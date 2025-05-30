HKT48『THE FIRST 音読』第一弾発売開始！ 各メンバーの素敵な声に注目！
株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)のWEBメディア『Newsクランチ！』では、今年4月のサイトリニューアル後の大型企画のひとつとして、『THE FIRST 音読』が始動。
同じクラスになったアイドルの音読を、隣の席で聞けたら--。そんな追体験ができる、聞いて焦がれる純文学をお届けする音声コンテンツ『THE FIRST 音読』。
その第1回を飾ってもらうのがHKT48。全三弾ある内、第一弾に登場いただくのは、梁瀬鈴雅、江口心々華、栗原紗英、大庭凜咲、龍頭綺音の5名。それぞれ個性あふれる素敵な声で作品を読み上げてくれました。5月30日(金)0時よりAudible、audiobookにて販売が開始となります。
▲HKT48×『THE FIRST 音読』第一弾を飾るのは梁瀬鈴雅、江口心々華、栗原紗英、大庭凜咲、龍頭綺音の5名
通勤・通学時間や休憩時間、作業中など、いつでもどこでも耳から読書ができます。勉強にも学びなおしにもぴったり。
普段、ステージで歌って踊るメンバーたちのまた違った一面を耳で感じてみてはいかがでしょうか。
【担当作品・販売サイト】
●梁瀬鈴雅『檸檬(著：梶井基次郎)』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0F8HDR352
audiobook：https://audiobook.jp/product/272634
●江口心々華『高瀬舟(著：森鴎外)』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0F8HTKWFK
audiobook：https://audiobook.jp/product/272635
●栗原紗英『藤十郎の恋(著：菊池寛)』
Audible(前編)：https://www.audible.co.jp/pd/B0F8HTPL58
audiobook(前編)：https://audiobook.jp/product/272636
Audible(後編)：https://www.audible.co.jp/pd/B0F8HBLW7Y
audiobook(後編)：https://audiobook.jp/product/272637
●大庭凜咲『蜘蛛の糸(著：芥川龍之介)』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0F8HB1QWF
audiobook：https://audiobook.jp/product/272638
●龍頭綺音『走れメロス(著：太宰治)』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0F8HFNY5J
audiobook：https://audiobook.jp/product/272639
■『THE FIRST 音読』龍頭綺音によるティザー映像
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J9VSsq6OyKo ]