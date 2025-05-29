ABB¥âー¥¿¡¢99.13%¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤òÃ£À®¤·¡¢À¤³¦¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©
- À½Å´½ê¤Ï¡¢¥âー¥¿¤Î 25 Ç¯´Ö¤Î»ÈÍÑ´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó 600 Ëü¥É¥ë¤ÎÅÅÎÏ¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß
- ¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢3 ¥ö·î¶¯¤Î²ó¼ý´ü´Ö¤ÈÍ½Â¬
¥¤¥ó¥É¤ÎÀ½Å´½ê¸þ¤±¤ËÇ¼Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥âー¥¿¤Ï¡¢99.13% ¤Î¸úÎ¨¤òÃ£À®
ABB(https://new.abb.com/news/detail/1789/ABB-motor-sets-world-record-in-energy-efficiency-saves-half-a-million-dollars)¤Ï¡¢¶È³¦É¸½à¤ÎÀÇ½´ð½à¤ò¾å²ó¤ëµ¡´ï¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö Top Industrial Efficiency (TIE)(https://new.abb.com/motors-generators/top-industrial-efficiency) ¡×¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥âー¥¿¤Ë¤è¤ê¡¢Âç·¿Æ±´ü¥âー¥¿¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¼Ò¤ÎÍ¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ABB ¤Î TIE ¥âー¥¿¤ª¤è¤ÓÈ¯ÅÅµ¡¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¸úÎ¨´ð½à¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÇ½¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ê£»¨¤µ¤òÁý¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÅÅÎÏ»ÈÍÑÎÌ¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¡¢¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥¹¥È¡ÊTCO¡Ë¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¤ÎÀ½Å´½ê¸þ¤±¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥âー¥¿¤Ï¡¢»î¸³¤Ç 99.13% ¤Î¸úÎ¨¤òÃ£À®¤·¡¢ABB ¤¬ 2017 Ç¯¤Ë¼ùÎ©¤·¤¿ 99.05% ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸úÎ¨¤Ï¡¢¥âー¥¿¤¬¾ÃÈñ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë±¿Æ°¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÈæÎ¨¤Ç¤¹¡£ÍýÏÀ¾å¤Î¸Â³¦¤Ï 100% ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥âー¥¿¤ÎÀß·×¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤Ï 8 Ç¯´Ö¤â¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸úÎ¨¥ì¥Ù¥ë 98.64% ¤ÎÉ¸½àÀß·×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢TIE ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥âー¥¿¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï 25 Ç¯´Ö¤Î»ÈÍÑ´ü´Ö¤Ç¡¢Ìó 61 GWh ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È 590 Ëü¥É¥ë¤ÎÅÅÎÏ¥³¥¹¥È¤òÀáÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î 4 Æü´Ö¤Î¥Ôー¥¯½ÐÎÏ¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ45,000¥È¥ó¤ÎCO2¤ÎÇÓ½Ð¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤Ï1Ç¯´Ö¤Ç10,000Âæ¤Î¼Ö¤òÆ»Ï©¤«¤éºï¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅÎÏÎÁ¶â¤¬¹â¤¤Â¾¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀáÌó¸ú²Ì¤Èºï¸º²ÄÇ½¤ÊÇÓ½ÐÎÌ¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õµ¤Ê¬Î¥ÁõÃÖ¡ÊASU¡Ë¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë 56 ¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¡ÊMW¡Ë¤ÎÆ±´ü¥âー¥¿
¤³¤Î¥âー¥¿¤Ï¡¢Âçµ¤Ãæ¤Î¶õµ¤¤ò±Õ²½¤·¤Æ»ÀÁÇ¤ÈÃâÁÇ¤òÊ¬Î¥¤·¡¢À½¹Ý¹©Äø¤Ë½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¥¬¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¶õµ¤Ê¬Î¥ÁõÃÖ¡ÊASU¡Ë¤ò¶îÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖABB ¤Ï¡¢»º¶È¤ò¤è¤ê¥êー¥ó¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÂç·¿¥âー¥¿¤ª¤è¤ÓÈ¯ÅÅµ¡¤òÄó¶¡¤¹¤ë Top Industrial Efficiency ¡ÊTIE¡Ë ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ë¤è¤ê¡¢´ð½à¤ò¾å²ó¤ëÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈABB¥âー¥·¥ç¥ó¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µー¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥âー¥¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥¹¥È¡ÊTCO¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¥³¥¹¥È¤¬°µÅÝÅª¤ËÂç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¼ý±×¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
ABB ¤Î TIE ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ï¡¢Âç·¿¥âー¥¿¡Ê3 MW °Ê¾å¡Ë¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨´ð½à¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âç·¿¥âー¥¿¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥âー¥¿¥Ùー¥¹¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥âー¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÌó 25% ¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤Î¸úÎ¨Ã£À®¤Ï¡¢¥âー¥¿¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ë 100 Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥âー¥¿¤ÎÅÅµ¤Åª¤ª¤è¤Óµ¡³£Åª¹½Â¤¤ò¤µ¤é¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ ABB ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÆ±´ü¥âー¥¿¤ÎÊ¿¶Ñ¸úÎ¨¤ÏÄÌ¾ï 98.2% ¤«¤é 98.5% ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀ®²Ì¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
ABB¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç»ñ¸»¸úÎ¨¤Î¹â¤¤Ì¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»º¶È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¡¢¸úÎ¨À¡¢À¸»ºÀ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Í¥¤ì¤¿À®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖEngineered to Outrun¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£140Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÍ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë110,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤¹¤ëABB¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¾Ú·ô¼è°ú½ê (ABBN) ¤ª¤è¤Ó ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à (ABB) ¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.abb.com(https://new.abb.com/jp)
ABB¥âー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥âー¥¿¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤êÀ¸»ºÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢»º¶È³¦¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¢½Û´Ä·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥âー¥¿¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢ABB¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¥Ñー¥È¥Êー¤¬¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¡¢°ÂÁ´À¡¢¿®ÍêÀ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ABB¤Ï¡¢À¤³¦¤Î»º¶È¤¬¤è¤ê¥êー¥ó¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶ÈÊ¬Ìî¤ÎÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë¥âー¥¿¶îÆ°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 140Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÅÅÆ°¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢À¤³¦100¥«¹ñ¤Ç23,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬Æü¡¹³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£