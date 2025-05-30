【父の日キャンペーン開催】PHILIPSのチューナーレステレビ＆サウンドバーが最大34％OFF
シン三海株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：伴場 義通）が運営する公式ECサイト「50TH＋（フィフティープラス）」では、父の日に向けて、PHILIPS（フィリップス）ブランドのチューナーレステレビおよびサウンドバーを対象とした「父の日キャンペーン」を、2025年5月26日（月）から6月15日（日）までの期間限定で開催いたします。
本キャンペーンでは、スタイリッシュなデザインと高音質・高画質で人気のPHILIPS製AV機器を、最大34％OFFの特別価格でご提供いたします。日頃の感謝を込めて、お父さまに“家で過ごす時間がもっと楽しくなる”ギフトを贈ってみませんか？
【キャンペーン概要】
企画名：父の日キャンペーン
実施期間：2025年5月26日（月）～6月15日（日）
特設ページ：https://www.50th.jp/pages/father-day
割引率：最大34%OFF
高画質と高音質の融合
臨場感あふれる4K映像を美しく映し出すPHILIPSテレビと、迫力のサウンドで映画や音楽をさらに引き立てるPHILIPSサウンドバー。
このセットがあれば、ご自宅がまるで映画館のようなエンターテインメント空間に早変わり。
今だけの特別セット価格でのご提供。
PHILIPSだからこそ実現できる、映像と音のトータルクオリティを、ぜひご体感ください。
【対象商品】（一部抜粋）
32型チューナーレステレビ PHH6569
通常販売価格（税込）：32,800円 ⇒ セール価格（税込）：21,800円（34%OFF）
製品特徴：HDR10/HLG対応、臨場感あふれるDolby Audio対応
43型4Kチューナーレステレビ 43PUH7169
通常販売価格（税込）：49,800円 ⇒ セール価格（税込）：39,840円（20%OFF）
製品特徴：4K UHD高画質、映像をクリアに再現するDolby Vison規格に対応、AIによる高画質処理、ワンランク上の没入感Dolby Atmos搭載
サウンドバー TAB4288
通常販売価格（税込）：21,800円 ⇒ セール価格（税込）：13,800円（37%OFF）
製品特徴：総合出力60W、HDMI1本だけで簡単接続、Bluetooth5.3による安定した再生
高音質サウドバー TAB5109
通常販売価格（税込）：29,800円 ⇒ セール価格（税込）：20,800円（32%OFF）
製品特徴：Dolby Digital Plus対応、DTS Virtual:Xによる3Dサラウンド、最大120Wの迫力あるサラウンド
薄型サウンドバー TAB6309
通常販売価格（税込）：49,800円 ⇒ セール価格（税込）：34,860円（30%OFF）
製品特徴：高さ37mmの極細設計、VGP2025金賞受賞、ワンランク上の没入感を与えるDolby Atmos対応、DTS Virtual:Xによる3Dサラウンド
■50TH+について
- 50：フィフティーフィフティー＝【公平・対等】な目線で商品を選ぶ
- TH：Treasure Hunt＝【宝探し】のようなワクワクする買い物体験
- ＋：より良いモノ・より良い暮らしへの【向上】
世界を飛び回るバイヤーが、“性能良し・コスパ良し”の製品を厳選し、まるで宝探しのようなユニークな買い物体験とともにお届けしたいという思いが込められています。
梅雨特集キャンペーン開催中
特設ページ：https://www.50th.jp/collections/rainy
■鑫三海株式会社について
-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-
鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語（ストーリー）をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp
◇公式ECサイト https://www.50th.jp/
◇楽天市場SINSANKAI https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
◇Amazon https://www.amazon.co.jp/stores/ERWAY/page/44631BCB-9B77-49D6-B99B-70D0D3313F6E
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