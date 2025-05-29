AGI¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡È¶¦¿Ê²½ÃÎÇ½AI¡É¥á¥¿¥à¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤«¤éÀµ¼°È¯É½

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1. DeepMind - AlphaGo, AlphaZero, DeepSeek
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2. OpenAI - GPT Series (GPT-3, GPT-4)
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3. Google DeepSeek
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