向から、AMD Radeon RX 7600搭載グラフィックボードを発売いたします。
『RD-RX7600-E8GB/V2』は、Radeon RX 7600に高冷却デュアルファンを搭載したグラフィックボードです。
- 高品質デュアルボールベアリング技術採用の長寿命ファンを搭載。
- 大口径 90mm デュアルファンで、高い冷却性能を発揮。
- 搭載されているヒートパイプをGPUに直接接触させることで熱伝導効率を高めています。
2025年5月31日発売です。
AMD Radeon RX 7600RD-RX7600-E8GB/V2 | 玄人志向 Radeon RX 7600 デュアルファン搭載 グラフィックボード
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/930_1_f32ce988c6d3e94518eb775d29e4a601.jpg ]
想定売価：\41,800前後(税込)
発売予定：2025年5月31日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/rd-rx7600-e8gb-v2.html
高品質日本製デュアルボールベアリング採用ファン
セミファンレス対応
大口径 90mm デュアルファン搭載で、高い冷却性能を発揮
GPUから直接熱を吸収