タイピングがもっと楽しく、もっと快適に。話題のNuPhy製品：Kick75、BH65がDIGIARTにて販売開始

三陽合同会社

三陽合同会社（代表社員：加勢 悠）は、運営するECサイト「DIGIART」にて、革新的なデザインと高性能で世界中のファンを魅了するキーボードブランド：NuPhy（ニューフィ、本社所在地：中国深圳市）の最新製品：Kick75とBH65を2025年5月30日より販売を開始いたします。

Kick75（ロープロファイルモデル）

Kick75：世界初の「2in1」構造――ノーマル・ロープロファイル※両対応のハイブリッドプロファイルキーボード

BH65

Kick75（キック75）はノーマルプロファイル・ロープロファイルの互換デザインを採用した世界初のハイブリッドプロファイルキーボードです。GateronとNuPhy共同開発の新世代スイッチ：Maxスイッチをノーマルプロファイルに、Nanoスイッチをロープロファイルに搭載し、ユーザーに滑らかな打鍵感と心地よい打鍵音で卓越したタイピング体験を提供します。

有線/Bluetooth/2.4G無線接続対応、2500ｍAhのバッテリー容量で場所を選ばず快適に使用できるのも魅力です。ユーザーの需要に合わせて在宅ワークやプログラミング、動画編集、ゲームなど、幅広い用途に対応します。また、NuPhyの自社開発ウェブドライバー：NuPhy IO(https://nuphy.io/en/)でキーの配置、マクロ機能、ライトエフェクトなど、キーボードのカスタマイズ設定も簡単にできます。

※Kick75 ロープロファイル搭載スイッチは、Air V1, V2, HEシリーズと互換性がありません。

NuPhy IOの設定画面

定価：オープンプライス

実勢売価：

ロープロファイルモデル：\18,150（税込）

ノーマルプロファイルモデル：\19,800（税込）

原産国：中国

設計・製造業者：NuPhy

技術仕様：

レイアウト: ANSI 75%

キー数: 80

スイッチタイプ: Low-profile Switches

スタビライザータイプ: プレートマウント

マウントタイプ: ガスケット

ホットスワップ対応: 〇

Nキーロールオーバー対応: 〇

バックライト: South-facing RGB-LED

バックライトモード: 40+

対応システム: macOS/Windows/Linux/Android/iOS

動作環境: -10～50℃

接続

有線ポーリングレート: 1000Hz

2.4GHzポーリングレート: 1000Hz

Bluetooth 5.0ポーリングレート：125Hz

素材

トップケース: PC

ボトムケース: PC

プレート素材：PC

サイズと重量

【ロープロファイル】

長さ：143.3 mm

横幅：333.0 mm

高さ :

19.4 mm（前側）

28.9 mm（後側）

重量：877 g

タイピング角度：6º / 12º

【ノーマルプロファイル】

長さ：143.3 mm

横幅：333.0 mm

高さ :

19.4 mm（前側）

33.6 mm（後側）

重量：1009 g

タイピング角度：6º / 12º

バッテリー

バッテリー容量（NuPhy IO版）：2500mAh

動作時間（NuPhy IO版、すべてのライトがオン）：約60.8~90時間（ラボテスト結果）

動作時間（NuPhy IO版、すべてのライトがオフ）：約360時間（ラボテスト結果）

BH65:プロレベルの性能と神秘的デザイン──NuPhy Xの最新作

BH65は、NuPhyが新たに立ち上げたゲーミングデバイス特化のサブブランド「NuPhy X」から登場した最新製品です。NuPhy Xは「X perimental Project （革新性）」、「Xtreme Performance（極限の性能）」、そして「Xtrodinary Design（卓越したデザイン）」をテーマにプロレベルの応答性と操作性を追求しています。

BH65は重厚感あるオールアルミフレーム、光を引き込むブラックホールの神秘的なビジュアルを表現したサイドLEDデザインが特徴となっています。

そしてBH65の性能はわずか0.125msの遅延時間、16000Hzのスキャンレート、8000Hzのポーリングレートにより、まるで「意識より速く」入力が反映されるハイエンドな打鍵体験を実現します。

さらに、第2世代自社開発磁気センサースイッチでシステムの不安定性や変動をリアルタイムで検出し、安定化の方法を適応させる機能を持つ「アダプティブ・スタビライゼーション・アルゴリズム」を搭載しました。

定価：オープンプライス

実勢売価：

Magnetic Jade Proモデル：\26,950（税込）

Magnetic Jade Gamingモデル：\26,950（税込）

原産国：中国

設計・製造業者：NuPhy

技術仕様

レイアウト: ANSI 65%

キー数: 68

スイッチタイプ: High-Profile Magnetic Switches

スタビライザータイプ: プレートマウント

マウントタイプ: トップマウント

ホットスワップ対応: 〇（電源オフ時）

Nキーロールオーバー対応: 〇

バックライト: Top-emitting LED

バックライトモード: 20

対応システム: macOS/Windows/Linux/Android/iOS

動作環境: -10～50℃

接続

有線（キーボード本体端子：USB Type-C）のみ

有線ポーリングレート: 8000Hz

PCBスキャンレート: 16000Hz

素材

キーボード本体: オールアルミニウム

キーキャップ: PBT

サイズと重量

長さ：321.5 mm

横幅：114.8 mm

高さ :

20 mm（前側）

29.9 mm（後側）

重量 1103 g

タイピング角度 ：6.0º

●DIGIARTでは今後も色々なブランド・製品を通じて、お客様一人ひとりの理想のデスク環境づくりをサポートしてまいります。

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マーケティング担当：marketing@sanyollc.com

TEL: 03-3525-7580

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