¥³¥¹¥áÀìÌçÅ¹¡ÖROSEMARY »¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹¡×2025Ç¯5·î30Æü(¶â)¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¥³¥¹¥áÀìÌçÅ¹¡ÖROSEMARY¡×»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹¤¬¥Ñ¥ë¥³B2³¬¤Ë¤Æ5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖROSEMARY(¥íー¥º¥Þ¥êー)¡×¤Ï¡¢ ¡Èfor a lifetime of beauty¡É ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥³¥¹¥áÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥³¥¹¥á¤«¤é¹ñÆâ²½¾ÑÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡Ù¤Î¥á¥¤¥¯Äó°Æ¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¤ªÈ©¤Î¥±¥¢¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ²½¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥³¥¹¥áÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¥ì¥¤¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¤ËºÝ¤·¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¤äµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ã¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¡ä
¡ü¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡ª¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¥¤¥Ù¥ó¥È
´ü´ÖÃæ¡¢3,300±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢1²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥á¸½ÉÊ¤ä¡¢ºÇÂç1,000±ßOFF¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥óÅù¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î³«ºÅÆü¡Ï5/30(¶â)～¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡üÆÃÊÌ¤Ê¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ
Å¹Æâ¾¦ÉÊ3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¥¹¥¥ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー3ÆüÊ¬¥µ¥ó¥×¥ë¡×ÀèÃå240Ì¾ÍÍ
¡Î³«ºÅÆü¡Ï5/30(¶â)～¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ü¥á¥ó¥Ðー¥º¥Ý¥¤¥ó¥È6¡ó´Ô¸µ¡¢W¥Ý¥¤¥ó¥È¥Çー
´ü´ÖÃæ¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¥º²ñ°÷ÍÍ¤Ø¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¶â³Û¤Î6¡óÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²»þ¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È1±ßÊ¬¤È¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀÇ¹þ¤ß110±ß¤´¤È¤Ë6¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡¡¢¨¿·µ¬Æþ²ñ¤âÂÐ¾Ý
¡Î³«ºÅÆü¡Ï5/30(¶â)¡¦6/10(²Ð)¡¦6/20(¶â)¡¦6/30(·î)
¡ü¥á¥ó¥Ðー¥º¿·µ¬Æþ²ñ¤Ç5¡óOFF¡¡¢¨Æþ²ñÈñ¡¦Ç¯²ñÈñÌµÎÁ
´ü´ÖÃæ¡¢¥á¥ó¥Ðー¥º ¿·µ¬Æþ²ñ¤Ç¡¢ÅöÆü¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤¬5%OFF¡¦¥ª¥ÕÂÐ¾Ý³°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏW¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¸Â¤ê¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾³ä°ú´ë²è¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä
¡Î³«ºÅÆü¡Ï6/1(Æü) ～ 6/30(·î)
¡ã¥ªー¥×¥óµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡Ê1¡Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¥×ー¥É¥ë¹ï°õ¥¤¥Ù¥ó¥È
À¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥¹¥á¤Ë¤Ê¤ë(¥Ïー¥È)¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¥×ー¥É¥ë¹ï°õ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ª¹¥¤¤ÊÊ¸»ú¤ò¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥³¥¹¥á¤òºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Î³«ºÅÆü¡Ï5/30(¶â)¡¦5/31(ÅÚ)¡¦6/1(Æü) ¡¡³ÆÆü12:00～18:00
¡Ê2¡Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥°¥é¥Ã¥»ÆþÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È
Êø¤ì¥Æ¥«¥ê¤Ê¤·¤Î¥µ¥ó¥«¥Ã¥È¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿
¤³¤Î²Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ò¤´Äó°Æ¡ª
¡Î³«ºÅÆü¡Ï5/31(ÅÚ)¡¡10:30～16:00
¡Ê3¡Ë¥¢¥ë¥Ó¥ª¥óÌµÎÁ¥¹¥¥ó¥±¥¢ÂÎ¸³²ñ
¥¢¥ë¥Ó¥ª¥óÈþÍÆÉô°÷¤Ë¤è¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢ÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¡ª
»²²Ã¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¥Þ¥¹¥¯(Á´´é¥¿¥¤¥×)1Ëç¡õ¥¹¥¥ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー3ÆüÊ¬¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Î³«ºÅÆü¡Ï6/1(Æü)¡¦6/4(¿å)¡¦6/6(¶â)¡¦6/7(ÅÚ)¡¡³ÆÆü11:00～19:00
¢¨³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÞÉÊ¤äÆÃÅµÅù¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÞÉÊ¤äÆÃÅµ¤Î¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ªー¥×¥óµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢¨³«ºÅÆü»þ¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡Ê£±¡ËÏÃÂê¤Î´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥³ー¥Êー¤ò¿·Àß
¡ÖWonjungyo(¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è)¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Öhince(¥Ò¥ó¥¹)¡×¡ÖLANEIGE(¥é¥Íー¥¸¥å)¡×¡Örom&nd(¥í¥à¥¢¥ó¥É)¡×¡Öfwee(¥Õ¥£ー)¡×¡ÖLaka(¥é¥«)¡×¡ÖTIRTIR(¥Æ¥£¥ë¥Æ¥£¥ë)¡×¡ÖAnua(¥¢¥Ì¥¢)¡×¡Önumbuzn(¥Ê¥ó¥Ðー¥º¥¤¥ó)¡×¡Ömedicube(¥á¥Ç¥£¥¥åー¥Ö)¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª
¡Ê2¡Ë¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¥³ー¥Êー¤¬½¼¼Â¡ª
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¤è¤êÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¾¦ÉÊ11,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¹ØÆþ¤Ç¡Ú¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó ¥¸¥å¥¤ー¥ë¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
À§Èó¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ê3¡ËUVÂÐºö¥¢¥¤¥Æ¥à¤òËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤UV¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î²ÆÃíÌÜ¤Î¥¯ー¥ë¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹Ì¾¡§ ROSEMARY »¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹
½êºßÃÏ¡§¢©060-0061¡¡ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî°ì¾òÀ¾3-3¡¡»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³¡¡B2F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§011-214-2070
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
ÄêµÙÆü¡§»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³¤ÎµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤º¤ë