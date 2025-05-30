コジコジ展示会限定グッズがついにオンラインに登場！「COJI-COJI THE NONSENSE WORLD」公式グッズのネット販売がスタート
株式会社ジムノペティ
【オンライン販売 概要】
■クランチチョコ(缶入り) 販売価格：2,480円(税込)
■ぬいぐるみ 販売価格：4,400円(税込)■マスコットキーホルダー 販売価格：2,200円(税込)■神様ご本人様タスキ(S・Mサイズ) 販売価格：Sサイズ660円/Mサイズ880円
■A4クリアファイル 販売価格：440円(税込)■マスキングテープ 販売価格：550円(税込)■リングノート 販売価格：990円(税込)■ボールペン 販売価格：990円(税込)■アクリルペンケース 販売価格：2,200円(税込)■ダイカットポーチ 販売価格：2,970円(税込)
■ランダムミニ巾着(NONSENSE WORLD) 販売価格：715円(税込)
■Tシャツ(Lサイズ) 販売価格：3,300円(税込)■スリッパ 販売価格：3,300円(税込)
【お問い合わせ先】
株式会社ジムノペティ（本社：東京都台東区、代表取締役：熊田 大樹）は、2025年に東京・大阪にて開催された展示会「COJI-COJI THE NONSENSE WORLD」で限定販売されたオリジナルグッズのオンライン販売を、2025年5月30日(金)より開始いたします。
「COJI-COJI THE NONSENSE WORLD」は、さくらももこ原作の人気作品「コジコジ」の世界に入り込む体験型の展示イベントとして、多くのファンにご来場いただきました。展示会場でしか手に入らなかったオリジナルグッズへのご要望を多数いただいたことを受け、この度オンラインストアにて販売することが決定しました。
販売商品には、大人気のぬいぐるみや缶入りのチョコクランチ、トートバッグ、アクリルスタンド、文具類など、コジコジの魅力がたっぷり詰まったアイテムをラインナップ。全国のコジコジファンの皆さまにもお楽しみいただける機会となっております。
【商品ラインナップ】
【オンライン販売 概要】
■販売開始日：2025年5月30日(金) 午後12:00～
■販売場所：https://popupnext.theshop.jp/
■販売商品例
■クランチチョコ(缶入り) 販売価格：2,480円(税込)
■ぬいぐるみ 販売価格：4,400円(税込)■マスコットキーホルダー 販売価格：2,200円(税込)■神様ご本人様タスキ(S・Mサイズ) 販売価格：Sサイズ660円/Mサイズ880円
■A4クリアファイル 販売価格：440円(税込)■マスキングテープ 販売価格：550円(税込)■リングノート 販売価格：990円(税込)■ボールペン 販売価格：990円(税込)■アクリルペンケース 販売価格：2,200円(税込)■ダイカットポーチ 販売価格：2,970円(税込)
■ランダムミニ巾着(NONSENSE WORLD) 販売価格：715円(税込)
■Tシャツ(Lサイズ) 販売価格：3,300円(税込)■スリッパ 販売価格：3,300円(税込)
【展示会の様子】
【POP UP NEXTについて】
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「 (C) さくらももこ 」
【お問い合わせ先】
株式会社ジムノペティ 広報担当：青山
Email：t.aoyama@gymnopedie.biz
TEL：03-5829-4477