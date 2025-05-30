¶åÅÅ¥Æ¥¯¥Î¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢¥Á¥çー¥×¥í¤È¥Ûー¥àIoTÂÐ±þÁÏÃß¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë
¶åÅÅ¥°¥ëー¥×¤Î¶åÅÅ¥Æ¥¯¥Î¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬¾¾¡¡¹¨¼£¡¡°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡É¤ª¤À¤ä¤«¤Ë½»¤Þ¤¦¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ëÊ¬¾ùÃÏ¡ÖCalm¤È¤¤¤·¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥¬¥¹¡¦ÅÅµ¤¡¦Êë¤é¤·¤ÎÁí¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥çー¥×¥í¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹ºê¸©À¾ÈàµÏ·´Ä¹Í¿Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹ÓÌÚ ·ò¼£¡¡°Ê²¼¡¢¥Á¥çー¥×¥í¡Ë¤È¡¢Åö¼Ò¤ÎIoTÂÐ±þÁÏÃß¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ûー¥à¥×¥í¥·¥åー¥Þ¡×¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Åö¼Ò¤È¥Á¥çー¥×¥í¤Ï¡¢¡ÖCalm¤È¤¤¤·¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÀßÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¨¶È¤·¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈIoT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¤Ê½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ÂÀÓ¤È¿®Íê´Ø·¸¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Á¥çー¥×¥í¤ÏÅö¼Ò¤ÎIoTÂÐ±þÁÏÃß¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ûー¥à¥×¥í¥·¥åー¥Þ¡×¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤ÎÊë¤é¤·Êý¡¢¥Ûー¥àIoT¤Ç²È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¡Ö¤Ä¤¯¤ë¡×¡Ö¤¿¤á¤ë¡×¡Ö¤Ä¤«¤¦¡×¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¥Ûー¥à¥×¥í¥·¥åー¥Þ»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥çー¥×¥í¤Ï¡¢¥¬¥¹¤ÈÅÅµ¤¤Î¥Ù¥¹¥È¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢ºÒ³²»þ¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ë¶¯¤¤Êë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö½»¤Þ¤¤¡×»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¤È¥¬¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎºÇÅ¬²½¤Ç¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°Â¿´¡¦²÷Å¬¤Ê¥¹¥Þー¥È¤Ê½»Âð¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÊë¤é¤·¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¡×¡ÊÅö¼Ò¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î³¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê¥Á¥çー¥×¥í¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦Î¾¼Ò¤ÎÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÄÌ¤¸¤¿Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤È¤â¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦Î¾¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÈÎÇäÌÖ¹½ÃÛ
¡¦ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦ÃßÅÅÃÓ¡¦¥Ûー¥àIoT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥¹¥Þー¥È½»Âð¤ÎÅ¸³«
¡¦¥Ûー¥àIoT¤Ë¤è¤ëDR¡Ê¥Ç¥Þ¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡Ë¤Î¼Â¾Ú
Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¤âÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¿È¶á¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¤ª¤À¤ä¤«¤Ë½»¤Þ¤¦¡ÉCalm¤È¤¤¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Calm¤È¤¤¤·¸ø¼°(https://www.kuriya-kurashi.jp/kuriya_house/calm-toishi/)HP
Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¤ÎÅìÄ¹ºê¡¦¸ÍÀÐ¥¨¥ê¥¢¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡¢Á´69¶è²è¤ÎÊ¬¾ùÃÏ¡ÖCalm¤È¤¤¤·¡×¤Ï¡¢¡È¤ª¤À¤ä¤«¤Ë½»¤Þ¤¦¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢µÌÏÑ¤òË¾¤àË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤È¡¢Ä¹ºê»Ô³¹¡¦ëÝÁá»Ô³¹¤Ø¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿Î©ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ËÜÊ¬¾ùÃÏ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë½»Âð¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëIoTÂÐ±þ¥¨¥Í¥ë¥®ーÁÏÃß¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHOMEPROSUMER¡×¤òºÎÍÑ¡£¥Ûー¥àIoT¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¸Í¤ËÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¢ÃßÅÅÃÓ¡¢¥¬¥¹°áÎà´¥Áçµ¡¤Ê¤É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Ö¥¬¥¹¤ÈÅÅµ¤¤Î¥Ù¥¹¥È¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¡¢¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤Êý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
IoTÂÐ±þ¥¨¥Í¥ë¥®ーÁÏÃß¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHOMEPROSUMER¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ûー¥à¥×¥í¥·¥åー¥Þ¸ø¼°HP(https://homeprosumer.com/)
¥Ûー¥à¥×¥í¥·¥åー¥Þ¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÊÁÏ¥¨¥Í¡Ë¤¿¤á¤ë¡ÊÃß¥¨¥Í¡Ë¤Ä¤«¤¦¡Ê¾Ê¥¨¥Í¡Ë¤ò¡¢¥Ûー¥àIoT¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£¥Ûー¥àIoT¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÃßÅÅÃÓ¤ÇÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÈÅÅ¤äÀßÈ÷¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸¤¯¾Ê¥¨¥Í¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¶å½£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿30¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥Ûー¥à¥×¥í¥·¥åー¥Þ»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ûー¥àIoT¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÃßÅÅÃÓ¤ä¥¹¥Þー¥ÈÊ¬ÅÅÈ×¤Ê¤É¤Î±þÍÑÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¡¢¥Ûー¥à¥×¥í¥·¥åー¥Þ¤ÎÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥×¥í¥·¥åー¥Þ»ö¶È¤Ï¡¢½»Âð¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¸úÎ¨²½¤ä¼«µë¼«Â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¹°è¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë¥Ûー¥à¥×¥í¥·¥åー¥Þ¤Î½»Âð¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ËÂ«¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢VPP¡Ê²¾ÁÛÈ¯ÅÅ½ê¡Ë/DR¡Ê¥Ç¥Þ¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡Ë¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÎÏ¤Î¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢ÎãÇ¯È¯À¸¤¹¤ëºÆ¥¨¥Í¤ÎÍ¾¾ê¤äÅÅÎÏÉÔÂ¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë¤Î°ÂÄê²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥Ûー¥à¥×¥í¥·¥åー¥Þ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡×¤ÊÌ¤Íè¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§¶åÅÅ¥Æ¥¯¥Î¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò
Íý¡¡Ç° ¡§¤¤¤Ä¤â¤ÎÊë¤é¤·¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¡£
½êºßÃÏ ¡§¢©815-0031 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÆî¶èÀ¶¿å»ÍÃúÌÜ19ÈÖ18¹æ
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬¾¾¡¡¹¨¼£
H¡¡P ¡§https://www.q-tecno.co.jp/
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥çー¥×¥í
Íý¡¡Ç° ¡§ ¤³¤Î³¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
½êºßÃÏ ¡§¢©851-2127 À¾ÈàµÏ·´Ä¹Í¿Ä®¹âÅÄ¶¿62ÈÖÃÏ1
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹ÓÌÚ ·ò¼£
H¡¡P ¡§https://chopro.co.jp/