¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡ÙPOP UP¥³ー¥Êー in ¥²ー¥Þー¥º¤ò2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥²ー¥Þー¥º¤Ë¤Æ³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥É¥é¥Ü ¥²ー¥Þー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) °Ê²¼¥²ー¥Þー¥º¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡ÙPOP UP¥³ー¥Êー in ¥²ー¥Þー¥º¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ø :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6322
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6322
ー ³«ºÅ³µÍ× ー
¢¡Å¹ÊÞ³«ºÅ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ)～7·î6Æü(Æü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹7F(±Ä¶È»þ´Ö:Ê¿Æü▶11:00～21:00 ÅÚÆü½Ë▶10:00～21:00)
¢¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î7Æü(·î)～7·î21Æü(·î¡¦½Ë)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥²ー¥Þー¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
´ü´ÖÃæ¤Ë²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½ÌóÆâ¶â2,200±ß(ÀÇ¹þ)¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´5¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¥²ー¥Þー¥ºÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´5¼ï)
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
´ü´ÖÃæ¡¢¥²ー¥Þー¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¿·¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ2,200±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë¡¢ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´5¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¥²ー¥Þー¥ºÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´5¼ï)
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡ÙPOP UP¥³ー¥Êー in ¥²ー¥Þー¥º¹ØÆþÆÃÅµ¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É (Á´5¼ï)¡×¤ÈÆ±°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¢£´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º3¡×06/¥Ö¥é¥¤¥ó¥É(Á´5¼ï)(ANTRAITE¥¤¥é¥¹¥È)
²Á³Ê¡§550 ±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥ÈBOX¡§2,750±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º3¡×02/¥Ö¥é¥¤¥ó¥É(Á´5¼ï)(ANTRAITE¥¤¥é¥¹¥È)
²Á³Ê¡§660 ±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥ÈBOX¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º3¡×07/¥ª¥¤¥Ê¥ê¥µ¥Þ(ANTRAITE¥¤¥é¥¹¥È)
²Á³Ê¡§1,925 ±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º3¡×08/¥´¥·¥ó¥®¥å¥¦¥µ¥Þ(ANTRAITE¥¤¥é¥¹¥È)
²Á³Ê¡§1,925 ±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º3¡×09/¥Ó¥ã¥¯¥À(ANTRAITE¥¤¥é¥¹¥È)
²Á³Ê¡§1,925 ±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º3¡×10/¥Þ¥«¥ß(ANTRAITE¥¤¥é¥¹¥È)
²Á³Ê¡§1,925 ±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º3¡×11/¥ä¥¿¥¬¥é¥¹(ANTRAITE¥¤¥é¥¹¥È)
²Á³Ê¡§1,925 ±ß(ÀÇ¹þ)
¢£´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡×16/¥Ö¥é¥¤¥ó¥É(Á´5¼ï)(POP Art¥¤¥é¥¹¥È)
²Á³Ê¡§550 ±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥ÈBOX¡§2,750±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡×06/¥Ö¥é¥¤¥ó¥É(Á´5¼ï)(POP Art¥¤¥é¥¹¥È)
²Á³Ê¡§880 ±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥ÈBOX¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥ìー¥È¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡×01/¥¿¥¤¥Ñ¥ó¡õ¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¡õ¥ä¥ó¥Ð¥ë¥¯¥¤¥Ê(POP Art¥¤¥é¥¹¥È)
²Á³Ê¡§1,815 ±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥ìー¥È¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡×02/¥«¥Þ¥¤¥ë¥«¡õ¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥®¥Ä¥Í(POP Art¥¤¥é¥¹¥È)
²Á³Ê¡§1,815 ±ß(ÀÇ¹þ)
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ø :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6322
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6322
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£²£Ç (C)SEGA (C)Appirits
(C)¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥É¥é¥Ü ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥É¥é¥Ü¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥àÀìÌçÅ¹¡Ø¥«ー¥É¥é¥Ü¡Ù¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡Ø¥²ー¥Þー¥º¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥æー¥¶ー¤ËÌ´¡¢´î¤Ó¡¢´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£