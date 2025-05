G.A.F.C. シリーズ第一弾！世界的イラストレーターGUWEIZ氏のキャラクター『IRENA』がフィギュア化決定！彩色前原型の画像を公開、受注を開始します。

廣川ホールディングス株式会社

廣川株式会社(本社:大阪市天王寺区、代表取締役社長:廣川信也)は、新しい取り組みとして有名イラストレーターのデザインを採用したスケールフィギュア「G.A.F.C.シリーズ」の企画・製造・販売を開始します。

As a new initiative, Hirokawa Co.,LTD has begun planning, manufacturing, and selling the G.A.F.C. series of scale figures using famous illustrators' designs.

その第一弾として、2025年5月30日(金)よりシンガポールを拠点に活動する人気イラストレーターのGUWEIZ氏監修のスケールフィギュア「G.A.F.C. シリーズ 『IRENA by GUWEIZ』」の受注販売をグッドスマイルカンパニー公式通販サイトにて開始します。

【公式通販サイト】:https://www.goodsmile.com/ja/product/1139197

As the first step, the scale figure "G.A.F.C. Series "IRENA by GUWEIZ" supervised by popular Singapore-based illustrator GUWEIZ will be available for pre-order from Friday, May 30, 2025 at the Good Smile Company official online store.

【Official online store】:https://www.goodsmile.com/ja/product/1139197

イメージイラスト

GUWEIZ氏が描く、リアルタッチなSF世界に生きる女性「IRENA(イレナ)」をノンスケールフィギュアとして再現します。※コートは着脱式

■商品概要

彩色前原型イメージ1彩色前原型イメージ2

作品名: G.A.F.C. シリーズ 「IRENA by GUWEIZ」

仕様:プラスチック製塗装済み完成品・専用台座付、全高:約240mm

原型制作:Agito

企画・制作:G.A.F.C. シリーズ(廣川株式会社)

メーカー:廣川株式会社

発売元:グットスマイルカンパニー

著作:(C)2025 Gu Zheng Wei

5月31日(土)~6月1日(日)に大阪城ホールで開催される「OSAKA INTERNATIONAL ART2025」内のギャラリー「GAAAT」にて彩色前の無色の原型を展示。色のついた原型や販売商品の情報は後日、公式SNSなどでお知らせします。

The unpainted prototype will be exhibited at the "GAAAT" gallery in "OSAKA INTERNATIONAL ART 2025," which will be held at Osaka Castle Hall from Saturday, May 31st to Sunday, June 1st.

【GUWEIZ氏について】

シンガポールを拠点に活動するイラストレーター。17歳で絵を描きはじめ、そこからわずか3年でハリウッド映画のプロモーションイラストを手掛ける。Instagramのフォロワーは113万人にものぼり、2冊の画集を英語版/日本語版で出版している。

■公式SNS

X https://x.com/ttguweiz

Patreon http://patreon.com/guweiz

Instagram http://Instagram.com/guweiz

Facebook http://facebook.com/guweiz

Artstation http://artstation.com/guweiz

■GUWEIZ氏コメント

Even from before I started drawing, I always looked at figures from all my favorite anime longingly. I really admired the craftsmanship and care that went into creating these figures that looked so lively and beautiful. It's like a dream that I would have a chance to work with such talented artists to design and carefully create a figure that we could share with the world. Irena is a character I've drawn a lot for many years; if you have enjoyed my work, I would be very happy if you could consider adding this figure to your collection!

GUWEIZ

絵を描き始める前から、好きなアニメのフィギュアはいつも憧れて見ていました。生き生きと美しく見えるフィギュアを作る職人技と丁寧さに、心から感銘を受けました。そんな才能豊かなアーティストたちと一緒にデザインし、丁寧に作り上げたフィギュアを世に送り出せるなんて夢のようです。今回フィギュアになるIRENAは、私が長年たくさん描いてきたキャラクターです。もし私の作品を気に入っていただけたなら、このフィギュアをあなたのコレクションに加えていただけたらとても嬉しいです!

GUWEIZ

【G.A.F.C.シリーズについて】

廣川株式会社がお届けするフィギュアの企画・製造・販売サービスです。国内外の人気イラストレーター監修の元、リアルな造形のフィギュアを製造・オンライン販売を行います。

■G.A.F.C.シリーズ公式SNS

X https://x.com/G_A_F_C_Series

Instagram https://www.instagram.com/gafc.series/

【OSAKA INTERNATIONAL ART2025について】

「OSAKA INTERNATIONAL ART」(略称:OIA)は、国外ギャラリーやアーティストの作品を中心として販売・展示を行う国際的で大規模なアートフェアであり、アートを取り巻く環境の好循環を生み出すと共に、アートを通じて“文化”と“経済”の交流に繋げるイベントです。

https://osaka-international-art.com/index.html

【商品に関するお問合せ先】

廣川株式会社

プロテック事業部

メールアドレス:infopro@hirokawa.co.jp