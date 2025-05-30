¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤òÅê¹Æ¤·¤ÆACTUS¥®¥Õ¥È¤òGET¡ªSOWAKA¤¬¡Ö#²æ¤¬²È¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¼«Ëý2025¡×¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò6·î¤è¤êSNS¤Ë¤Æ³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒSOWAKA¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©¡¢ÂåÉ½¡§ºäËÜ¿¿Í³¡Ë¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö#²æ¤¬²È¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¼«Ëý2025¡×¤ò2025Ç¯5·î30(¶â)¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢Èþ¤·¤µ¡¢¹©É×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤´¼«Ëý¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿³ºº¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È·Á¼°¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£
Æþ¾ÞºîÉÊ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎSNS¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¹Êó»ï¤Ê¤É¤Ç¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¿©Âî¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËºÌ¤ë¿©´ï¤ä»¨²ß¤¬Áª¤Ù¤ë¡ÖACTUS¥®¥Õ¥È¥«¥¿¥í¥°¡×¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£¢¨Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡Û
»ä¤¿¤ÁSOWAKA¤Ï¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤òÀ°¤¨¿´¤òËþ¤¿¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ³§ÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÉñÂæ¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤ò´ë¶È³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ëSOWAKA¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¹©É×¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¤¿¤À·úÊª¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë½»¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢³§ÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤ËÂ©¤Å¤¯¹©É×¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¡Ö#²æ¤¬²È¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¼«Ëý2025¡×¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¼ÂÎã¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/153064/table/2_1_64020887f57d30368b2f8f33cf032148.jpg ]
¡ÚÆþ¾Þ¼ÔÆÃÅµ¡Û
¾åÉÊ¤Ç¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¥®¥Õ¥È¥«¥¿¥í¥°¡ÊÁª¤Ù¤ë¥®¥Õ¥È¡Ë
ºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ê1ºîÉÊ¡Ë
ACTUS¥®¥Õ¥È¥«¥¿¥í¥° HIKARI¡Î¸÷¡Ï
SNS¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¹Êó»ï¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Í¥½¨¾Þ¡Ê10ºîÉÊ¡Ë
Åö¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
SNS¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¹Êó»ï¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ¾Þ¡Ê20ºîÉÊ¡Ë
Åö¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë
SNS¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¹Êó»ï¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼çºÅ¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
ºäËÜ¿¿Í³¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒSOWAKAÂåÉ½¡Ë
¤É¤ó¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤â¡¢¤½¤³¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü»È¤¦¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¡Ö¤³¤³¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¥Ã¥Á¥ó¤Å¤¯¤ê¤äÊë¤é¤·¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶õ´Ö¡×¤ä¡Ö´¶¤¸¤¿¤³¤È¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò»ä¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSOWAKA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒSOWAKA¤Ï¡¢¡ÖÁÛ¤¤¤Ë±è¤Ã¤¿Êë¤é¤·¤ÎÄó°Æ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¿·ÃÛ½»Âð¤Î·úÀß¹©»ö¡¢·úÃÛÀß·×µÚ¤Ó´ÆÍý¡¢·úÃÛÊª¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¢´ë²èµÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSOWAKA
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ºäËÜ¿¿Í³
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©ÈøÄ¥°°»ÔÅì°õ¾ìÄ®ÆóÃúÌÜ3ÈÖÃÏ8
ÀßÎ©¡§2009Ç¯10·î
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@o-sowaka.com
¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡§https://sugico.nagoya/