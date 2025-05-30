¡ãAHKAH / ¥¢ー¥«ー¡ä ¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·ºî¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¡¡Æ°¤¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ëÍ¥Èþ¤Êµ±¤¤ò¤Þ¤È¤¦¡È¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡É
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥«ー¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼Ä¸¶¸÷µÁ¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ò¥ê¥äー¤¬ÁÏÂ¤¤·¥¢ー¥«ー¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡É¤«¤é¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·ºî¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¥Ôー¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È ¥¤¥äー¥«¥Õ¡×¡£Î®Îï¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¡¢¼ªÁ´ÂÎ¤ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¸÷¤ÇÊñ¤ß¹þ¤àÍ¥Èþ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥äー¥«¥Õ¤Ï¡¢VVS¥¯¥é¥¹¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò207¥Ôー¥¹¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥Á¥§ー¥ó¤¬¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÍÉ¤ì¡¢¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦Êý¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ëÑÛ¤È¤·¤¿µ±¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥²¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤È¥é¥¦¥ó¥É¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥«¥Ã¥È¡¢2¼ïÎà¤Î¥«¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬¤Þ¤ë¤ÇÃúÇ«¤Ë¿¥¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤ä¤«¤ËÍ¥²í¤Ëßê¤á¤¯¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥¹¥¦¥§¥¤ ¥°¥ì¥¤¥¹ ¥Ô¥¢¥¹¡×¡£°Û¤Ê¤ë¥«¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬¤â¤¿¤é¤¹µ±¤¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÀºåÌ¤ËÁÈ¤ß¾å¤²¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢¼ª¸µ¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤¡¢¥â¥À¥ó¤Ç¥»¥ó¥·¥ã¥ë¤Êßê¤á¤¤òÃ¹¤¨¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡§
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È ¥¤¥äー¥«¥Õ¡×
ÁÇºà¡§18K YG / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÊVVS / 2.80 ct ¡Ë
²Á³Ê¡§3,100,000±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥¹¥¦¥§¥¤ ¥°¥ì¥¤¥¹ ¥Ô¥¢¥¹¡×
ÁÇºà¡§18K YG / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÊVS / 2.18 ct ¡Ë
²Á³Ê¡§2,200,000±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¥¢ー¥«ー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·ºî¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñÄ¾±ÄÅ¹¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¡¢7·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 3³¬ ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸31¤Ë¤Æ¡¢¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¡£6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏGINZA SIXÅ¹¤¬¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥«ー¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÃÀ¤Ê¤¬¤é¤âÁ¡ºÙ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Îßê¤á¤¡£¡È¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡É¤Îµ±¤¤Ï¡¢¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¼«Í³¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·ºî¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤Îµ±¤¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LINE UP
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È ¥¤¥äー¥«¥Õ¡×
ÁÇºà¡§18K YG / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÊVVS / 2.80 ct¡Ë
²Á³Ê¡§3,100,000±ß
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È ¥Á¥çー¥«ー¡×
ÁÇºà¡§18K YG / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÊVVS / 2.64 ct¡Ë
²Á³Ê¡§2,530,000±ß
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥µー¥¯¥ë ¥°¥é¥ó ¥Ô¥¢¥¹¡×
ÁÇºà¡§18K YG / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÊVS / 1.27 ct ¡Ë
²Á³Ê¡§935,000±ß
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥¹¥¦¥§¥¤ ¥°¥ì¥¤¥¹ ¥Ô¥¢¥¹¡×
ÁÇºà¡§18K YG / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÊVS / 2.18 ct ¡Ë
²Á³Ê¡§2,200,000±ß
¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¾å¤«¤é¡§
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥Í¥ª ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×
ÁÇºà¡§18K YG / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÊVS / 0.27 ct ¡Ë
²Á³Ê¡§198,000±ß
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×
ÁÇºà¡§18K YG / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÊVS / 0.33 ct ¡Ë
²Á³Ê¡§220,000±ß
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥°¥é¥ó ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×
ÁÇºà¡§18K YG / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÊVS / 0.60 ct ¡Ë
²Á³Ê¡§364,100±ß
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤Æ2025Ç¯5·î30Æü»þÅÀ¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¡Å¸³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
6·î18Æü-24Æü¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸ POP UP STORE "chandelier"¡ÔÀè¹ÔÈ¯Çä¡Õ
6·î28Æü¡§GINZA SIXÅ¹ ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ÔÀè¹ÔÈ¯Çä¡Õ
7·î2Æü-15Æü¡§ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 3³¬ ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸31 POP UP STORE "chandelier"¡ÔÀè¹ÔÈ¯Çä¡Õ
7·î18Æü¡§Á´¹ñÄ¾±ÄÅ¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä
Katie Hillier¡Ê¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ò¥ê¥äー¡Ë
¥¤¥®¥ê¥¹À¸¤Þ¤ì¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¥ß¥ó¥¹¥¿ーÂç³Ø¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢¿ô¡¹¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¥·¥Ã¥¯¤«¤Ä¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2020Ç¯7·î¡¢AHKAH¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¡£