¡Ú¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¡Û¿¿²Æ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ø¥Þ¥ó¥´ー¤È¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー～²Æ¤ÎºÌ～¡Ù¤ò³«ºÅ
¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÌÚÂ¼ ÂîÌé¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBar & Lounge Melody¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯7·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ø¥Þ¥ó¥´ー¤È¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー～²Æ¤ÎºÌ～¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²Æ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ëー¥Ä¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¡¢ÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ß¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¼õ¤±¤¿¥Þ¥ó¥´ー¤ä´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤¬¼çÌò¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿²Æ¤Î¾ð·Ê¤ò»×¤ï¤»¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/115530/table/35_1_56d16f011a6d493ec7919184e590b9a8.jpg ]
Bar & Lounge Melody¤Ç¤Ï²Æµ¨¸ÂÄê¤Ç¡¢´Å½Ï¥Þ¥ó¥´ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤´Äó¶¡¡£¡ÉÀ¤³¦»°ÂçÈþ²Ì¡É¤Î1¤Ä¥Þ¥ó¥´ー¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥ó¥´ー¥Ñ¥Õ¥§¤ä¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¤Î²ÌÆù¤¬ÃÆ¤±¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤¿²Ì¼Â¤Î´Å¤µ¤È¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡¢²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£²ó¤â¡ÖHarmony/¥Ïー¥â¥Ëー¡×¤È¡ÖOrchestra/¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×2¼ïÎà¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚHarmony/¥Ïー¥â¥Ëー¡Û
¡Ö¥Ïー¥â¥Ëー¡×¤Ï¡¢Á´7¼ïÎà¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤È4¼ïÎà¤Î¥»¥¤¥Ü¥êー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡£º£²ó¤ÎÃíÌÜ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¥Þ¥ó¥´ー¤Î¥ô¥§¥êー¥Ì¡£Æî¹ñ¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥½ー¥¹¤ä¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥´ー¤Î¥àー¥¹¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¼¥êー¤Ê¤É¤òÁØ¤Ë½Å¤Í¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤ÏË¢¾õ¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÅº¤¨¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¿©´¶¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Êµ±¤¤È¡¢»ÀÌ£¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤´ÅÌ£¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯
¡ÖSummer Symphony/¥µ¥Þー¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡× ¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯
¢£¥»¥¤¥Ü¥êー
³¤Ï·¥«¥Ä¥Ðー¥¬ー/¥·ー¥Õー¥É¥¿¥ë¥È/¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥¿¥ë¥È/¥³ー¥ó¥¹ー¥×
¢£¥Þ¥ó¥´ー¤Î¥¹¥¤ー¥Ä
¥Þ¥ó¥´ー¥Þ¥«¥í¥ó/¥ª¥Ú¥é¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯/¥°¥é¥¹¥ô¥§¥êー¥Ì/¥·¥åー
¢£¥¹¥³ー¥ó¤È¥×¥Æ¥£¥Õー¥ë
¥Ñー¥È¡¦¥É¡¦¥Õ¥ê¥å¥¤/¥Þ¥ó¥´ー¥¹¥³ー¥ó/¥Þ¥É¥ìー¥Ì¥ª¥é¥ó¥¸¥å
¢£¥Þ¥ó¥´ー¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§
¡ÚOrchestra/¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡Û
¡Ö¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÊõÀÐÈ¢¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢Á´15¼ïÎà¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥»¥¤¥Ü¥êー¤¬²Ú¤ä¤«¤ËÊÂ¤Ö¡¢ìÔÂô¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡£¥¬¥é¥¹¤ÎÊõÀÐÈ¢¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Æî¹ñ¤Î¾ð·Ê¤òÁÛ¤ï¤»¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¿¿²Æ¤Î²ÌÊª¤Ç²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥·¥§¥Õ¤¤¤Á¤ª¤·¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢²Æ¤Î¾ÝÄ§¡É¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥´ー¥Ñ¥Õ¥§¡×¡£¥Þ¥ó¥´ー¤È¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î²Ì¼Â¤Ë¡¢¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿¿²Æ¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î²¼¤ÇÎÏ¶¯¤¯ºé¤¯¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥ó¥´ー¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Î²Ì¼Â¤Î»ÀÌ£¤È´ÅÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ïー¥Ëー¡õ¥µ¥ó¥º¤Î¹ÈÃã¤È¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¢£¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯
¡ÖSummer Symphony/¥µ¥Þー¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡×
¢£5¼ïÎà¤Î¥¹¥¤ー¥Ä
¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥Þ¥«¥í¥ó/¥Þ¥É¥ìー¥Ì¥ª¥é¥ó¥¸¥å/¥Ñー¥È¡¦¥É¡¦¥Õ¥ê¥å¥¤/¥Þ¥ó¥´ー¥¹¥³ー¥ó/¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È
¢£4¼ïÎà¤Î¥ß¥Ë¥±ー¥
¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ/¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥àー¥¹/¥¿¥ë¥È¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯/¥ª¥Ú¥é¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯
¢£¥»¥¤¥Ü¥êー
¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¥µ¥ó¥É/³¤Ï·¥«¥Ä¥µ¥ó¥É/¥·ー¥Õー¥É¥¿¥ë¥È/¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥¿¥ë¥È/¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥È~¥¥ã¥Ó¥¢Åº¤¨~/¥³ー¥ó¥¹ー¥×
¢£¥Þ¥ó¥´ー¥Ñ¥Õ¥§
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/115530/table/35_2_741ec2d4ffc381100051075b4dbce884.jpg ]
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë´ò¤·¤¤ÆÃÅµ¤â¡ª
2025Ç¯7·î22Æü(²Ð)～8·î29Æü(¶â)¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢Bar ¡õ Lounge Melody¤Ë¤Æ¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ù¥¢2ÂÎ¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¥Ù¥¢¤Ï¡¢µ¨Àá¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¤Î¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¥Ù¥¢¤òµÇ°¤Ë¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥Þ¥ó¥´ー¤È¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー～²Æ¤ÎºÌ～¡Ù³µÍ×
¡Ú¾ì½ê¡ÛBar & Lounge Melody¡¡
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯7·î22Æü(²Ð)～8·î29Æü(¶â)¡¡¢¨Ê¿Æü¸ÂÄê
¡Ú»þ´Ö¡Û13:00/13:30/14:00(2»þ´ÖÀ©)
¡Ú²Á³Ê¡ÛHarmony/¥Ïー¥â¥Ëー¡¡6,000±ß (1Ì¾ÍÍ¤¢¤¿¤ê)
¡¡¡¡¡¡¡¡Orchestra/¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¡8,000±ß (1Ì¾ÍÍ¤¢¤¿¤ê)
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤´Í½Ìó¤Ï2Ì¾ÍÍ¤Î¤ß¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Ìó¡¦¾ÜºÙ¡Û¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://www.tablecheck.com/ja/shops/hilton-yokohama-parade/reserve)
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û045-641-8108 (10:00～18:00)
¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ±Ø¤ä²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤éÀî¤ò¶´¤ó¤ÀÂÐ´ß¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡Ö¿·¹âÅç±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ 5 Ê¬¡¢JR ¡Ö²£ÉÍ±Ø¡×Åì¸ý¤«¤éÅÌÊâ 11 Ê¬¤ËÎ©ÃÏ¡£¼ýÍÆ¿Í¿ô 2 Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³ÚÀìÍÑ¥¢¥êー¥Ê¡Ö K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¡×¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢³¹¶è¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Æ¥é¥¹¡×¤Î¥Û¥Æ¥ëÅï¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖYokohama Deco¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢º£¤â²£ÉÍ¤Î³¹¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥ë¡¦¥Ç¥³¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¸½Âå¤Î²£ÉÍ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤»¤¿¡È¤³¤Î¾ì½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢ー¥ë¡¦¥Ç¥³¡É¤¬Áõ¤¦¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¡¡¡¡¡§¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤6-2-13
»ÜÀß¹½À®¡¡¡§ÃÏ¾å26 ³¬¡¢ÃÏ²¼ 1 ³¬ / ÃÏ¾åÌó 100m
ÀßÈ÷¡¡¡¡¡¡¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó3 Å¹ÊÞ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ ¥Ðー ¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢±ã²ñ¾ì¤Ê¤É
¼¼¿ô¡¡¡¡¡¡¡§339¼¼
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡Ö¿·¹âÅç±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¡¦JR¡Ö²£ÉÍ±ØÅì¸ý¡×¤«¤éÅÌÊâÌó11Ê¬
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡¡¡§045¡¾641¡¾8100
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ(https://hiltonyokohama.jp/)
¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.hilton.com/ja/)¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î´ð½à¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³×¿·Åª¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦6ÂçÎ¦¤Î¿Íµ¤¤ÎÂÚºßÀè¤Ç600¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¡¢½ÉÇñÀè¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤â¤¤¤ä¤ê¡×¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.hilton.com/ja/)¤Þ¤¿¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)¤«¤é¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥Í¥ë·ÐÍ³¤ÇÄ¾ÀÜÍ½Ìó¤·¤¿¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)²ñ°÷¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ïstories.hilton.com/hhr(https://stories.hilton.com/brands/hilton-hotels)¡¢Facebook(https://www.facebook.com/Hilton/)¡¢X(https://x.com/hiltonhotels) ¡¢Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£