½é³«ºÅ¡ª¡Ömikko illustrations¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ6/5(ÌÚ)¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ï Shibuya Sakura Stage (½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸)Æâ¤Î ¡Ö¥¥ã¥é¥³¥ì¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ömikko¡×¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡Ømikko illustrations¡Ù¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ömikko illustrations POP-UP STORE¡×¤ò2025Ç¯6·î5Æü(ÌÚ)¤«¤é6·î25Æü(¿å)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥àー¥¹¡¢¥¥ã¥ß―¡¢¥é¥Æ¡¢¥¹¥Õ¥ì¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
Àè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÇ¹þ3,300±ß¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤ËÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ömikko illustrations POP-UP STORE¡×³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î5Æü(ÌÚ)～6·î25Æü(¿å)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§Shibuya Sakura Stage SHIBUYA¥µ¥¤¥É 3³¬¡¡¥¥ã¥é¥³¥ì
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1－4 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸ SHIBUYA¥µ¥¤¥É
ÆÃÀß¥Úー¥¸▶https://marimocraft.co.jp/event/mi0605/
¡ÚÆþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
º®»¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¡¢Æþ¾ì¤ÎÀ©¸Â¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ìÂÔµ¡Îó¤¬¿¤Ó¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓÉÕ¤À°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º®»¨¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤´ÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢X¡Ê¡÷marimocraft_eve) ¤«¤é¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤Ê¤É¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¹ØÆþÆÃÅµ
¢¨ÅöÆü¤Î¥ì¥·ー¥È¤Î¤ßÍ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¢¨¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ømikko illustrations¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ömikko¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¡È½÷¤Î»Ò¤ÎËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¡É ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÎ®¹Ô¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢ ¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥»¥¯¥·ー¤ÊÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°HP
▶https://www.mikkoillustrations.com/
¸ø¼°X
▶https://x.com/hphpmikko
¸ø¼°Instagram
▶https://www.instagram.com/hphpmikko/?hl=ja
▶https://www.instagram.com/mikkoillustrations/
(C)mikko illustrations
¡Ö¥¥ã¥é¥³¥ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ÎPOP UP SHOP¤Ç¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ªÇã¤¤Êª»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£
▶https://marimocraft.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ß¤Î²·Çä¡¢´ë²è³«È¯¡¢À½Â¤¡¢Çä¾ì¤Î±¿±Ä´ÉÍýÅù¤ò¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¸ø¼°HP¡¡▶https://marimocraft.co.jp/
(https://marimocraft.co.jp/)
¡Ú¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑX¡¡▶https://x.com/marimocraft_eve
¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È ¸ø¼°X¡¡▶https://x.com/marimo_craft
¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È ¸ø¼°Instagram¡¡▶https://www.instagram.com/marimocraft/