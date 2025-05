¥Ç¥£¥º¥Ëー¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDisney THE MARKET¡×¤¬¶å½£¥¨¥ê¥¢¤ËÅÐ¾ì¡¡¡ÖDisney THE MARKET 2025 in Ê¡²¬»°±Û¡×£¶·î£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë³«Ëë

株式会社西日本新聞社

会期:2025年6月5日(木)~6月16日(月)会場:福岡三越9階 「三越ギャラリー」

特設サイト:https://www.iwataya-mitsukoshi.mistore.jp/mitsukoshi/event_calendar/DisneyTheMarketfukuokamitsukoshi.html

福岡三越では、2025年6月5日(木)~6月16日(月)まで、福岡三越9階 「三越ギャラリー」にて『Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越』を開催いたします。全国主要都市で開催を予定している「Disney THE MARKET」は、「マジックアワー」をテーマにした新商品を中心に、幅広い世代のディズニーファンの日常に笑顔と幸せをお届けするために集められた100種類以上の「Disney THE MARKET」イベント限定商品や三越伊勢丹限定商品が揃います。本イベントでは、“ディズニー”、“ピクサー”、“マーベル”、“スター・ウォーズ”から生み出される時代を超えて愛されるストーリーやキャラクターにインスパイアされたバラエティ豊かな約3,000点以上の商品が一堂に会する特別なイベントです。さらに、プレゼントやフォトスポットなど、様々な楽しみをご用意しております。

是非、会場にお越しください。

- 「Disney THE MARKET」イベント限定商品

【福岡三越限定販売】会場限定 トートバッグ 福岡 3,520円(本体約H39×W39×D9cm)

※画像はイメージです。

【福岡三越限定販売】会場限定 キーホルダー 福岡 880円(直径約5.4cm)

※画像はイメージです。

(C)Disney

【三越伊勢丹限定商品】ファンタジア/魔法使いの弟子/Tシャツ 4,801円 (S~XL)

※画像はイメージです。

(C)Disney

【三越伊勢丹限定商品】ファンタジア/魔法使いの弟子/トートバッグ 4,601円(本体:約H40×W33×D15cm)

※画像はイメージです。

<フェイラー>ファンタジア ハンカチ BOOK 3,850円

約H25×W25cm

※画像はイメージです。

ファンタジア〈グラデーション〉マグカップ 1,540円

※画像はイメージです。

ミッキー・イン・リアル・ライフ ミッキーマウス プレミアムビーンズコレクション

ミッキー・イン・リアル・ライフ ミニーマウス プレミアム ビーンズコレクション 各 2,970円

ミッキーマウス 約 H20×W7×D8cm ミニーマウス 約 H22×W7×D8cm

※画像はイメージです。

・オススメのグッズも沢山ご用意

(C)Disney

<シュタイフ>

カドリーフレンズ スティッチ 11,000円

全長約22cm

※画像はイメージです。

<シュタイフ>

エンジェル(フレンズシリーズ) 11,000円

全長約23cm

※画像はイメージです。

<マスタークラフト>

『ダンボ』ダンボ&ティモシー(スペシャル・エディション) 70,001円

ダンボ:約H33cm ティモシー:約H15cm 素材:ポリストーン

※画像はイメージです。

- 「Disney THE MARKET」限定デザイン ショッピングバッグ

期間中、『Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越』会場にて、『Disney THE MARKET』限定デザイン ショッピングバッグ(全4種)を1枚330円にて販売いたします。

1.ミッキーとミニー

2.くまのプーさんとピグレット

3.ラプンツェルとジャスミン&アリエル

4.スティッチとリロ

※3.ラプンツェルとジャスミン&アリエルは[三越伊勢丹限定]デザインとなります。

■ 販売場所:福岡三越9階 「三越ギャラリー」お会計カウンター

※サイズ:約H34×W32×D17.5cm

※画像はイメージです。

- フォトスポットが登場!

他会場フォトスポット(イメージ)

9階 「三越ギャラリー」には「Disney THE MARKET」限定フォトスポット、ディズニーキャラクターのフォトスポットが登場します。

※画像はイメージです。

- 会場でだけもらえる!ノベルティ盛り沢山

◇その1. 「三越伊勢丹アプリ」会員さまお買いあげノベルティ(各日先着250名様)

期間中、『Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越』会場にて、2,000円以上お買いあげいただいたお客さまのうち、三越伊勢丹アプリをダウンロード、かつ福岡三越をお気に入り店に登録いただき、「「Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越」特典クーポン」をご呈示いただいた各日先着250名さまに「三越伊勢丹限定 ステッカー」をプレゼントいたします。

◇その2. 「MI Wメンバー」さま、または「ディズニー★JCBカード」会員さま限定ご利用特典(先着500名様)

期間中、『Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越』会場にて、1会計につき6,000円以上お買いあげいただいたお客様のうち、「ディズニー★JCBカード」のご提示または三越伊勢丹アプリのマイページをご呈示いただいたMI Wメンバーのお客様先着500名様に「三越伊勢丹限定アクリルキーホルダー」を1つプレゼントいたします。

■ お渡し場所:9階 三越ギャラリー お会計カウンター

※画像はイメージです。※デザインは変更になる場合がございます。※当日のお買い上げレシートのみ有効。※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。※一部、お買い上げ金額加算対象外の商品がございます。

- 館内音楽

期間中、福岡三越館内ではディズニーのさまざまな楽曲をお楽しみいただけます。お買い物をしながら、そしてお家に帰ってからも、ぜひディズニーの楽曲をお楽しみください。

※画像はイメージです。



Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越

2025年6月5日(木)~6月16日(月)

福岡三越9階 「三越ギャラリー」

営業時間:午前10時~午後7時 ※最終日は午後5時まで

住所:福岡市中央区天神2-1-1

お問合せ:092(724)3111(大代表)

ホームページ:https://www.iwataya-mitsukoshi.mistore.jp/mitsukoshi.html

主催:「Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越」 実行委員会